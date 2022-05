Pizza, panozzi e concerti sotto le stelle: è l'estate sulla terrazza privata più grande di Roma

Da venerdì 3 giugno e fino a domenica 2 ottobre, la Pizzeria Frontoni torna all’aperto sulla grande terrazza di via Assisi. Oltre 1500 mq (la più grande terrazza privata di Roma) con panorama mozzafiato sulla Stazione Tuscolana e sulle secolari mura dell’acquedotto romano.

Tante le novità in programma per l’estate 2022, con la pizzeria che sarà aperta per tutta la stagione e tutti i giorni della settimana, dalle ore 19.30 a mezzanotte e mezza, con cucina aperta fino a mezzanotte.

La pizzeria Frontoni si fa in tre

Per prima cosa, la pizzeria di Daniele Frontoni si fa in tre: selezione di pizze estive, panozzi e insalate, quest’ultime come fresche alternative alle pietanze a base di carboidrati.

A partire da venerdì 3 giugno torna attivo il menu estivo che parte dai fritti. Protagonisti i supplì che Daniele rivisita anche in chiave “bangla”.Le bruschette, tra cui spicca la "Roby", in onore a Papà Frontoni, un cult che va avanti dagli anni’80, con salsa rosa, dadini di zucchine, peperoni e melanzane fritte.

Le pizze partono dalle nuovissime proposte a forma di cuore, i cui nomi rispecchiano i mesi più caldi dell’anno. Pizze che diventano messaggi di unione contro le divisioni, "Perché un futuro senza amore non è sostenibile", afferma Frontoni e da qui, la scelta di farle a forma di cuore. Tra le pizze-cuore, spiccano: Maggio (avocado, cipolla rossa, pachino, limone grattato e coriandolo), Luglio (pesto di basilico, melone e semi di zucca), Agosto (purea di melanzana, cipolla rossa a crudo, anguria e pepe nero), Settembre (spuma di rucola, fragole saltate in padella con cipolla rossa, olive nere sfumate con vino rosso e semi di sesamo bianco tostati).

Tornano anche i grandi classici firmati da Daniele Frontoni, come la Marinara Esagerata a base di pomodoro, origano, aglio, capperi e olive di Gaeta e il cui ordine, porta a Sea Shepherd e agli attivisti del mare un euro per ogni pizza consumata. Fresche e digeribili sono la Citronette, con rucola, zucchine, sedano, carota, pomodorini pachino, funghi champignon, limone, sale e olio evo oppure Verdure, con zucchine e melanzane grigliate, rucola e pachino. Gustosa è la Caponata, con pomodoro passato e caponata di verdure miste, mandorle e basilico fresco a finire. Bufala e Alici di Sciacca, con pesto di basilico, pachino e basilico fresco, mantiene alto il gusto sapido delle alici a contrasto con la dolcezza della mozzarella. Originali le proposte come Roma Ovest, con pomodoro, porcini sott’olio, pesto di basilico, granella di nocciola e pepe nero e Mela e Pancetta, con mozzarella, mela ripassata in padella con cannella e limone, pancetta e pecorino romano. Tra le nuove proposte ci sono anche la Zucchine e Salsiccia, con mozzarella, crema di zucchine, fiori di zucca, salsiccia e semi di zucca e la TSSP, con mozzarella, cipolla rossa, zucchine fritte, pachino, speck, crema di zucchine e semi di papavero.

Novità di stagione sono i Panozzi, panini con un impasto a base di Alga Spirulina e Sesamo Tostato. Si parte dal Roma Est, con mozzarella, gorgonzola, porcini sott’olio e salsiccia, passando per il Cavaliere Nero, con mozzarella, pomodorini, bufala, pesto di basilico, prosciutto crudo e granella di pistacchio. Spazio anche al panino Vegetariano, con crema di zucchine, zucchine e melanzane grigliate, pachino, peperoni gialli e rossi cotti al forno con olive nere e prezzemolo.

Capitolo a parte sono le Insalate, che portano i nomi dei tanti gatti di Daniele, omaggio al suo amore per gli animali e nello specifico per i felini. C'è la Carletto, insalata, fagioli, cipolla rossa, pachino, patate lesse, capperi, olive nere, riduzione di aceto balsamico e semi di girasole, la Miciccio, insalata, pomodorini, uova, maionese con erba cipollina, peperoni gialli e rossi e semi di zucca.

L'intrattenimento musicale

Non solo food ma anche intrattenimento, con la proposta artistica curata da Quid Channel, che continua a dar spazio alla musica indipendente con il format del giovedì dal titolo Quid Live Studio, fino ai tributi d’autore e alle grandi band come gli Adika Pongo (che inaugurano i live il 10 giugno). Alla musica fanno seguito gli appuntamenti con la comicità e la Stand Up Comedy, con il Comedy Garage Estate, che continua, reduce dal successo invernale – sarà in programma per quattro eventi speciali: martedì 21 giugno, martedì 5 e 19 luglio e infine martedì 2 agosto. Comedy Garage Estate è il nuovo format a cura di Daniele Fabbri, che dirige la serata insieme ai comici resident Davide Marini, Sandro Canori, Andrea Di Castro e Gabriele Antinori, pronti a cimentarsi in un podcast live con ospiti d’eccezione accolti come sempre con la pizza di Frontoni; nella prima serata è atteso Barbascura X, stella del web e fresco di ritorno da Pechino Express.

Dalla stagione invernale continua il suo percorso in estiva anche il Live Podcast Show dal titolo Tintoria, a cura di Daniele Tinti e Stefano Rapone, pronti ad accogliere i tanti ospiti beniamini della rete.