Dall’11 al 13 settembre il terzo piano di Eataly Roma accoglie la Sagra del Pesce Fritto e Baccalà. Un trionfo di sapori e profumi marini in un evento che è stato organizzato al meglio, così da permettere a tutti di godersi tre giornate all'insegna delle eccellenze della gastronomia, in totale sicurezza.

Lo staff di Eataly metterà in atto una serie di misure di controllo perché l’evento possa svolgersi nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sarà richiesta la registrazione, nel rispetto della privacy, presso i desk presenti al Terzo Piano; i dati verranno conservati per 30 giorni. L’ingresso sarà contingentato e controllato dal personale di sicurezza, in modo che tutti possano trovare posto su tavoli correttamente distanziati. Obbligatoria sarà la misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso a tutti coloro che avranno una temperatura superiore a 37,5° C.

Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina mentre non si è seduti al tavolo. Saranno dislocati dispenser igienizzanti e tutte le informazioni necessarie per vivere in sicurezza l’evento. Precauzioni indispensabili per la salute di tutti ma che non impediranno di assaporare le tante bontà che attendono i partecipanti.

Protagonisti di eccezione cartocci, fritture, paranza, alici, calamari, gamberi e l'immancabile baccalà alla romana. La Sagra del Pesce Fritto e Baccalà di Eataly fa parte di Roma Baccalà, quattro giorni di festa nel cuore del quartiere Garbatella.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/344187033447151/