Sushi take away e a domicilio a Roma: ecco la mappa dei migliori

Da anni ormai il sushi ha spopolato a Roma. Valida alternativa alla pizza per molti, da mangiare anche a casa, optando per il take away o richiedendo la consegna a domicilio.

Soprattutto ai tempi del Covid, con i ristoranti che chiudono alle 18, durante la settimane e nel weekend, la voglia di cucina giapponese si è intensificata e tanti (tantissimi!) romani hanno i loro luoghi di riferimento dove ordinare sushi take away o sushi a domicilio a Roma.

RomaToday ha disegnato una mappa dei ristoranti giapponesi di Roma che offrono servizio d'asporto o delivery e li ha suddivisi zona per zona. Di seguito l'elenco:

Sushi a domicilio e take away Centro

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi nel centro storico che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Daruma sushi Parlamento, Via della Impresa, 37

Daruma sushi Rione Monti, via dei Serpenti, 1

Daruma sushi Kosher, via del Portico d'Ottavia 14

Temakinho Monti, via dei Serpenti16

Temakinho Roma Rinascente, Via del Tritone, 62

Shinto Sushi Restaurant, Via Ludovisi, 39

Shiroya, Via Dei Baullari, 147a

Chopstick Trastevere, Via Portuense, 76

Sushi a domicilio e take away Flaminio-Parioli

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Flaminio e Parioli che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Daruma, Via Flaminia, 464b,

Moku, Viale di Tor di Quinto, 29

Sushi Tartare, Via Flaminia 585

Daruma sushi Parioli, Via Guidubaldo del Monte, 9

Zero21 Brazilian Sushi Bar, Viale dei Parioli, 95/B

Jinìa Parioli, Via Guidubaldo del Monte, 6/8

Chopstick Parioli, Viale Regina Margherita, 19-21

Palmerie Parioli, Viale dei Parioli, 7

Gotha, Viale dei Parioli, 144

Chez Cocò, Viale dei Parioli, 103

Sushi a domicilio e take away Prati

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Prati che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Daruma Sushi, via Pietro Cossa, 51 a/e

Sushi e Noodles, Via Giuseppe Gioachino Belli, 69

Sambamaki Prati, Via Vittoria Colonna, 17

Jinìa Prati ristorante, Circonvallazione Trionfale, 59

Okanam, Via Ostia, 22, 00192

Zen sushi, Via degli Scipioni, 243

Taki, Via Marianna Dionigi, 54-62

Zero21 Prati Brazilian SushiBar, Via Sabotino, 49/51

Temakinho Borgo Pio, Borgo Angelico, 30

Sushi a domicilio e take away Termini - Piazza Vittorio

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Termini e Piazza Vittorio che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Sushi Daily, Piazza dei Cinquecento, 53,

Hokkaido, Via del Castro Pretorio, 10/12

Doozo, Via Palermo, 51

Kisaki Ramen & Sushi, Piazza Capranica, 75

Sushi a domicilio e take away Monteverde

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Monteverde che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Neko Sushi Monteverde, Piazzale Eugenio Morelli, 14

Sushi Kong, via Raffaello Giovagnoli, 15

Krudo - Sushi e Salad, Viale dei Colli Portuensi, 339

Sushisen, Via Giuseppe Giulietti, 21A

Sushi a domicilio e take away Roma Eur

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Eur che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Daruma Sushi, viale America, 5-9

Sambamaki, piazzale Luigi Sturzo, 28

Jing Du, viale Beata Vergine del Carmelo, 19

Wok Pavese, viale Cesare Pavese, 301

Sushiko - Euroma2, viale dell'Oceano Pacifico, 83

Soya Ristorante Giapponese, via Oslo, 13

Zum Sushi Restaurant, via Laurentina, 15

Sushi Ren, via Cristoforo Colombo, 312/314/316

Gado Sushi, Viale Cherubino Malpeli, 121

Sushi a domicilio e take away Ostiense

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Ostiense che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Your Sushi, Via dei Magazzini Generali, 2/c

SuShe, Via Giuseppe Candeo, 16

Sushi Doku, Via del Gazometro, 32

Sakana Sushi, Via del Gazometro, 54

Oishi, Via del Gazometro, 40/B,

Wild Ginger, Via Ostiense, 97

Sushi e dumpling, Via Giovanni da Empoli, 21

La Dogana Food, Via del Porto Fluviale, 67/B

Pokedon, bowl & roll, Via del Porto Fluviale, 3 E

Sushi a domicilio e take away Roma Montesacro-Talenti

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Montesacro che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Sushi House, via Arturo Graf, 54b

Neko Sushi Nomentana, via Nomentana, 861/A

Ristorante La Gioia, via Renato Fucini, 244/C

Tako Sushi Roma, via Luigi Capuana, 32

Il Vigneto, ristorante cinese e giapponese, Piazza Capri, 2/3

Moè - Sushi restaurant, via Renato Fucini, 294

Kuma Sushi Bar, via della Bufalotta, 284

Sushi a domicilio e take away San Giovanni

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona San Giovanni che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Neko Sushi San Giovanni, Via Aosta, 60/a

Sushi Oyakoi, Viale Carlo Felice, 29/31

Hayashi, Via Faleria, 36

Naruto Sushi, Via Taranto, 158

Umami - Trattoria Giapponese, Via Veio, 45

Sushi a domicilio e take away Cinecittà

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Cinecittà-Tuscolana che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Sushi Time, Via Livio Salinatore, 5

Kisoro ristorante giapponese, via Ponzio Cominio, 112/116

Sushi.lab, Piazza Vincenzo Simoncelli, 29

Sushiko Romanina, Via Enrico Ferri, 8

Sushi e Noodles, Via Tuscolana, 840

Umeya, Via Tuscolana, 662

Shiso Restaurant, Via Fabrizio Luscino, 70

Ristorante giapponese Sushi Katsumi, Via Tuscolana, 465C/465D

Sushi a domicilio e take away Roma Tiburtina

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Tiburtina che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi:

Sushi in the box, viale Ippocrate, 37

Moku Tiburtina, via Tiburtina, 432

Momòya, via Tiburtina, 812

Sushi Sun, via Eugenio Checchi, 81

Makoto, via Beniamino De Ritis, 10

Your Sushi, via dei Magazzini Generali, 2/c

Standing sushi, via Tiburtina, 184

Yasashi Sa, via dei Durantini, 12/14

Sushi a domicilio e take away Prenestino-Centocelle

Di seguito un elenco di ristoranti giapponesi in zona Prenestino-Centocelle che offrono servizio di asporto, consegna a domicilio o entrambi: