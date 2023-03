Oggi è il Tiramisù day: 7 modi per festeggiarlo a Roma

Il 21 marzo non è solo il giorno in cui entra la primavera (anche se non è sempre così), ma è anche la giornata dedicata ad uno dei dolci più amati di sempre: il tiramisù.

Oggi, infatti, tutta Italia celebra il Tiramisù day. In teglia o nel bicchiere, classico o rivisitato, questo dolce mette davvero d'accordo tutti. Farlo in casa coinvolge anche i bambini e sono numerose le pasticcerie, i ristoranti di Roma ad offrire tiramisù degni di nota.

Se in occasione del Tiramisù Day avete voglia di celebrare il dolce tipico della tradizione italiana in giro per la Capitale, vi suggeriamo alcuni posticini dove poterlo fare:

Tiramisù da passeggio

Iniziamo con qualche dritta per un tiramisù, in vaschetta o nel bicchiere, da gustare passeggiando per la città. Segnate questi nomi: MiTiroSù, Mr. 100 Tiramisù e Tiramisù Trastevere. Si tratta di tre format interamente dedicati al tiramisù.

MiTiroSù si trova in zona Colle Salario, precisamente in via Monte Urano, 9 e personalizza il tipico dolce in base ai gusti dei clienti. Si inizia scegliendo il contenitore, coppa grande o piccola, ma anche cornetto, maritozzo e bomba fritta; poi si sceglie il biscotto (Pavesini, Oreo, Pan di Stelle fino ai babà), poi la bagna (oltre al caffè ci sono birra, rum e sciroppi per stomaci e papille gustative di ogni genere); infine non rsta che scegliere la crema e la guarnizione finale.

Ci spostiamo nel cuore del centro storico per conoscere Mr.100 Tiramisù: siamo a due passi dal Pantheon in un vero e proprio regno del tiramisù. Ben 100 varianti, dal classico ai più golosi, come quello dedicato alla Nutella, quello banana, burro d'arachidi, sciroppo d'acero e noci di Sorrento. Lunga la lista delle varianti Kinder, e ancora Kit Kat, Mars, Bounty. Ci sono i tiramisù alcolici, come quello al Moscow Mule e quello al Mojito e periodicamente ne arrivano tanti nuovi.

Ultimo tiramisù da passeggio che vi suggeriamo è quello di Tiramisù Trastevere, in via San Francesco a Ripa: un piccolo paradiso dei ghiottoni che hanno voglia di assaggiare una versione light del tiramisù senza uovo crudo nella ricetta. Tanta varianti personalizzabili, preparate al momento, tutte disponibili anche in versione gluten free. Qui l'uovo viene lavorato in modo diverso, cotto in una crema unita al mascarpone e altri aromi.

Un tiramisù diverso

Staccare la spina dalla routine quotidiana per un buon caffè, magari accompagnato da un goloso tiramisù. Ci sono pasticcerie e bistrot romani che diventano il rifugio degli amanti di questo dolce. Da Casa & Bottega, in via dei Coronari, si trova un tiramisù esclusivo: è Sù, l'innovativo dolce creato da Loretta Fanella. Un ritamisù che fa croc grazie alla sua cialda di cioccolato. Una rivisitazione interessante, golosissima, servita in bicchiere, da gustare a due passi da piazza Navona.

Tiramisù al ristorante

Andiamo in zona San Giovanni dal ristorante AllAlberone dove viene custodita la ricetta del Tiramisù 4a generazione. Un dolce che lo chef Alessandro Di Crisci tramanda con amore, perché non vada persa una ricetta che risale ai primi del '900. Siamo in via Francesco Valesio, 5 proprio sulla via del mercato.

Il cerchio di un pranzo romano al 100 per cento si chiude con un ottimo tiramisù anche in zona Piramide, da Osteria Fratelli Mori, qui il tiramisù viene servito nella tazzina del caffè, ricoperto di cacao ed è una pura leccornia.

Infine, come non assaggiare il tiramisù in un ristorante dove l'uovo è protagonista assoluto? Stiamo ovviamente parlando di Eggs, dove la chef Barbara Agosti presenta l'uovo in tutte le sue forme anche dolci. Nel menu, dunque, spicca un tiramisù realizzato a regola d'arte che vale assolutamente l'assaggio.