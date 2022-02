San Valentino nei ristoranti di Roma: ecco i menu che celebrano l'amore

San Valentino è alle porte. A pochi giorni dalla Festa degli innamorati, i ristoranti romani presentano i loro menu ed è gara al più romantico. Cene a lume di candela, petali di rosa e calici di bollicine, piatti studiati ad hoc e location incantevoli nei ristoranti di Roma per San Valentino.

La Capitale offre una scelta variegata, per tutti i gusti e tutte le tasche. RomaToday vi segnala una lista di proposte sopra i 100 euro, sotto i 100 euro e sotto i 60 euro a Roma e dintorni.

Sopra i 100 euro

Idylio by Apreda - Ristorante 1 Stella Michelin

Menu sapidità essenziali

Tapas e Caviale

Terra e Iodio

Tartar di Seppia, Limone e Rape

Ricciola all’Ischitana, Verza e Fagioli

Tagliatelle alla Cipolla Rossa, Foie Gras e Nocciole

Merluzzetto e Alghe, Lumachine e Tartufo Nero

Sorbetto al Bergamotto, Meringa e Capperi

Caprese di Zucca Speziata e Gelato al Caffe?

Prezzo 160€ per persona bevande escluse

Ristorante Acquolina - 1 Stella Michelin

Triglia mandarino e lentisco

Topinambur come un carciofo

Risotto siero di bufala e gamberi rossi

Tortello di cortile castagne, tartufo nero pregiato e lavanda

Astice zucca e mandorla

Lampone ibiscus e cioccolato fondente

Prezzo 140€ per persona bevande escluse

Enoteca La Torre a Villa Laetitia

Stuzzichini dello chef

Tonnetto locale, kiwi e sedano rapa

Anatra marinata al carvi, salsa di mozzarella e composta al mandarino

Risotto ai limoni, cannolicchi, vongole veraci, asparagi e yogurt

Spaghetti, crostacei, ceci e Kokum

Uovo, taleggio di bufala, tartufo nero ai sentori di sottobosco

Vitello fondente, provola e cicoria alla Saba

Dolce degli innamorati

Piccola pasticceria

190 euro a persona, bevande escluse

ADELAIDE Ristorante e Salotto, Hotel VILÒN Roma

Vilòve

Pozione D’Amore

(Cocktail di Benvenuto)

Un colpo di fulmine

(Benvenuto dello Chef)

Passione Sud Americana

(Cevice, Passion Fruit e Alga di Mare)

Il Cuore Tenero del Guerriero

(Ravioli Ripieni di Cuori di Carciofi Fondenti, Caciofiore ed Erbe Selvatiche)

Affumichi…Amo

(Spaghettoni di Gragnano, Burro Affumicato, Alici, Caviale e Limone Candito)

Cotto di Tè

(Pescato del Giorno Marinato al Tè Nero, Pak-Choi e salsa di ostriche)

Le Conseguenze dell’Amore

(Cioccolato, Lampone e Rapa Rossa)

Uniti e Felici

(Petit Four)

150€ a persona bevande escluse

Sotto i 100 euro

Ristorante Sky Blu - Aleph Rome Hotel

Tempura di ostriche, variazione di Carciofi e pepe rosa

Abbracci di pasta farciti di gamberi con ricotta al limone

Duo di spigola e salmone in crosta di patate con maionese alla rapa rossa e bietole

Bavarese alla vaniglia con cuore di cioccolato al peperoncino e gelato al lampone

80 euro bevande escluse

Acquaroof

Tartare di tonno rosso arancia, finocchio e olive

Mazzancolle scottate ceci e tartufo nero pregiato

Spaghettone cacio e pepe, alici fresche e finocchietto

Tagliolini sogliola, carciofi e caviale

Triglia di scoglio all’acqua pazza

Cheesecake Frutto della passione

Prezzo 90€ per persona bevande escluse

Pesciolino - Centro (via Belsiana 30)

Calice di Champagne con entrèe dello chef

Selezione di crudi di mare

Taco di tonno con maionese alla ‘nduja, alga wakame e pimento

Tagliolini di pasta fresca con gamberi rossi, pistacchio e burro di arachidi

Tataki di ricciola con yogurt alle erbe

Crème brûlée al mandarino

€ 69 a persona (bevande escluse)

Sushisen - Aventino (via Giuseppe Giulietti 21a)

??Aperitivo

Sakè frizzante Ozeki, dalle note amabili e appena fruttate

Benvenuto dello chef: “Nido d’amore”

Spuma di salsa di soia bianca al prosecco Foss Marai al profumo di fragole, capesante, verdure di stagione, gelè di infuso alle rose dei Monti Balcani, uova di salmone Ikura e caviale Siberian.

Salmon Kinkan tartare

Tartare di salmone norvegese al miso giapponese, mandarino kumquat confit, zenzero shoga, olio di sesamo speziato, gruè di cacao del Ghana, lamelle di tartufo nero pregiato.

Smoke Lobster

Astice canadese fresco affumicato al legno di hinoki in riduzione di teriyaki e balsamico, verdure aromatizzate al tonnetto essiccato katsuobushi e yuzu disidratato delle isole K?chi.

Pozione d’amore

Intermezzo di Vellutata al verde con vongole veraci, estratto di alghe nori, soia bianca e lime.

A5 Kagoshima Wagyu Steak

Controfiletto A5 di Wagyu certificato, wasabi grattugiato fresco, sale Maldon, blend di sette spezie giapponesi, pepe affumicato, yuzu, polvere di shoyu artigianale di Kawajima, funghi shitake e verdure marinate zuke.

Quattro declinazioni di sushi edoma

Trilogia di nigirisushi edomae secondo arrivi del giorno e sashimi di tonno in stile Tataki

Valentine Roll

Finger di Uramaki con salmone norvegese, avocado, cetriolo, sesamo bianco, gamberoni in pasta fillo, salsa tartara giapponese.

Special Dessert

Creazione a sorpresa in collaborazione con il Maitre Chocolatier Bellantoni, vincitore dell'International Chocolate Awards 2021

€ 99 a persona (bevande escluse)

Acquaviva (Nettuno)

Amuse-bouche

Sgombro, umeboshi, mela verde e nocciole

Riso riserva Melotti, alici, uva sultanina, finocchietto e burro nocciola

Tortello cacio e pepe, mazzancolle e consommé di agrumi

Pescato, porro, bottarga e kefir

Pre-dessert

Anice stellato, cioccolato bianco, arancia e ricotta di pecora

Petit four

65 euro a persona, vini esclusi

Wine pairing: 6 calici - 30 euro a persona

Terrazza Divinity - The Pantheon Iconic

Tartar di merluzzo, cavolo cappuccio e caviale

Risotto allo zafferano e polpa di granchio

Triglia, patate e frutti di mare

Rapa rossa e passione

Prezzo 90€ per persona bevande escluse

53 Untitled

San Valentino con "Sicuro azzardo"

Calice di "Alarosa Rosé brut" & Alice del Cantabrico, burro della Normandia demi-sel su pan brioche ai 3 agrumi, si inizia con l’Ostrica Gillardeau, gazpacho blanco con mandorle e granita di ibiscus e "Lardo di mare" una seppia marinata al miso, kombu e mix di pepi ed erbe aromatiche. Si prosegue poi con la Ricciola al Mole negro, la Linguina con gambero rosso crudo, colatura di alici e lime e il Salmone "Puro" upstream teriyaki flambé, rapa rossa, mela granny smith e kefir. La cena si conclude dolcemente con "Sonata per palato" una composizione di sacher.

(Costo a persona 65 € vini e bevande escluse). Prenotazione obbligatoria entro il 12 febbraio 2022

Aqualunae in love

Benvenuto dello chef, la degustazione di un olio pluripremiato e tour di sali dal mondo, Sashimi di salmone selvaggio, polline allo yuzu, spuma di topinambur e polvere alla rapa rossa. A seguire Mantecato di Carnaroli con arselle, senape e polvere di cavolo viola, Paccheri con baccalà mantecato, cocco e passion fruit, Ombrina in guazzetto con spugna al nero di seppia e patate. Finale goloso con il Pre dessert e con Dolce luna versione 1.2, spagna al cacao profumato al rum, crema alla gianduia, nocciole Igp Piemonte e caramello salato, un dolce arrivederci dello Chef (Costo a persona 75 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 29 euro).

Cuoco e camicia (Monti)

La cena si apre con una Selezione di mise en bouche con calice di franciacorta brut Castello Bonomi e le Capesante scottate, zucca, teriyaki, passion fruit. Immancabile l’Ovetto morbido, pecorino, funghi croccanti, un must del ristorante Cuoco e Camicia come anche la pasta fatta in casa. Per l'occasione si potranno degustare i Cappellacci di maiale brado, mele, miele, verdure amare e i Tortelli in brodo al contrario, spuma di mortadella.

Per secondo lo chef propone Manzo, shiitake, lardo e wasabi e per dessert uno slancio goloso con il Brownie al cioccolato, arachidi, mango, passion fruit ( costo a persona: 65 euro vini esclusi).

Sotto i 60 euro

Osteria dell’Ingegno (piazza di Pietra - Centro storico)

Pane pomodoro bottarga

E dopo l’amore pane pomodoro e vino bianco speziato

Retsina Tsantali. Grecia

Insalata di ostriche e branzino

Le ostriche condensano malizie siderali, come parassiti meteorici

Potage di crostacei

Si è sempre creduto nel potere afrodisiaco dei crostacei

Sauvignon blanc Concha y Toro. Cile

Baccalà al pil pil

Il piatto Re dei mari e Re dei letti, il piatto Re di tutte le navigazioni

Mole poblano

Piombo fuso in grado di stuzzicare zone più nascoste dell’uomo e della donna

Zinfandel Mondavi private selection. California

Banana al rum

Lui mangia ciò che le lei gli porge, e viceversa

Goduriosa

Dopo, è necessario qualche tempo di dolci coccole

Sherry Ammontillado Romete. Spagna

7 morsi d’amore a persona 45 euro

7 morsi d’amore con vini a persona 65 euro

Proloco - Trastevere

Animelle in bisque di gamberi

Tartare di manzo, maionese alle alici

Pici freschi con mazzancolle e pancetta affumicata

Tonno e vitello con maionese al carciofino

Sfoglia al cacao, crema al cioccolato e peperoncino

(€ 40 bevande escluse)

Menu vegetariano con possibilità di renderlo vegano

Cavolfiore in assoluto, salsa umami

Zucca, funghi, pastinaca

Pici freschi con carciofi e pecorino

Il carciofo ripieno di casa Proloco

Frolla vegan al cacao, cremoso al cioccolato e peperoncino

(€ 35 bevande escluse)

Ginger Pantheon - Centro (piazza San’Eustachio 54)

Cocktail alle rose con entrèe dello chef (cocktail: rum, infuso di rose fatto in casa, sciroppo di lamponi, zenzero; entrèe: bon bon di quinoa bio, salsa agrodolce al ribes e cialda alla rapa rossa)

Fettuccine di pasta fresca con baccalà alla vaniglia, stracciatella, tartufo e zest di limone

Capesante, vongole, patate viola, guanciale croccante e sfere di cipolla in agrodolce

Semifreddo al passion fruit con cioccolato fondente e salsa al rhum

€ 45 a persona (bevande escluse)

Giano Bistrot all’interno di Villa Zaccardi

Il nostro benvenuto ‘'Miss & Mister’’ con un Signature Cocktail & Tapas di Mare

Tartara di Tonno in Salsa Mediterranea

Tagliolino all’Astice e pesto di Pistacchio

Polpo alla Pizzaiola su crema di melanzane, guanciale croccante e stracciatella di burrata

Dolce RossoCuore

Caffè

Vino selezionato Pecorino di Giano bistrot

bevande incluse

€ 55 pp

Altrove Ristorante

Antipasti

Polpo in crema di patate e paprika dolce

Ricotta croccante in salsa piccante

Gambero in pastella maionese al frutto della passione

Primo

Norma incontra Babaganoush

Secondo

Pollo doppia cottura in salsa agrodolce con verdure salate

Dolce

Kulfi (semifreddo alla vaniglia e pistacchi con salsa al profumo di rosa e passion fruit)

Piccola pasticceria

Euro 30 bevande escluse

Pastificio San Lorenzo

Ostrica, gin tonic e limone fermentato

Ricciola, carciofi, liquirizia

Tortelli di pomodoro confit e ricotta infornata, gamberi rossi, cozze, pane alle alici

Calamaro alla brace, broccoletti ripassati, provola affumicata, uova di trota

Cioccolato, crema pasticcera al pistacchio, lampone

50 euro

Numa al Circo

La cena per la festa degli innamorati si apre con un intramontabile aperitivo di benvenuto, un Calice di Champagne e ostriche, per poi proseguire con il Carpaccio di spigola rosa con insalatina di frutti rossi e la Frittura di Pesce e verdure in tempura. Come primo piatto lo chef propone lo Spaghettone cacio e pepe con gamberoni menta e lime, mentre per secondo il Polpo rosticciato con polenta, zucca e puntarelle. Dolce chiusura con Redpassion, un goloso dessert a forma di cuore per omaggiare la festa più romantica dell’anno.

(Costo: 60,00 euro a persona)

Dao

Lo Chef Zhu Guangqiang di Dao Chinese Restaurant propone per il giorno di San Valentino un menu degustazione con dei piatti afrodisiaci e piccanti. La cena inizia con il cocktail Bocciolo di Rosa a base di spumante, acqua di rose e litchi da sorseggiare insieme a Wonton fritti, caramelle croccanti di sfoglia ripiene di gamberi, e Toast di gamberi con semi di sesamo.

Il primo piatto è da condivisione, Cha Sha Bao bianco e nero, morbidi scrigni che contengono carne di maiale alle cinque spezie, a seguire Riso di Yang Zou, riso saltato con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi, Fiamma di gamberi piccante con arachidi e spezie e il Pollo al sesamo in salsa agrodolce. A chiudere due dolci da condividere con la persona amata: il Budino al litchi e la Mousse di riso al cioccolato. (Costo a persona 40 euro bevande escluse).

Bucavino

Ad aprire il menu degustazione dedicato alla cena di San Valentino è il Baccalà fritto insaporito da maionese al passion fruit e cipollina stufata alla vaniglia e a seguire il Carpaccio di black Angus con frappa salata al lime e guacamole di piselli.

Si procede con i Plin cacio e pepe con carciofi e guanciale, preparati dalle abili mani di Andrea Palmieri, per proseguire con l’ Arrosto di vitella al profumo di liquirizia accompagnato dalla cicorietta ripassata. Chiude in dolcezza la cena di San Valentino, la Cheesecake al passion fruit.



Il costo del menu degustazione è di 40 euro a persona, bevande escluse. Lo stesso menu è disponibile anche in versione take away, è richiesta la prenotazione entro domenica 13 febbraio.

Le Carrè Francais

Il menu di San Valentino si apre con l’amouse bouche: una Tartare di salmone e ostriche con salsa allo Champagne; e prosegue con l’antipasto, una Tartelletta di anatra, porcini e foie gras (per due), e poi con il piatto in sharing di carne, che è una Quaglia farcita con sformatino di patate al burro e timo; o, per chi lo preferisce, con l’opzione di pesce, il Filetto di spigola con patate montate all’olio evo e salsa di fumetto e tartufo. Immancabile, come a ogni tavolo davvero francese, in pendant con il dessert, segue la selezione di 4 formaggi. Dulcis in fundo, c’è il dessert del pastry chef Giancarlo Bruno: la Tarte pistache framboise, una torta su base biscotto, con crema di pistacchio e semi di lampone, anch’essa da condividere.