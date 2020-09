Taki, il ristorante giapponese a Prati inaugura il "giardino" e annuncia "un ristorante nel ristorante"

Taki. Per gli amanti della cucina giapponese di alta qualità a Roma, questo nome non sarà nuovo, ma anzi un punto di riferimento per gustare le tradizioni gastronomiche del Sol Levante in piazza Cavour.

Il suo nome significa cascata e, come nella cultura zen, simboleggia l’uomo immerso nella natura in un tutto unitario dove la sua individualità si fonde con la realtà circostante, perdendosi come acqua in un fiume che scorre. La cascata ha un effetto rilassante e calmante, un luogo in cui si può ritrovare il proprio benessere circondati da elementi naturali, essenziali e simbolici. Ed è questo che Taki vuole far vivere ai suoi ospiti: un momento di serenità, un’esperienza immersiva nella cultura giapponese partendo proprio dal cibo.

Ormai aperto a Roma da 13 anni, era il 2007 quando Onorio Vitti (anche proprietario di Vitti Caffetteria Ristorante Gelateria dal 1898) e Yukari Ohashi diedero vita a questa creatura, Taki resta quel posto dove si vuole trasmettere al cliente non solo la cultura giapponese, esplicata ad esempio nel saluto con l’inchino all’ingresso, ma dove condividere l’essenza della gastronomia giapponese attraverso antiche ricette, con degustazioni di sakè o tè e, soprattutto, grazie a materie prime rigorosamente giapponesi.

La riapertura dopo l'estate

Dopo essere rimasto chiuso un’unica settimana estiva in 13 anni di operatività, al rientro dalle vacanze Taki accoglie con una (anzi due) novità i clienti. A partire dal mese di settembre verrà allestito un giardino esterno, in cui farsi coccolare tra fiori, alberi e un piccolo prato. Dalla zuppa di miso al sushi, dai gyoza al ramen, fino alla pregiata Hida Wagyu: tutti i piatti caldi e freddi della cucina giapponese tradizionale potranno essere gustati all'aperto, dunque, sia a pranzo che a cena, anche con formule veloci e light ideali per un pranzo di lavoro o per una pausa dallo shopping.

L'arrivo di Taki Off, un ristorante nel ristorante

Ma il dehors non è l'unica novità del post-estate: Taki si prepara infatti ad accogliere "Taki Off", ristorante nel ristorante dello chef Massimo Viglietti. L'apertura è prevista per il prossimo 30 settembre.