Taste 2022, la cucina degli chef più famosi della Capitale torna accessibile a tutti al Foro Italico

Foro Italico, 6-10 luglio. Cambia location e anche periodo dell'anno e torna in scena - con un'edizione tutta rinnovata - il festival più amato dai gourmand romani. Parliamo di Taste of Roma, dal 2012 parte del circuito internazionale dei Taste Festival, la manifestazione organizzata da Be.it Events, che permette di assaggiare la cucina dei più grandi chef della Capitale, senza recarsi nei loro ristoranti.

Si va dagli stellati ai giovani più promettenti della città. Ognuno dovrà presentare un menu da 4 portate e per 5 giorni porterà la propria cucina, a prezzi pop, in mezzo alla gente, nella location del Foro Italico, assoluta novità dopo anni di Auditorium Parco della Musica.

"Taste è essere vicino ai romani - dice Heinz Beck tra i protagonisti di Taste of Roma 2022 - non tutti possono venire nei nostri ristoranti, perché i posti sono pochi e i prezzi non sempre accessibili. Con Taste diamo un servizio alla città, siamo più vicini alla gente".

I protagonisti di Taste of Roma 2022

Otto ristoranti e chef saranno presenti per tutta la durata della manifestazione: dagli stellati Idylio di Francesco Apreda, La Pergola di Heinz Beck, Acquolina di Daniele Lippi, proseguendo con molti nomi d’avanguardia come Aede con Fabrizio Cervellieri, Campocori Hotel Chapter con Alessandro Pietropaoli, Carter Oblio con Ciro Cucciniello, Adelaide dell’hotel Vilon Roma con Gabriele Muro e Acquasanta con Enrico Camponeschi.

Sempre sull’onda dell’inclusione ha preso corpo la grande novità di questa edizione, permettendo tanto a chef di grande cultura ed esperienza che alle giovani new entry della scena romana di occupare a rotazione nel corso delle cinque serate, due postazioni di cucina. Saranno presenti: gli stellati Riccardo di Giacinto di All’Oro, Giuseppe di Iorio di Aroma Restaurant, Angelo Troiani del Convivio Troiani; i blasonati Andrea Fusco di Taki Off, Stefano Marzetti di Mirabelle e Yamamoto Eiji di Sushisen con i dinamici Sara Scarsella di Sintesi, Mirko Di Mattia di Livello 1, Daniele Roppo de Il Marchese, Alessandro Borgo di Giulia Restaurant.

Questo consentirà una visione più ampia del panorama ristorativo capitolino, approfondendo e ripensando ai grandi cambiamenti avvenuti nel settore e condurrà il pubblico attraverso esperienze gustative sempre nuove e diverse ogni giorno. E, anche per le famiglie, si preannuncia un programma di intrattenimento per bambini organizzato da Solaya Communication, così da iniziarli alla buona tavola sin da piccoli.

Taste è anche un appuntamento con il buon bere. Due le postazioni di quest’anno, occupate dai nomi più famosi della vineria romana: Trimani e Buccone.

Il Taste conquista l'estate romana

Dopo tante edizioni svolte nel mese di settembre, quest'anno si cambia periodo e la manifestazione va in scena nel bel mezzo dell'estate, precisamente dal 6 al 10 luglio, con l’ampliamento della programmazione al mercoledì, passando così da quattro a cinque serate. Gli spazi del Foro Italico di Roma - ulteriore novità - ospiteranno foodies, gourmet, appassionati e curiosi, per un’esperienza all’insegna del buon cibo e del buon bere.

"Siamo entusiasti di questo binomio tra Sport e Salute - ha dichiarato Mauro Dorigo, general manager di Be.it Events società organizzatrice dell’evento - che ha abbracciato l’idea di ospitare il nostro festival negli spazi del Foro Italico, un luogo suggestivo dedicato agli sport che ha galvanizzato il nostro spirito di squadra: sarà una kermesse da ricordare per la ricchezza dei suoi sapori e per la bravura degli chef coinvolti, pronti a entrare in partita!".

Alla conferenza stampa all'Olimpico era presente anche l'assessore al Turismo e allo sport e i grandi eventi Alessandro Onorato: "Il food è una delle chiavi fondamentali, insieme alla bellezza e ai monumenti - ha dichiarato l'assessore - che spinge un turista a scegliere Roma. I nostri grandi chef rappresentano un'eccellenza a livello internazionale. 'Taste of Roma' valorizza queste eccellenze, avvicina il grande pubblico alla cucina stellata ed è una straordinaria vetrina promozionale dell'immagine di Roma in Italia e nel mondo. E' anche con iniziative come questa che la nostra città può ritrovare la centralità che merita", ha concluso.

E anche in questa rinnovata edizione di Taste of Roma non mancheranno talk e laboratori, che si svolgeranno all'interno dell'area dedicata: il Taste Hub, uno spazio in cui i talenti del mondo food & beverage avranno l’occasione di relazionarsi con il grande pubblico, spiegare le proprie ricette, raccontare le proprie passioni, divertirsi con delle simpatiche interviste.