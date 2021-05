"Cicchetteria all'italiana", a Prati l'idea gastronomica di Matteo Santucci e Tommaso Paradiso

Un locale dallo stile liberty all'ombra del Cupolone. Un nuovo indirizzo gastronomico nel quartiere Prati. In una zona già ricca di ristoranti e bistrot per tutti i gusti, da non molto ha aperto Tomà. Un progetto che ha alle spalle l'imprenditore del settore Matteo Santucci e il cantante (socio in questo caso) Tommaso Paradiso.

La cicchetteria all’italiana

Tomà, un nome veloce, per comunicare subito ai clienti l'idea che qui si può mangiare bene "un boccone al volo". Il servizio di Tomà inizia a mezzogiorno e coincide con la pausa pranzo articolandosi per il resto della giornata tra aperitivo e cena, con una ricercata carta dei cocktail. Una cicchetteria all’italiana sulla falsariga dei modelli europei per un approccio cosmopolita, per viaggiare pur restando a Roma.

In cucina c'è Andrea Nepa, classe 76, reduce da Pastorie al Pigneto e con esperienze di respiro internazionale in Spagna (El Cellerai de Can Roca) e in Inghilterra (Barbican Center e Instituite of Directors) che per Tomà ha creato un menu rock ma tradizionale.



Nel menù di Tomà si trovano selezioni, primi e secondi. Dalle Alici del cantabrico alla Mozzarella di bufala campana dop, dalla Ventricina teramana agli Spaghetti con vongole veraci e bottarga, fino al Lombatello di manzo in salsa veneziana per un'offerta trasversale adatta ad ogni palato. Ma i grandi protagonisti sono i golosi cicchetti, come, ad esempio il Polpo rosticciato e ‘nduja, il Pollo alla cacciatora, i Calameretti fritti jalapeno e lime ed i Tomà, bocconi variegati tra cui spiccano la Ventresca di tonno e cipolla caramellata e la Cotoletta alla milanese con maionese allo zafferano.



Grande attenzione, infine per i cocktail: nella carta è possibile scegliere tra le tante versioni di Spritz, come quella “Alla Bresciana” (con vino bianco e Aperol) o il “Bianco” (con liquore al bergamotto), o magari provare il Gin Tonic in una delle interpretazioni presenti nel menu o componendolo in prima persona grazie alle proposte presenti nella vetrina di Tomà.