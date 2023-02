"Messaggi d'amore" su biscotti e dolci: 5 golose idee di San Valentino

Il 14 febbraio per alcuni è un giorno come un altro, per molti, invece, è una giornata da dedicare al partner, alla persona amata, magari con un regalo o un gesto romantico.

Ci sono coppie che a San Valentino amano organizzare gite ed escursioni fuori porta, altre che non è davvero San Valentino senza una cena a lume di candela, magari in uno dei ristoranti della Capitale, e poi ci sono le coppie più golose, quelle che attendono questa ricorrenza per andare alla ricerca di biscotti e dolcetti carichi d'amore.

Dai biscotti a forma di cuore alle mini torte rosso passione. Anche questo San Valentino sono tanti i forni e le pasticcerie della Capitale che si sono lasciati ispirare dal romanticismo per presentare delle creazioni tenere e buone.

I biscotti per dire "Ti amo"

A San Lorenzo è il biscottificio Mondo di Laura a trasformarsi nel regno degli innamorati a San Valentino. L'urban factory, infatti, propone dei biscotti a forma di core rosso con scritto "Ti amo". Per chi vuole dichiararsi ma non troppo, ci sono anche i cuori bianchi con scritta "Ti voglio bene". Chi vuole giocare con i messaggi in codice, può scegliere il tris di biscotti con forme e colori diversi legati all'amore. Entrando nel Mondo di Laura, inoltre, è vietato uscire senza aver acquistato almeno una Pepy-Ta, il biscotto cacao e sale rosa dell’Himalaya che ha recentemente vinto il premio "Top italian food 2023" del Gambero Rosso.

Praline, muffin e messaggi d'amore

Il romanticismo puro invade la Pasticceria Gruè al quartiere Trieste. Marta Boccanera e Felice Venanzi, i due giovani pasticceri-patron di Gruè, che d’amore se n’intendono essendo compagni anche nella vita, dedicano una speciale collezione per celebrare tutti i gusti dell’amore. Si parte dalle praline a forma di cuore, a queste creazioni si affiancano biscotti decorati, muffin decorati a tema e macaron con due diverse farciture. Per gli amanti delle torte c’è la Love cream tart, una frolla friabile alla vaniglia con chantilly al cioccolato fondente, lamponi e gelée di lamponi decorata con una rosa e petali di rosa di cioccolato e mini macaron. C'è poi il Tenerorso, un orsetto in cioccolato fondente, al latte o bianco, il vasetto con rosa e il Duetto di San Valentino, un disco di cioccolato fondente che sorregge un cuore rosso e uno nero che combaciano perfettamente.

Romantico e alleato del benessere

C'è anche chi punta sul romanticismo senza tascurare il benessere e la salute degli innamorati. Parliamo di Grezzo Raw Chocolate, pasticceria e cioccolateria crudista con tre sedi a Roma (Monti, Ghetto e Parioli). Tra le proposte di San Valentino 2023 ci sono gli Opposites, cioccolatini bigusto a forma di cuore. Questi cioccolatini sono la metafora di tutti i rapporti perché si sa che la magia dell’amore è quella di tenere insieme le differenze e che nessuna coppia è formata da due metà uguali. Ci sono poi imorsi d'amore chiamati "M'Ami", omaggio ai famosi Baci Perugina, al pistacchio o alla nocciola, con cioccolato crudo fondente o cioccolato crudo bianco. Parlando di torte ecco "Cuore Caramello", una torta caratterizzata da una croccante copertura di cioccolato crudo fondente, un morbido impasto di mandorle e cacao crudo e un ripieno cremoso di ganache al caramello salato. Per gli amori turbolenti Grezzo ha creato il Golden Love: una torta a forma di cuore, contraddistinta da una copertura di cioccolato crudo con granella di nocciole che racchiude al suo interno un cuore di nocciole enfatizzate dal caramello salato crudista.

Torta, gelato e amore

La gelateria Fatamorgana, con tante sedi in giro per la Capitale, propone una romantica torta senza glutine di gelato naturale: si tratta della PavLove 2023, biscotto alla mandorla d’Avola, semifreddo al mascarpone, limone e barbabietola rossa; glassata con coulis di lamponi, corona di meringa a lamponi freschi; tutto rigorosamente senza glutine.

Golosa playlist di canzoni d'amore

Per questo San Valentino, invece, Casa Manfredi gioca sul romanticismo e sull'originalità proponendo iconiche cheesecake al passion fruit o ai tre cioccolati a forma di cuore e ‘L’unico frutto dell’Amor’, una torta in special edition ai tre cioccolati decorata nella parte superiore con due banane di vaniglia, disponibili anche in monoporzione,da accompagnare ad una playlist di canzone super-romantiche: sì perché tutto il team del locale ha scelto una loro canzone d’amore del cuore – Giorgia e Daniele in primis – che è stata inserita in una speciale playlist di San Valentino firmata Casa Manfredi, disponibile su Spotify con QR code su ogni confezione d’acquisto.