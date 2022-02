A Roma c'è un San Valentino da "mille (euro) e una notte"

Prelibatezze culinarie, cocktail speciali, relax in spa e molto altro. A Roma c'è un San Valentino che non bada a spese. E' quello del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, autentico resort nel cuore di Roma, tra gli hotel più famosi e lussuosi della Capitale, con al suo interno il noto ristorante tre stelle Michelin La Pergola, che vede in cucina chef Heinz Beck.

Un San Valentino da mille e una notte, il più caro (a quanto pare) della Capitale.

Il San Valentino del Rome Cavalieri

Dalla staycation (una vacanza romana a tutti gli effetti) nelle camere e nelle suite dell'hotel (a partire da 270 euro a notte) al bagno di bolle nella Jacuzzi (la Bubble Bath Experience a partire da 2400 euro). Il Rome Cavalieri propone, inoltre, un percorso tra stile e creatività in collaborazione con l'Antica Manifattura Cappelli e diverse proposte gastronomiche più o meno impegnative. C'è l'Aperitivo d'Amore sulla Terrazza degli Aranci curato dall'Executive Chef Fabio Boschero e dall’Uliveto Team, c'è l'Elixir d'Amour nella cornice del Tiepolo Lounge, seducente cocktail con note di Vodka Grey Goose e liquore Creme de Violette, impreziosite da olio essenziale al mandarino verde.

E, infine, per gli ospiti dell'hotel ma anche per tutti i romani, c'è una cena da 3 stelle Michelin, con vista mozzafiato.

La cena di San Valentino di Heinz Beck

E' la proposta di San Valentino curata da Heinz Beck nel ristorante La Pergola. Lo chef per l'occasione propone un menu ad hoc che ha il valore di 550 euro a persona. Tortellini ripieni di frutta secca con carciofi e tartufo nero, Capesante con cavolfiore selvatico e melassa di melograno, Piccione con scorzanera e fungo al fieno e, per concludere in dolcezza, lo speciale dessert di San Valentino. Il tutto, accompagnato dalla musica dal vivo, dalle prestigiose etichette provenienti dalla cantina de La Pergola in una cornice invidiabile, unica: il meraviglioso panorama sulla grande bellezza della Città Eterna.

Un San Valentino non proprio alla portata di tutti, per le tasche più abbienti o - perché no - per chi abbia voglia di fare una follia una volta nella vita, vivendo un San Valentino da mille e una notte.