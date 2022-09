Signorvino festeggia a Roma i suoi primi 10 anni

Calici alzati, abiti di pailettes dorati, decorazioni floreali, musica e cibo. Ad animare la serata di giovedì, in piazza Barberini, è stato Signorvino. La catena di enoteche con cucina lanciata nel 2012 da Sandro Veronesi, che ha sede proprio nella famosa piazza romana, ha festeggiato con un grande evento il suo primo decennio di vita.

10 anni di Signorvino

"Questi 10 anni - racconta Federico Veronesi, proprietario di Signorvino con il padre Sandro - sono un primo importante traguardo che testimonia la validità del progetto e delle persone coinvolte. Signorvino ha puntato sin dal primo momento su una proposta strutturata su più canali per essere unica nel suo genere".

Lo store Signorvino di piazza Barberini è uno dei tre che i Veronesi - anche proprietari di importanti catene italiane di lingerie - hanno aperto nella Capitale. Il punto vendita è stato inaugurato a ridosso del lockdown, dunque, si può dire che la festa di venerdì 15 sia anche simbolo di ripartenza.

Signorvino si propone ai romani come una "casa del vino" in cui trovare le migliori bottiglie, farsi consigliare da un personale esperto, concedersi abbinamenti con specialità gastronomiche italiane.

"Il nostro processo di crescita non si è fermato neanche durante il periodo dell’emergenza sanitaria - spiega ancora Federico Veronesi - ed ora siamo pronti a donare nuova continuità allo sviluppo del brand con l’apertura di 10 nuovi locali nel 2022. Dopo Torino saremo a Rimini, a Bologna ma anche nel Sud Italia. Il brand Signorvino è sempre più apprezzato dagli appassionati e ciò rappresenta un ulteriore stimolo per migliorarci e consolidare la nostra presenza in Italia e arrivare anche all'estero, in particolare in Francia e Repubblica Ceca in prima battuta (Parigi e Praga), per poi proseguire in altri paesi che riteniamo strategici”.

Gli store di Signorvino a Roma

Nella Capitale, Signorvino - come anticipato - ha al momento tre store: quello in piazza Barberini, appunto, un secondo punto vendita in zona Laurentina e un terzo a Castel Romano, all'interno dell'outlet.

La festa dei primi 10 anni di Signorvino è stata caratterizzata da una serie di tappe in tutta Italia, un programma ricco che, dopo la festa a Roma, continuerà il 22 settembre a Milano Dante ed infine il 29 settembre in Valpolicella.

"Sono stati 10 anni di grande crescita e di sfide continue con tante soddisfazioni. Se ci guardiamo indietro abbiamo fatto molti progressi ma siamo convinti di dover fare e migliorare ancora tanto. Sicuramente questi 10 anni sono solo l’inizio, ha concluso Luca Pizzighella, Direttore Commerciale di Signorvino.