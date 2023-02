San Valentino al ristorante: tutti i menu che celebrano l'amore nella Capitale

San Valentino è alle porte. A pochi giorni dalla Festa degli innamorati, i ristoranti romani presentano i loro menu ed è gara al più romantico. Cene a lume di candela, petali di rosa e calici di bollicine, piatti studiati ad hoc e location incantevoli nei ristoranti di Roma per San Valentino.

RomaToday vi segnala una lista di proposte dai 40 ai 100 euro per accontentare tutti i gusti e tutte le tasche:

Numa al Circo - viale Aventino, 20

Cocktail di benvenuto: Sushi Love a Roccaraso a base di genziana di Roccaraso, yuzu dello Shikoku, maracuja del Mato Grosso do Sul e prosecco

Cartoccio di fritto e la Tartara di tonno con gazpacho di fragole, datterino e caviale di tartufo nero

Tagliolino red passion con salsa di pomodoro arrostito, filetti di triglia di scoglio e basilico

Lady Rombo, filetto di rombo marinato con rapa rossa, schiacciata di patate viola, cannolo croccante di ricotta e melograno

Cuore Rosso, un romantico dolce fatto con bavarese al cioccolato, cuore di lampone e cremoso fondente.

(Costo 60 euro a persona escluse bevande).

Casa Coppelle - Piazza delle Coppelle, 49

Amouse bouche

Carne

Maiale iberico, patate e tartufo

Bottone di galletto alla cacciatora, vermouth, carciofi e nocciole

Guancia di manzo, cavolo cappuccio e kumquat

Pesce

San Pietro alla mugnaia

Spaghettone di mare, erbe e caviale

Astice, salsa parmentier, pesto di edamame e anacardi

Vegetariano

Rapa rossa, parmigiano, rucola e tartufo

Mezzelune di Cavolfiore affumicato e ricotta, carpino e melograno

Fungo, Sedano rapa, liquirizia e tartufo

Pre-dessert

Yogurt, mela e limone

Dessert

Bavarese alla vaniglia, frutti rossi in consistenza e variazione di pistacchio

100 euro a persona

Le Carré Français - via Vittoria Colonna 30

Menu alla carta a base di:

Amuse bouche a sorpresa di terra e di mare, una pietanza come entrée di benvenuto, accompagnata da un flute di champagne per brindare a un amore spumeggiante

Un piatto a scelta tra Tataki di tonno con salsa, sfoglia di sedano rapa e chips di fragole e Abbraccio dell’anatra su purea di barbabietola con croccante di bietolina, pere cotte nel vino bianco e polvere di cioccolata

Selezione di 4 formaggi e pane speciale che anticipa, come da tradizione tipica francese

Il dolce: un duo al gusto di pistacchio e vaniglia che richiama idealmente una coppia danzante sulle avvolgenti note di un’appassionata melodia.

Costo a persona: 85 euro

Proloco Trastevere - via Goffredo Mameli

Menu Prolove – La tradizione solo in cucina – San Valentino 2023

Benvenuto con cioccolatino a forma di cuore al fondo bruno e peperoncino

Pronto, chi è? L’incontro: fondente di uovo e tartufo nero

Eros: Ombelico di Venere e doppia panna nobile

Convoliamo a nozze? La bourgignonne

Nutrirsi con cura: dolce sale al sedano rapa, panna montata e mosto cotto.

€ 40 bevande escluse?

Frezza, cucina de coccio - via della Frezza, 64

Prosecco di Benvenuto che apre le danze agli antipasti:

Tagliare di salumi e “formaggi innamorati”

Tortino di patate e prosciutto

Fagottino di pasta fillo con cuore di carciofi

Il primo

Cuor di raviolo burro e salvia, ripieno di zucca e provola

Il secondo

Rollè di vitello con cuore di salsiccia e carciofi accompagnato da patate al forno e cicoria ripassata

Il dolce

Semifreddo al cioccolato bianco con cuore di passion fruit su crumble di nocciole.

(Costo a persona 65 euro comprensivo di una bottiglia di vino a scelta, caffè e biscottini).

DonnaE bistrot - via delle Colonnette, 35

ELISIR D'AMORE

Cocktail e benvenuto dello chef

Cocktail and welcome from the chef

IL PRIMO INCONTRO

Gamberi rossi di Mazara al cardamomo su insalatina di rape rosse e finocchi

Cardamom scented red shrimps on beetroot and fennel salad

PASSIONE INFINITA

Risotto al peperone crusco, burrata e chips di cavolo nero

Risotto with “Crusco” pepper, burrata cheese and black cabbage chips

IL GIARDINO DELL'EDEN

Tataki di ricciola con salsa al mango, zenzero e passion fruit

Amberjack tataki with mango, ginger and passion fruit sauce

SERENDIPITY

Semifreddo al caramello, salsa al cioccolato, zenzero e granita di lamponi

Caramel parfait, chocolate sauce, ginger with raspberry slushie

65€ p.p. (Bevande escluse)

Osteria dell’Ingegno - piazza di Pietra, 45

MENU – A ZONZO NEL MEDITERRANEO, VIAGGIO GASTRONOMICO PER INNAMORATI GOLOSI

Grecia - Μαστ?χα Χ?ου … spritz al lentisco dell’isola di Idra

Libano - Baba ghanoush …. antipasto di levantino di melanzane affumicate

Nord Africa – Tabbouleh ... insalata di bulgur e verdure

Spagna - Pulpo alla Gallega …. piatto di polpo e patate

Turchia - Jorba …. zuppa di lenticchie rosse al cumino paprika e menta

Balcani - ?evap?i?i e salsa tzazichi ….polpette di manzo speziate

Francia - La tarte Tatin di Stephanie e Caroline dell’Hotel Tatin

Italia - solo un bacio …. bavarese di cioccolato e lamponi

45 euro p.p.

VINI

Cucù verde bio

Barco Cometa Spagna

Cotes du Rhone rouge

Guigal Francia

Sauvignonasse

Simic Slovenia

Bicchiere 8 €

Bottiglia 32 €

Borgo della Mistica - viale Marisa Bellisario, 300

Carpaccio di barbabietola (con frutti rossi e mandorle)

Tartare sull’osso (battuta al coltello servita con una salsa d’uovo e cialda al parmigiano)

Risotto al Franciacorta (con gamberi e gastrique di lamponi)

Guancetta di manzo (servita con sedano rapa e pere al Martini dry)

Mousse al cioccolato bianco (con passion fruit, pistacchio e fragole)



50 € p.p. (bevande escluse)

Hotel de’ Ricci - via della Barchetta, 14

Signature "Love" Cocktail a base Gin

in abbinamento

"'Il Nostro Carpaccio di Spigola Olio&Sale"

Calice di Champagne - Laurent Perrier Cuvée Rosè

in abbinamento

"Crema di Bufala, Tartare di Salmone e Sale Affumicato di Madrona" (albero autoctono dell'isola di San Juan)

Degustazione di un Gin pregiato

in abbinamento

"Gambero scottato con maionese di Rucola"

MENU – 50 € p.p.

Roots Ristorante - via Rodi, 16

Amouse bouche

Crudo di rombo, spuma di zafferano e olive semi-dry

Tartare di manzo, fondo "arrosto" e mayo di miso nero di Tuscia

Dim sum di rapa rossa, maiale e dashi di parmigiano

Ombrina bbq, cagliata di mandorle e scarola affumicata

Cioccolato bianco, vaniglia e lamponi

Piccola pasticceria

MENU 60 € p.p.

53 Untitled - via del Monte della Farina, 23

Menù degustazione “A..mare": un percorso di sei piatti dai sapori autentici e ricchi di contaminazioni che esaltano l’amore della chef per la cucina di mare.

Dà il benvenuto alla serata del 14 febbraio l’ostrica Gillardeau n.3, gazpacho blanco e hibiscus, un’esperienza indimenticabile. Si prosegue con la Ceviche di pescato, leche de tigre, mais e mix di spezie rosse; il Katsu Sando al tonno e salsa tosazu; i Tortellini in brodo di umeboshi ripieni di tonnetto rosso, caviale e salicornia e il Baccalà, peperoni piquillo e queso. La cena si conclude morbidamente con il Soufflé al cioccolato Vanuari e frutti rossi. (Costo a persona 65 euro vini e bevande escluse). Prenotazione obbligatoria entro il 12 febbraio 2023.

Aqualunae - piazza dei Quiriti 19/20

Benvenuto dello chef, la degustazione di un olio pluripremiato e tour di sali dal mondo. Si inizia con l’Eclaire al salmone selvaggio, caviale e croccante agli anacardi e si prosegue con i Tortelli con polpo, stracciatella e ‘nduja e il Risotto Carnaroli mantecato con vongole, zafferano, bottarga d’uovo e topinambur croccante. Per secondo la Ricciola rosticciata con profumi di fieno, avocado e curcuma e rösti alla salvia. Finale doppiamente goloso con il Pre dessert realizzato con Cioccolato bianco, passionfruit, lamponi e pistacchio e con il Dolce arrivederci dello chef. (Costo a persona 83 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 29 euro). Consigliata la prenotazioneentro il 13 febbraio.

Cuoco e camicia - Via di Monte Polacco, 2/4

Degustazione “Pesce e Peperoncino” in cui ogni piatto a base di pesce è abbinato a un peperoncino diverso. Il locale, ubicato in un caratteristico angolo di Monti, si presta ad essere un indirizzo ideale per la festa degli innamorati. La piccante serata si apre con un Calice di Franciacorta brut ”Cuvée 22” Castello Bonomi e una Selezione di amuse bouche: ostrica perlé noir, alici beccafico con peperone affumicato piccante, red hot chili cozze, pagnotta ai grani antichi e burro salato.

Lo chef poi propone: Tonno, cavolfiore, sesamo e shichimi; Gamberoni arrosto, carciofi, olio alla ‘nduja; Bottoni di frutti di mare, zucchine e jalapeño; Ricciola scottata, puttanesca, peperoncino “jamaican yellow”. Per dessert uno sfiziosa goduria composta da Cioccolato, caramello, passion fruit & pop corn.

(Costo a persona 70 euro incluso di pane e acqua, bevande escluse).

Dao Chinese Restaurant - Viale Jonio, 328/330

Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con dei piatti inediti da condividere con la persona amata. La cena inizia con gli Xin Rou Bao, bao al vapore ripieno di maiale di cinta senese, bambù e funghi e Radici di loto in pastella ripieni di maiale di cinta senese e gamberi.

Si continua con gli Spaghetti di soia con polpa di granchio, le Mazzancolle al vapore su letto di spaghetti di soia, i Filetti di branzino in salamoia piccante alla Sichuan accompagnati da Verdura cinese saltata. A chiudere due dolci sempre da condividere: il Budino al litchi e la Mousse di riso al cioccolato. (Costo a persona 50 euro bevande escluse).

Dao chinese bistrot - via Ogliastra, 10

Un menu tutto da condividere. Si inizia con il Super Jiaozi Mix, un misto di otto ravioli al vapore per assaggiare tutte le proposte del Dao Bistrot e gli Cha Sha Bao, bao al vapore ripieni di maiale e salsa smoked. Goduriosi i Da Lu Mian, gli spaghetti con funghi cinesi, muer, tofu, verdure cinesi, pancetta salata ed erba cipollina; gustoso il Pollo fritto alla Dao; saporiti i Filetti di branzino in agrodolce con piselli, pinoli e ananas da assaporare con la Verdura mista saltata. A chiudere Bon Bon di riso, dolci palline di riso al sesamo. (Costo a persona 30 euro bevande escluse).

L'oste ai banchi - via dei Banchi Vecchi 140

L'Entrée di benvenuto inaugura la serata con un Bigné salato accompagnato da una bollicina. I sapori del territorio prendono piede con il Tortino di ramoracce e patate con guanciale croccante. La romantica serata procede con le Crespelle con cuore di carciofi e grana, il Petto d’anatra con coulis di frutti rossi e poi Verza e melograno. Il menu volge al termine con la dolcezza della Torta di mele con gelato alla crema. (Costo 50 euro a persona).

Terra La griglia by Eataly - piazzale 12 Ottobre 1492

Il ristorante Terra al secondo piano di Eataly Roma realizza un menu speciale per la festa degli innamorati. Le eccellenti materie prime, nel rispetto della filosofia di Eataly, vengono cucinate sulla griglia per essere esaltate dal calore del fuoco. Si comincia con il Tonno fritto in crosta di pistacchio con salsa agrodolce piccante, per proseguire con un coloratissimo Risotto alla barbabietola con gamberi rosa, fonduta di pecorino e aneto. Come secondo, il Polpo scottato alla griglia con morbido di patate viola, pomodorini semi-secchi e rosmarino fritto. Si chiude in dolcezza con la Mousse allo yogurt, crumble al cacao e coulis ai frutti rossi. L'acqua e servizio sono inclusi. L'orario di inizio è previsto per le ore 20.00. (Costo 50 euro a persona).

Il Margutta - via Margutta, 118

Per la cena di San Valentino in programma 3 sfumature di menu: vegetariano – vegano – gluten free. Un’occasione romantica per celebrare l’amore nel cuore di Roma tra cucina naturale, opere d’arte e musica live al pianoforte, perché da Margutta non ci si nutre solo di cibo ma anche di emozioni.

MENU 70 € p.p.