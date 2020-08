Ponte Milvio si tinge d’arancio, apre Spritzerò: la prima spritzeria ufficiale Aperol

Alla fine la scelta è ricaduta su Ponte Milvio: sarà il cuore della movida di Roma nord ad accogliere Spritzerò, il primo store Aperol Spritz della Capitale.

A Ponte Milvio apre Spritzerò

Lo store Spritzerò di Ponte Milvio a Roma sarà un flagship store, il più importante messo in piedi dalla start up napoletana Spritzerò (già Apperò) in collaborazione con Aperol Spritz, brand mondiale dell’aperitivo italiano appartenente al colosso Campari.

Il noto format è basato su 10 tipologie di spritz, serviti in tre differenti formati di bicchieri per tre differenti prezzi. Immancabili gli arachidi in guscio, serviti gratis, per accompagnare l’aperitivo più conosciuto al mondo.

“I nostri Spritz Bar hanno servito con orgoglio i clienti a Napoli e in tutta la Campania per tre anni. Siamo entusiasti che il primo store fuori dalla nostra regione prenda vita a Roma Ponte Milvio. Roma - ha detto Davide Schiano Lo Moriello, CEO di Spritzerò Aperitivo Italiano - è uno dei mercati più importanti per il mondo aperitivo. L’azienda già da diversi anni cercava la location giusta. Con questo nuovo importante store, si apre lo scenario nazionale del progetto Spritzerò. Aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e amplieremo il numero di serate evento in collaborazione con Aperol”.

Spritz a Ponte Milvio: ecco quelli dedicati a Lazio e Roma

Nello store di Roma due spritz special dedicati alle due squadre di calcio Lazio e Roma, rispettivamente di colore celeste e rosso. “Sono entrambi a base di vodka al passion fruit, ci sembrava il distillato che meglio potesse esprimere la passione per il calcio del popolo capitolino” - continua Davide Schiano.

Anche Spritzerò a Ponte Milvio sarà “plastic free”: bicchieri e cannucce utilizzate saranno tutte in Pla (acido polilattico, la bioplastica ndr.) in piena salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto delle regolamentazioni europee.

L’inaugurazione di Spritzerò a Ponte Milvio

La data di apertura di Spritzerò Ponte Milvio (via Flaminia 502) è fissata per il 7 agosto alle ore 19. Per tutti coloro che parteciperanno all’evento ci sarà la possibilità di bere spritz gratis fino alle 20. Ponte Milvio brinda e si tinge d’arancio.