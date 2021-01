12 "vizi" artigianali: nuovo regno del tiramisù apre a Roma

Un nuovo tempio del tiramisù ha aperto, in piena pandemia, al centro di Roma. Siamo in via del Mascherino 32, dove ha inaugurato (senza una reale inaugurazione, causa Covid), Vizio. Un nome una garanzia, un format che punta i riflettori quasi esclusivamente sul tiramisù.

Ben 12 varianti di tiramisù, tutte rigorosamente artigianali. Dal Tiramisù classico a quello al pistacchio, da quello nutella a quello con fondente e liquore all'arancio. E, ancora, tiramisù cioccolato, latte e cocco, tiramisù amarena, tiramisù cioccolato, tiramisù fragole, tiramisù nocciolino, tiramisù amaretto, tiramisù limoncello.

Un mondo tutto dedicato al tiramisù, a due passi da piazza San Pietro, che punta a sposare e soddisfare i gusti di tutti, adulti e bambini. Il brand Vizio si è già fatto conoscere dagli esperti del settore gastronomico sotto le feste, vincendo nella categoria "migliore panettone al cioccolato" il premio Panettone Maximo.

Anche se lo store in via del Mascherino non ha potuto organizzare un'inaugurazione ufficiale - a causa della pandemia - è aperto per servire i clienti con tutti i suoi prodotti dolci.