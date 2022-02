Torta a cuore e kit tamponi di coppia: l'idea della pasticceria romana per San Valentino

Aprire una romantica confezione, trovarsi davanti un dolce a forma di cuore e una coppia di tamponi fai da te. Succede anche questo nel secondo San Valentino ai tempi del Covid.

A proporre l'iniziativa è una pasticceria romana, si tratta di Casa Manfredi, in zona Aventino che per la festa degli innamorati presenta la torta "TampoAmiamoci" per un amore sicuro.

Non il solito dolce romantico e basta, ma una torta che, oltre ad essere una dedica a tutti gli innamorati, li invita alla sicurezza. Il dolce a tema San Valentino è firmato dalla pastry chef Giorgia Proia, si tratta di una cheesecake, disponibile sia al frutto della passione che ai tre cioccolati, con sopra la scritta "TampoAmiamoci" e nella confezione due kit per test Covid con tamponi fai-da-te.

Giorgia Proia e Daniele Antonelli, padroni di Casa Manfredi, coppia nel lavoro e anche nella vita, ripensano il concetto d'amore legandolo alla contemporaneità con una trovata che probabilmente dividerà la clientela, tra chi apprezzerà la proposta e chi si rifiuterà di coronare un dolce momento proprio con un kit di tamponi fai-da-te.