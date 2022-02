Apre a Roma Sbamburger, lo smash burger americano dai gusti "foodporn"

Dopo aver aperto 15 locali in piena pandemia da Nord a Sud del Paese, la catena Golocious approda a Roma, in via Livorno 3 a Roma con il format Sbamburger. Si tratta di una rivisitazione dello smash burger americano con i gusti “foodporn” e prodotti 100% italiani, punti di forza del brand.

"Sbamburger è un format smart e veloce, con 40 posti a sedere – che diventeranno oltre 100 con l’apertura del dehor in primavera - senza servizio al tavolo a seconda della location, con panini più piccoli e quindi più economici pensati in modo che possiate assaggiare più gusti e raddoppiare o addirittura triplicare gli strati, dando sempre massima attenzione alla qualità delle materie prime", hanno spiegato gli influencer e imprenditori Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, ideatori del brand.

La modalità di cottura è una sola, quella “smashed”, dove l'hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente caramellandosi. Nel menù ci sono: il Crispy con cheddar, bacon e salsa crispy, il Golochicken con sovracoscia panata e fritta, salsa jana, bacon e insalata iceberg, ma anche il Potenzo con porchetta, provola e crema di friarielli e non potevano mancare Carbonara Burger con provola, carbocrema e bacon e il Lord of Pistacchio con provola, pesto di pistacchio e mortadella.

I primi quattro locali Sbam sono stati aperti a Napoli (in Via Giulio Cesare 85), a Sorrento (Via Luigi De Maio 19), a Portici (Porto del Granatello 15) e a Milano (Porta Ticinese), ed è in programma una prossima apertura a Palermo.