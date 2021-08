Ristorazione: i locali che cercano personale a Roma

Settembre è il mese dei bei propositi e della ripartenza. Si torna dalle ferie estive e si programma la quotidianità. E' così soprattutto per i ristoratori romani che, dopo un anno di difficoltà, dovute alle restrizioni anti-covid come chiusure e coprifuoco, si rimettono in moto per una nuova stagione.

Il settore della ristorazione è stato uno dei più penalizzati dell'era pandemica, ma nonostante le difficoltà affrontate in questo periodo, continuano ad investire e di conseguenza a cercare personale da assumere.

In questo articolo, alcuni dei ristoratori che in questo periodo stanno cercando personale.