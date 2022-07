Dieci terrazze dove mangiare nell'estate 2022 a Roma Dalle più chic alle più informali, i consigli di RomaToday

Guardare Roma dall'alto, ammirarne le bellezze senza tempo, sperando nella piacevole brezza del ponentino romano. Le terrazze sono le oasi felici dove salire, nelle calde sere d'estate, a mangiare qualcosa di buono, magari sorseggiando un cocktail o una fresca bollicina.

Vuoi mettere un aperitivo romantico con vista Cupolone? O una pizza tra amici sui tetti di Roma? RomaToday ha selezionato 10 terrazze, dalle più chic alle più informali, dalle più note alle più nascoste, per un'estate magica e, magari, un po' più fresca.

Vista Cupolone

Les Etoiles è la terrazza mozzafiato con vista Cupolone situata tra Prati e Borgo Pio. Una location d'eccezione all'ultimo piano dell'Atlante Star Hotel. Un ristorante al chiuso, un roof garden molto curato dedicato a bistrot con un primo piano su San Pietro e poi, il fiore all'occhiello, la perla di Les Etoiles, il rooftop dedicato al cocktail bar, con vista a 360 gradi sulla città eterna. Un panorama che ti toglie il fiato, con San Pietro da un lato, Castel Sant'Angelo dall'altro, Monte Mario in fondo. Un'esperienza che vale la pena vivere a Roma, in coppia o con gli amici, un aperitivo o una cena che non capita di fare tutti i giorni.

Les Etoiles, Hotel Atlante Star, Via dei Bastioni 1

La novità dell'estate

L'estate enogastronomica romana ha tante novità da raccontare, tra questa c'è anche Alto. Una terrazza al settimo piano del The First Musica, un boutique hotel 5 stelle lusso su Lungotevere dei Mellini prossimo all'apertura. La buona notizia è che il cocktail bar Alto e il ristorante Oliva (questo al quinto piano) sono già aperti e a disposizione della clientela. Si può salire in terrazza, ammirare Roma mangiando piatti veloci, freschi e la pizza di Jacopo Mercuro.

Alto, The First Musica, Lungotevere dei Mellini, 27

Nascosta in via del Corso

Da scoprire è la terrazza del ristorante DonnaE, all'ultimo piano dell'Elizabeth Unique Hotel, struttura ricettiva di lusso nel cuore di Roma, siamo infatti in via delle Colonnette, alle spalle di via del Corso. Finché il sole è alto e le temperature esterne sono roventi, gli ospiti vengono accolti un'intima sala interna. Dal tramonto a tarda sera, invece, si esce in terrazza: 25 coperti in un salotto sotto il cielo stellato di Roma. Tavoli ben dislocati e un'intimità che poche terrazze della Capitale regalano. Protagoniste le ricette della tradizione lucana, unita a quella romana, da gustare con una bollicina o un calice di vino.

DonnaE, Via delle Colonnette, 35

Con un panorama meraviglioso

Un rooftop ricercato e glamour dal quale poter ammirare tutta Roma, dal Pincio alla Casina Valadier passando per Villa Medici: è Acquaroof Terrazza Molinari, il raffinato cocktail bar situato al sesto piano del The First Arte e divenuto il riferimento per gli amanti del buon cibo e della miscelazione di qualità. Qui, tra un signature cocktail, la cucina di pesce e gli intriganti assaggi preparati dallo chef Daniele Lippi, è possibile ammirare lo skyline capitolino in un ambiente elegante ed accogliente, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, e scoprire le proposte di “Divina”, la nuovissima drink list ideata da Carlo Soriano Valle, bar manager di Acquaroof, ispirata alle divinità femminili.

Acquaroof, via del Vantaggio, 14

A Trastevere

Jacopa, ristorante e cocktail bar trasteverino, per l'estate è tornato ad aprire la sua terrazza. Un angolo di pace nel cuore di Roma, con vista sui tetti di uno dei quartieri simbolo della città eterna. Un locale divertente e moderno con una cucina attuale e creativa, dalle basi solide e uno sguardo alla contemporaneità, cocktail interessanti e dinamici e una carta dei vini ampia con etichette naturali. La terrazza è l'ideale per un aperitivo o una cena vista Trastevere nelle calde sere d'estate.

Jacopa, via Jacopa de Settecolli

Una proposta "eccezionale"

Rimessa Roscioli, per l'estate 2022, sbarca sulla terrazza di Palazzo Nainer, il Boutique Hotel 4 stelle in Via del Babbuino 196. Il Pop up nella terrazza di Palazzo Nainer è partito a maggio scorso, in collaborazione fra la Rimessa Roscioli e Salotto42. Due realtà romane molto conosciute e affermate che hanno unito le loro professionalità per dar vita a un format energico, elegante e di qualità. La proposta gastronomica e i vini sono della Rimessa Roscioli - con i piatti delle chef Fabiola e Lilly e la selezioni di etichette di Isabelle e Michela - mentre i Cocktail del giovane Bartender di Salotto42.

Sul Circo Massimo



Foto da Facebook @47CircusRoofGarden

Tra le rovine della Roma Antica, per ritagliarsi una parentesi romantica, suggestiva, da togliere il fiato., saliamo all’ultimo piano del Boutique Hotel FortySeven di via Petroselli per accedere a 47 Circus Roof Garden. Una terrazza che offre una bellissima vista sulla Bocca della Verità con la basilica romanica di Santa Maria in Cosmedin, sul Foro Boario e sullo sfondo il Circo Massimo. Aperto per aperitivo e cena tutti i giorni, 47 Circus Roof Garden propone una cucina di mare, di terra, con alternative vegetariane.

47 Circus Roof Garden, via L.Petroselli, 47

La più informale

Chi l'ha detto che la terrazza deve essere per forza di extra lusso? C'è chi in estate in terrazza ci vuole andare in bermuda e t-shirt e con le scarpe basse e non c'è proprio nulla di male. Se siete alla ricerca di una terrazza informale, "easy", dove mangiare una buona pizza in ottima compagnia, in zona Appio-Tuscolano vi indichiamo la pizzeria Frontoni che per la stagione estiva ha aperto la terrazza. Uno spazio grandissimo, senza problemi di distanziamento, sui tetti di Roma. Un luogo per staccare la spina davanti a pizza e birra, un'accoppiata che non delude mai.

Pizzeria Frontoni, via Assisi

La più cool

Una delle terrazze più cool e amate dai giovani della Capitale si trova in via di Pietralata. E' Feria, il rooftop del Lanificio, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2. Una location magica, un’isola sospesa su Roma, panorama vista fiiume, musica, drink e una cucina sfiziosa fino a tarda notte.

Feria – il tetto del Lanificio, via di Pietralata 159-159/A, Roma – 06.41780081

Fuori Roma

Portale21 – opificio di cucina è il ristorante e cocktail bar aperto all’inizio del 2021 a Marino, in provincia di Roma. Un locale divertente e moderno con una cucina semplice e attuale, cocktail vivaci e interessanti. Ampia la terrazza in fiore che presenta diverse postazioni per gustare un aperitivo ammirando

Roma al fresco dei Castelli lontano dal caos cittadino.

Portale21, via Rodolfo Morandi 32, Marino