I ragazzi di Sintesi portano la stella Michelin ad Ariccia: "Non ci crediamo ancora"

"Noi cerchiamo di eliminare il superfluo. Non siamo un ristorante gourmet, non siamo una trattoria, non siamo una hosteria. Siamo quello che i nostri piatti dimostrano di essere". Poche parole, chiare, dirette, con cui Sara Scarsella e Matteo Compagnucci parlano del loro ristorante, Sintesi, aperto nel marzo 2020, che dallo scorso 8 novembre è un ristorante 1 Stella Michelin.

Sintesi, ristorante 1 Stella Michelin ad Ariccia

Un traguardo importante per Sara (classe '92) e Matteo (classe '93) in cucina e Carla (classe '94) in sala. Sintesi si trova ad Ariccia, patria della porchetta, "città delle fraschette" e apre una nuova finestra gastronomica ai Castelli Romani, presentando una cucina identitaria, di qualità, ricercata, ma sempre molto legata al territorio che, a due anni dall'apertura e con il Covid a mettere i bastoni tra le ruote, ha meritato la stella.

"Non ci aspettavamo che la stella arrivasse proprio quest'anno - racconta Matteo Compagnucci a RomaToday - essendo nati a marzo 2020, siamo stati aperti davvero poco a causa del Covid. In maniera continuativa un anno, un anno e mezzo". "I clienti ce l'hanno fatto credere - aggiunge Sara - erano loro che ci chiedevano 'Ma la stella? Quando arriva? Ve la meritate'. Facendoci intendere che stavamo lavorando bene. Così ogni tanto ci fantasticavamo".

Poi è arrivata la chiamata ad andare in Franciacorta, per prendere parte alla 68esima edizione della Guida Michelin Italia. E quella stella da semplice fantasia è diventata realtà: "Ci siamo messi a piangere tutti quanti. Fissavamo il telefono sperando che quella chiamata arrivasse e quando è arrivata le parole sono state poche, ma le emozioni tantissime", dicono ancora molto emozionati Sara e Matteo. "Siamo increduli, dobbiamo realizzare", aggiungono.

Quello di Sara Scarsella e Matteo Compagnucci, prima di Sintesi, prima della "Stella", è stato un percorso ricco di esperienze in giro per il mondo che li ha portati a conoscere tecniche differenti, a lavorare con grandi chef, per costruire la cucina "identitaria" che oggi li rappresenta, un'idea di cucina che, appunto è la "sintesi" delle loro esperienze: dal lavoro a Copenaghen riportano l’attività del foraging e la preparazione di fermentati; da quello nei locali di Neil Perry la cottura in griglia e le marinature cinesi con i fondi di cottura. I metodi di lavorazione del pesce di Josh Niland, di trattare cioè il pesce come la carne, diventano fonte di ispirazione alla lavorazione dell’animale intero utilizzando tutte le parti per diverse preparazioni. Tutte le tecniche utilizzate, dalle fermentazioni, alle marinature, sino alla frollatura del pesce, sono al servizio del gusto e vengono utilizzate allo scopo di valorizzare i prodotti locali e ridurre al minimo gli sprechi.

Il lockdown subito dopo l'apertura: "Una grande scommessa"

Sintesi è uno dei tanti ristoranti che dopo l'apertura - nel marzo 2020 - è stato costretto a chiudere. All'inaugurazione è seguito subito il lockdown, così i giovani proprietari del ristorante di Ariccia si sono dovuti rimboccare le maniche e pensare ad un servizio delivery (Sintesi at Home). "Una grande scommessa - racconta Sara Scarsella a RomaToday - a volte andavamo io o Matteo o Carla a fare le consegne, i clienti ci hanno conosciuto così, siamo arrivati alla porta di casa loro e, quando tutto è finito, quando finalmente abbiamo potuto aprire le porte del nostro ristorante, sono tornati. Questo ci ha reso davvero felici".

Una felicità che trapela dalle parole di Sara Scarsella e Matteo Compagnucci e che dimostra che quando il talento si unisce a tanto lavoro e tanta tenacia, è possibile scalare anche la montagne più alte.

"Non abbiamo mai aperto il ristorante con l'obiettivo di arrivare alla stella. Abbiamo semplicemente dato il nostro meglio, tutto, lavorando come ci piace fare", afferma Matteo. "L'acceleratore vero è stato probabilmente la squadra che ci siamo costruiti pian piano. Ognuno ha delle competenze molto specifiche. Siamo tre professionisti, il confronto ci ha fatto crescere e migliorare più velocemente. Forse è questo che ci ha permesso di arrivare prima all'obiettivo", aggiunge Sara.

"Aprire ai Castelli Romani è stata una scelta"

Aprire ai Castelli Romani è stata una scelta mirata. Sara e Carla Scarsella sono nate qui, Matteo Compagnucci arriva dalle Marche. "Volevamo aprire qui, non avremmo mai aperto altrove. Non vogliamo sradicare la territorialità, anzi, è per noi importante utilizzare prodotti della nostra terra. Ci troviamo tra il Lago di Albano e il Lago di Nemi e siamo circondati dal Parco dei Castelli Romani, questo crea un clima bellissimo. Utilizziamo pesce di lago, c'è un pescatore di Nemi che settimanalmente ci porta il pesce, ci sono tanti piccoli produttori della zona a cui ci rivolgiamo e con cui siamo in contatto diretto. La provincia, inoltre, ti consente di coltivarti qualcosa di tuo e, così, da maggio 2022, abbiamo una piccola produzione di nostro orto".

Sara Scarsella e Matteo Compagnucci sono pieni di entusiasmo, tanta voglia di fare, creare, crescere e migliorarsi. "La stella è un nuovo punto di partenza, una conferma che stiamo lavorando bene e questo ci rende molto felici", dice Matteo. "Il giorno dopo aver ricevuto la stella - conclude Sara - abbiamo preso il treno per tornare a casa e già eravamo lì a fare la spesa, teniamo i piedi per terra e la testa in cucina per continuare a lavorare come dal giorno uno. Piccole migliorie, piccoli investimenti, ma con una forza in più".