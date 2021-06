Dieci terrazze dove mangiare nell'estate 2021 a Roma, dalla più chic alla più informale

Estate. Zona bianca. Voglia di libertà. Una libertà che fa rima con mare, vacanze ma anche con un pranzo, una cena, un aperitivo in terrazza. E Roma, in questo, non ha nulla da invidiare.

Dalle terrazze più chic con vista mozzafiato a quelle informali sui tetti di Roma, per una serata spensierata alla ricerca di un po' di fresco dopo l'afa della giornata. Vuoi mettere un aperitivo romantico con vista Cupolone? O una pizzata tra amici senza limiti di spazio e di tempo (come l'abbiamo desiderata per tanto, tanto tempo)? Ecco 10 terrazze per mangiare a Roma, suggerimenti per tutti i gusti e da tutti i prezzi:

Un abbraccio al Cupolone

Les Etoiles è la terrazza mozzafiato con vista Cupolone situata tra Prati e Borgo Pio. Una location d'eccezione all'ultimo piano dell'Atlante Star Hotel. Un ristorante al chiuso, un roof garden molto curato dedicato a bistrot con un primo piano su San Pietro e poi, il fiore all'occhiello, la perla di Les Etoiles, il rooftop dedicato al cocktail bar, con vista a 360 gradi sulla città eterna. Un panorama che ti toglie il fiato, con San Pietro da un lato, Castel Sant'Angelo dall'altro, Monte Mario in fondo. Un'esperienza che vale la pena vivere a Roma, in coppia o con gli amici, un aperitivo o una cena che non capita di fare tutti i giorni.

Les Etoiles, Hotel Atlante Star, Via dei Bastioni 1

Colpo d'occhio sulla città eterna

Ecco un'altra terrazza per chi ama i panorami che tolgono il fiato. Qui la vista regala infinite seduzioni, abbraccia le cupole, i tetti del tridente, il Pincio. E' Hi-Res, l'High Restaurant e Terrace lounge dell'Hotel Valadier. Qui le materie prime del territorio sono abbinate con attenzione a cocktail e vini (con una cantina di oltre 600 etichette). Una terrazza contemporanea, fatta di trasparenze, eleganza, colori neutri. Tutto è tenue, perché il vero colpo d'occhio è intorno, è Roma. Sulla terrazza dell'Hi-Res si può gustare una cucina di pesce tradizionale rivisitata in chiave moderna (crudi di mare, spiedini di calamari glassati con panella di ceci e pesto trapanese, spaghettoni ai ricci, risotto alla puttanesca di polpo, rana pescatrice, zucchine e fiori e rombo, fregola, asparagi e vongole sono tra i secondi piatti in carta e tanti altri piatti) e una nuova cocktail list con 10 alcolici e 3 analcolici.

Hi-Res, Via della Fontanella, 15

Romantici orizzonti (e estive novità)

Al settimo piano dello storico e lussuoso Hotel Splendide Royal, in zona Pinciana, il ristorante Mirabelle è la terrazza elegante, con vista su tutta Roma, da Trinità dei Monti al Gianicolo aperta tutto l'anno per regalarsi una parentesi raffinata nel cuore di Roma. Un menu di altissimo livello con specialità di mare, di terra, tipiche della cucina mediterranea, preparate con grande cura e attenzione dall’Executive Chef Stefano Marzetti e dal suo team. Sulla terrazza di Mirabelle si fanno proposte di matrimonio, si celebrano momenti magici, indimenticabili. E nell'estate 2021 gli orizzonti romantici all'Hotel Splendide Royal si ampliano, perché arriva Adèle: il nuovo gioiello enogastronomico all’ottavo piano, l’ultimo nato all’interno del 5 stelle lusso, dedicato alla mixology e all’arte del bien vivre, un salotto en plein air.

Mirabelle, Hotel Splendid Royal, via di Porta Pinciana 14

In braccio al Colosseo

Una terrazza diversa dalle altre, non così alta, non con una vista tanto amplia, ma che regala un primo piano sul monumento simbolo di Roma: Il Colosseo. E' la terrazza del The Court all'interno dell'esclusivo Palazzo Manfredi. Cocktail bar firmato Matteo Zed, regno del bere miscelato nel cuore della Città Eterna. Dalle prime luci del tramonto a dopo la mezzanotte, The Court propone una drink list di altissima qualità, moderna per tecniche e preparazioni, fancy ed elegante come selezione.

The Court - Palazzo Manfredi, via Labicana 125

Vista Circo Massimo

Restiamo tra le rovine della Roma Antica per scoprire un'altra terrazza che vale la pena conoscere a Roma per ritagliarsi una parentesi romantica, suggestiva, da togliere il fiato. Saliamo all’ultimo piano del Boutique Hotel FortySeven di via Petroselli per accedere a 47 Circus Roof Garden. Una terrazza che offre una bellissima vista sulla Bocca della Verità con la basilica romanica di Santa Maria in Cosmedin, sul Foro Boario e sullo sfondo il Circo Massimo. Aperto per aperitivo e cena tutti i giorni dalle ore 18 (mente il pranzo è servito per ora solo di venerdì, sabato e domenica), 47 Circus Roof Garden propone una cucina di mare, di terra, con alternative vegetariane. A curare il menu è lo chef Antonio Gentile che ha instaurato un legame con il vicinissimo Mercato Campagna Amica al Circo Massimo da cui si rifornisce di prodotti freschissimi.

47 Circus Roof Garden, via L.Petroselli, 47

La terrazza più informale

Chi l'ha detto che la terrazza deve essere per forza di extra lusso? C'è chi in estate in terrazza ci vuole andare in bermuda e t-shirt e con le scarpe basse e non c'è proprio nulla di male. Se siete alla ricerca di una terrazza informale, "easy", dove mangiare una buona pizza in ottima compagnia, in zona Appio-Tuscolano vi indichiamo la pizzeria Frontoni che per la stagione estiva ha aperto la terrazza. Uno spazio grandissimo, senza problemi di distanziamento, sui tetti di Roma. Un luogo per staccare la spina davanti a pizza e birra, un'accoppiata che non delude mai.

Pizzeria Frontoni, via Assisi

Una terrazza tra le vigne

Scappare dall'afa romana è l'obiettivo della maggior parte dei romani in estate. E, allora, per vivere un'esperienza magica alle porte della Capitale, Epos propone di mangiare in una location diversa, in un dehors che si affaccia su romantici filari di vite dell'azienda Poggio Le Volpi. Una terrazza panoramica dove poter assaggiare i piatti della cucina firmata da Alfonso Crisci godendo di un panorama rilassante lontano dal traffico cittadino ma a pochi chilometri da Roma.

Epos - Poggio Le Volpi, via Fontana Candida 3/C, Monte Porzio Catone

La preferita dai giovani

Foto da Facebook @ferialanificio

Una delle terrazze più cool e amate dai giovani della Capitale si trova in via di Pietralata. E' Feria, il rooftop del Lanificio, aperto (in zona bianca) tutti i giorni dalle 18 alle 2. Una location magica, un’isola sospesa su Roma, panorama vista fiiume, musica, drink e una cucina sfiziosa fino a tarda notte.

Feria – il tetto del Lanificio, via di Pietralata 159-159/A, Roma – 06.41780081

Terrazza vista mare

C'è una terrazza panoramica anche al Porto Turistico di Roma ad Ostia. E' la terrazza Extralux al di sopra del ristorante Lux Restaurant & Cocktail Bar dove da poco ha trovato casa la chef Micaela Di Cola. Un raffinato ed esclusivo salotto “open air” con affaccio sul mare. Una location particolarmente suggerita a partire dal tramonto, per trascorrere una serata piacevole, godendo della brezza marina, tra musica, drink e aperitivi Insalate, pinse gourmet, da accompagnare ai cocktail con la sensazione che il sole ti “cada addosso”.

Lux Restaurant & Cocktail bar, Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - Ostia, Roma

Dentro la Rinascente

Foto da Foto da Facebook @madeiterraneo

Nella Rinascente di via del Tritone non si fa solo shopping, ma è questo il luogo ideale per chi desidera regalarsi una piacevole pausa di gusto con vista sui tetti di Roma. All'ultimo piano dello store, infatti, con esclusiva terrazza panoramica, si trova MadeITerraneo terrace restaurant e l'Up sunset bar. Un ristorante di cucina mediterranea e un rooftop esclusivo curati dallo chef stellato Riccardo Di Giacinto.

Rinascente, via del Tritone, 61