A Roma apre un pastificio con cucina

Un gruppo di amici (e soci) con la voglia di unire la tradizione della pasta fresca italiana ad una proposta gastronomica moderna, ha fatto nascere il progetto Casadora. Un pastificio con cucina, uno nuovo spazio dedicato al buon cibo che vuole rinnovare l'idea del classico pastificio per dar vita ad un luogo dove comprare, ma anche mangiare una buona pasta fresca.

Un nome, Casadora, che nasce dall’unione di due parole: “Casa”, immancabile luogo associato al piacere di consumare la pasta e “Dora”, diminutivo di “Azdora” (“zdoura” dal dialetto Bolognese), che nell’immaginario collettivo rappresentava la vera colonna portante della famiglia, normalmente raffigurata col grembiule, le mani infarinate e il fazzoletto in testa per raccogliere i capelli. Una vera e propria padrona della cucina che aveva anche il compito di preparare la pasta fresca. Dall’unione di questi due concetti che richiamano la casa, la famiglia e la tradizione, il locale propone paste ripiene classiche ed altre particolari, moderne. Tagliolini, cappellacci, tonnarelli, ravioli, tortellini, ma anche noodles o gyoza, perché la filosofia gastronomica di questo concept ha un respiro internazionale.

Foto @Casadora

Il locale è studiato in ogni dettaglio ed è caratterizzato dal bel bancone lungo 3 metri posto all’entrata, alle spalle del quale è possibile ammirare il laboratorio a vista e la cucina. Da Casadora è possibile non solo acquistare la pasta fresca da preparare a casa, ma anche gustare a pranzo piatti come il Cannolo di spigola ripieno di gamberi con insalata thai o la Porchetta di coniglio con insalata di friggitelli e pesche. Negli spazi di via Oslavia 11, a pochi metri da Piazza Mazzini, c’è infatti posto per 30 coperti interni e 15 esterni, ma grande cura è stata dedicata anche all’ampia scaffalatura con la selezione di prodotti in vendita, tutti italiani e di piccole aziende, con un occhio di riguardo al biologico.

Foto @Casadora

Nel laboratorio ogni giorno vengono preparati diversi formati di pasta in versione classica o moderna: non solo pasta fresca da consumare a breve ma anche paste abbattute poiché contengono ripieni “particolari”. Sarà quindi possibile trovare paste come i Tortelli ripieni di tartare di gamberi rosa e lime o i Cappellacci con salsa di pomodori arrosto, e ancora i Cappellacci ripieni di Amatriciana, senza dimenticare quelli con ripieno fondente al Brie. Una prima produzione che verrà arricchita di volta in volta con nuove proposte, da gustare con le salse, i sughi e i brodi preparati dalla brigata di Casadora e disponibili per essere acquistati.

Foto @Casadora

Con l’autunno il menu verrà impreziosito dai primi della tradizione romana e da alcune proposte internazionali, come i gyoza o i noodles, ideali per preparare un gustoso ramen. Casadora – pastificio con cucina, è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20 per la vendita della pasta, mentre dalle 12.30 alle 15.00 è possibile anche pranzare. Il venerdì e il sabato il locale è inoltre aperto anche per la cena, mentre la domenica mattina è possibile solo acquistare la pasta fresca.