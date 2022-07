Esce la guida "Roma e il meglio del Lazio 2023": chi sono i premiati

Ben 1100 gli esercizi segnalati, 8 Tre Forchette, 6 Tre Gamberi, 5 Tre Bottiglie, 1 Tre Mappamondi, 3 Tre Cocotte. E' stata presentata a Roma la trentatreesima edizione della guida Roma e il Meglio del Lazio di Gambero Rosso.

Nella Capitale e in tutta la regione è tornato il turismo italiano e internazionale. La grande hotellerie continua ad investire sulla Capitale non solo per le bellezze storiche, ma anche per la sua ricchezza enogastronomica, per i suoi artigiani di valore e per i suoi grandi cuochi.

Fra il 2021 e il 2022 sono stati oltre 5 i gruppi alberghieri che hanno scelto, e continuano a scegliere, Roma per imprese di gran caratura gastronomica. Tanti anche i piccoli imprenditori che si mettono in gioco in nome del buono e del sano. Per il secondo anno consecutivo viene messa in luce la crescita del patrimonio regionale con il premio Genius Loci, in collaborazione con Regione Lazio, che evidenzia per ogni provincia le migliori realtà che offrono una cucina basta sui prodotti eccellenti del territorio.

L’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo della Regione Lazio Enrica Onorati dichiara: “La delega alla Cultura del Cibo - insieme a quelle all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera – è per me come Assessora non solo un grande impegno ma anche un onore. Poter valorizzare e promuovere tutto ciò che muove e gira intorno al mondo del cibo è infatti una grande sfida ma anche una scommessa strategica che come Regione abbiamo subito accolto. Vantiamo nel Lazio un patrimonio enorme in termini di biodiversità, prodotti tipici e tradizionali, denominazioni di origine, che trovano la loro massima espressione nelle sapienti mani dei nostri ambasciatori di eccellenza, chef e ristoratori, attraverso cui viene trasmessa e tramandata una storia che parla da un lato del nostro valore terra e dall’altro dell’impegno e dell’instancabile lavoro delle nostre produttrici e dei nostri produttori. Ringrazio il Gambero Rosso, e il presidente Paolo Cuccia, per l’importante lavoro di racconto, di promozione e valorizzazione del bello e del buono del nostro territorio che nel premio Genius Loci trova la sua massima rappresentazione".

In occasione della presentazione è intervenuto Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Tutti i premiati

Tre Forchette

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri | Roma

Il Pagliaccio | Roma

La Trota |Rivodutri [RI]

Pascucci al Porticciolo | Fiumicino [RM]

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel | Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler | Roma

Enoteca La Torre a Villa Laetitia | Roma

Glass Hostaria | Roma

Tre Gamberi

Arcangelo Vino e Cucina| Roma

Armando al Pantheon | Roma

Da Cesare| Roma

Grappolo d’Oro | Roma NUOVO INGRESSO

Sora Maria e Arcangelo | Olevano Romano [RM]

Agriristorante Il Casaletto | Viterbo

Tre Bottiglie

Barnaba | Roma

Salumeria Roscioli | Roma

ilwinebar Trimani | Roma

Del Gatto | Anzio [RM]

Enoteca Quattro Ruote | Montalto di Castro (VT)

Tre Cocotte

Baccano | Roma NUOVO INGRESSO

Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Rome Hotel | Roma NUOVO INGRESSO

Spazio Niko Romito Bar e Cucina | Roma

Tre Mappamondi

Dao Restaurant Roma NUOVO INGRESSO

I premi speciali

SERVIZIO DI SALA

Il Pagliaccio | Roma

SERVIZIO DI SALA IN ALBERGO

Imàgo dell’Hotel Hassler | Roma

GENIUS LOCI

TRATTORIA Osteria Palmira | Roma

TRATTORIA Agriristoro Il Calice e la Stella | Canepina (VT)

TRATTORIA Osteria del Tempo Perso | Casalvieri (FR)

RISTORANTE Michele Chinappi | Formia (LT)

TRATTORIA Terra Sabina | Poggio Mirteto (RI)

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Livello 1 | Roma

Le novità dell'anno

Il Gambero Rosso ha inoltre premiato le seguenti novità dell'anno:

RISTORANTE Pulejo | Roma

RISTORANTE La Tenuta Resort Agricolo | Casaprota (RI)

PANETTERIA Tulipane | Roma

GASTRONOMIA Pizzicàrola | Roma

I premi gruppo del gusto Associazione Stampa Estera

SUDAMERICANO Carnal Morso Sabroso | Roma

Uno dei posti preferiti dei colleghi sudamericani: qui si realizza la perfetta congiunzione tra il gusto saporito sudamericano e la sapienza gastronomica italiana, grazie alla creatività dello chef Roy Caceres. Nel quartiere Prati un luogo a prezzi abbordabili, considerando l’ottima qualità.

RISTORANTE Santa Lucia | Roma

Una piccola oasi fra i tanti locali per turisti del centro storico. Molto amato dai giornalisti stranieri, il Santa Lucia propone, oltre ai piatti di impronta partenopea, una formula di tavola calda, a mezzogiorno, molto economica, con piatti sostanziosi e ben preparati. Piacevole anche l’aperitivo, da sorseggiare in un angolo di verde che non ti aspetti nel cuore della città.

TRATTORIA Antica Osteria Terremoto Genazzano (RM)

Una piacevole sorpresa per i nuovi colleghi della Stampa Estera che cominciano a scoprire l’entroterra romano. Terremoto rappresenta la “vecchia osteria” di paese - oggi nobilitata da un nuovo arredamento - che non tramonta mai con i suoi piatti tradizionali; il vino locale contribuisce al tuffo nel passato.

PAUSA GOURMET De Santis a Santa Croce | Roma

Un posto “all round” secondo i colleghi anglosassoni. Qui si può mangiare dalla colazione, con caffè appena tostato, alla cena, passando per aperitivo e pausa pomeridiana. Molto gettonata per i pranzi di lavoro, la sera l’insegna torna ad essere un’antica trattoria romana con tutte le specialità connesse.

PASTICCERIA La Deliziosa | Roma

Un piccolo locale in una stradina defilata dietro corso Vittorio Emanuele, al quale si arriva attirati dal profumo dei dolci. Dal laboratorio a vista escono già dal primo mattino i classici biscotti da inzuppare nel latte, i cornetti caldi ma anche le torte più elaborate come la Mimosa, i profiterole o il Mont-Blanc, sempre ben fatti.