È morto Sergio Esposito, il re del panino romanesco

"Da sta vita me ne esco e porto con me er panino romanesco". E' l'ultima chicca lasciata da Sergio Esposito, tra i pionieri dello street food alla romana.

All'età di 79 anni se ne va il re del panino romanesco. Dopo 40 anni in macelleria aveva aperto "Mordi e Vai" insieme alla moglie Mara Cipriani, al banco numero 15 del Mercato Testaccio, proponendo un panino destinato a diventare uno dei più famosi della Capitale.

Sergio Esposito ha preso la cucina romanesca e l'ha messa tra due fette di pane. Panino con allesso di scottona, panino con polpette, panino con trippa alla romana, panino con scaloppine sono solo alcune delle sue numerose versioni che, negli anni, hanno fatto innamorare abitanti di Testaccio e non solo. Un'istituzione per il quartiere e per tutti i romani.

"Ieri alle 13 papà ci ha lasciato - ha scritto lo scorso 2 luglio sui social Giuliano Esposito, figlio di Sergio - il suo ricordo rimarrà per sempre per ciò che ha dato a tutti noi, per come ha vissuto la sua vita e arricchito la nostra".

In tanti lo ricorderanno con il suo sorriso, il camice bianco, sempre pronto a preparare le sue prelibatezze alla romana.

Foto da Facebook @mordievai