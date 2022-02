Roscioli, il forno di Roma compie 50 anni

Era il 26 febbraio 1972 quando Marco Roscioli apriva a Roma, in via dei Chiavari, l'Antico Forno Roscioli. Il 26 febbraio 2022, dunque, il forno romano spegne 50 candeline, mezzo secolo che lo consacra un'istituzione nella Capitale.

“In origine avevamo pochi tipi di pane - raccontano i Roscioli (Alessandro e Pierluigi) - i classici del tempo, e anche prodotti per la pulizia della casa. Con il passare degli anni e grazie al grande lavoro di nostro padre e nostra madre il forno è diventata l’insegna che conosciamo oggi. Un punto di riferimento per il quartiere dalla proposta variegata e concreta".

Prima il forno, poi con Alessandro e Pierluigi - i figli di Marco - è nata la pizzicheria in Via dei Giubbonari, oggi nota come Ristorante Salumeria Roscioli (dove è presente la sorella di Alessandro e Pierluigi, Maria Elena). E a completare l’universo Roscioli sono arrivati Roscioli Caffè, Rimessa Roscioli e il Wine Club.

Diversi punti di riferimento, a pochi metri l'uno dall'altro, tutti riuniti sotto uno stesso cognome, per chi nel cuore di Roma cerca prodotti selezionati e di ottima qualità.

Perché i romani amano l'Antico Forno Roscioli

Leggere l'insegna Roscioli equivale a dire sicurezza, qualità, tradizione. Molti sono i romani che passando in centro non rinunciano a fare una lunga fila pur di entrare a prendere un pezzo di pizza, un dolce, un filone di pane. Ma la storia del forno in via dei Chiavari sembra avere una storia ancora più antica dei Roscioli. Sono stati ritrovati, infatti, alcuni certificati che attestano la presenza di un forno nel Rione della Regola sin dalla prima metà dell’Ottocento. Un editto papale predispose che ci fosse proprio in Via dei Chiavari un forno che vendesse il pane a prezzi accessibili alle persone con ristretta possibilità economica, e la censita vaticana datata 17 agosto 1824 conferma il tutto.

"All’Antico Forno Roscioli siamo molto legati alla tradizione - dicono i fratelli Roscioli - e da sempre lavoriamo in una direzione chiara, che mette in luce una pizza da forno fortemente identitaria, con alla base prodotti di qualità e di cui conosciamo la provenienza e il ciclo di vita". "Le nostre proposte - aggiunge Pierluigi - sono le classiche che negli anni ci hanno fatto conoscere e per cui i nostri clienti ci riconoscono. Con il passare del tempo abbiamo apportato dei cambiamenti, lasciando spazio a idee nuove ma sempre collegate al nostro passato e ai nostri sapori".

All’Antico Forno Roscioli si viene per assaggiare la pizza tradizionale romana, fumante a tutte le ore del giorno, i pani a lievitazione naturale dai vari impasti e farine - dal Pane di Lariano al Casereccio, dal Pane ai fichi a quello di Segale - ma anche i supplì classico o cacio e pepe, croccanti e sempre caldi, le torte da forno come il ciambellone e le torte rustiche. Non mancano i dolci delle feste, il Panettone e il Pandoro a Natale, la Colomba, il Casatiello, la Pastiera, la Pizza al formaggio per Pasqua. Le frappe, le castagnole, i bignè a Carnevale e alla Festa del papà.

L'evoluzione dell'Antico Forno Roscioli negli ultimi anni

Tre anni fa è stato aperto il Laboratorio in Via Augusto Armellini. Un luogo da cui partono per lo più gli ordini per i grandi alberghi e ristoranti romani. Uno spazio sostenibile e dinamico, con due forni a legna, un forno a mattoni su misura per i grandi lievitati delle feste, e uno elettrico per gli ordini esterni.

Nell'estate 2021, poi, sono stati ristrutturati gli spazi con uno stile contemporaneo che guarda al passato in modo elegante e deciso, dovuto anche alla voglia di dare maggiore risalto alla gastronomia. Sono stati intrapresi infatti dei lavori di ristrutturazione che hanno ridefinito gli ambienti del forno, con la realizzazione di un girarrosto elettrico Molteni che è andato a ampliare la proposta con prodotti da rosticceria come il pollo bio e la porchetta home made, su idea di Giusy Di Fede, moglie di Pierluigi Roscioli.

"L’idea di fare questi lavori era già partita nel 2020. Poi - ha spiegato Pierluigi Roscioli - il Covid ci aveva fermato. Volevamo dare spazio a una nuova proposta: il girarrosto. Questo ampliamento è un’idea di mia moglie Giusy che ha dato vita a un’offerta gastronomica di qualità che si va a aggiunge alle nostre proposte da forno. Chi entra da Roscioli oggi non sente più solo il profumo di pane, pizza e dolci appena sfornati - nostra vita e lavoro - ma anche l’odore delle carni arrosto".