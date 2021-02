Ristoranti pugliesi a Roma: 6 indirizzi da segnare per gustare la tradizione

Orecchiette, bombette, pucce, focacce, pasticciotti. Mangiare i piatti tradizionali pugliesi a Roma è possibile. Dove? Certamente nelle case di chi la tradizione, quella autentica, l'ha portata nella Capitale e tramandata alle nuove generazioni, ma anche in alcuni ristoranti dove quelle ricette genuine, tanto amate nel tacco d'Italia, vengono replicate con amore e maestria.

Primi, secondi, contorni, street food, dolci. Ce n'è davvero per tutti i gusti e leccarsi i baffi è naturale. Andiamo dunque alla scoperta di 6 indirizzi dove gustare la Puglia nel piatto a Roma:

Pescaria

Uno dei panini di @Pescaria

Da Polignano a Mare a Roma, da alcuni mesi in via Leone IV ha aperto Pescaria ed è stato successo immediato. Famoso per i suoi panini di pesce, il fast food pugliese ha conquistato i romani anche con crudi e altri piatti della tradizione ed è subito diventato il nuovo punto di riferimento per chi vuole sentirsi al mare, pur restando in città.

Pescaria, via Leone IV, 14

Radici - Pizzicheria Salentina

Un angolo salentino a Roma, in via Emanuele Filiberto. Carne, latticini, formaggi direttamente dal Salento e ancora pucce, focaccia, pasticciotti. Da Radici oltre a entrare, sederti e mangiare, puoi anche fare la spesa, si tratta infatti di una vera e propria bottega dove acquistare pasta, friselle, conserve, sottoli e sottaceti e chiedere consiglio su come preparare le tipiche ricette pugliesi a casa.

Kiamì

Orecchiette e brasciole, @kiamì

Ci spostiamo a Centocelle dove da qualche anno è approdato Kiamì, il regno delle tapas pugliesi a Roma. Un'idea originale, sfiziosa, divertente per portare in tavola i sapori di Puglia. Sono le "tapulias" il fiore all'occhiello del ristorantino di periferia. E poi ci sono "Le Degustazioni" per due persone, dove perdersi tra focaccia pugliese pomodoro e origano, burratina di Andria, rustico leccese, polpette fritte, bombette e tanto altro ancora.

Kiamì, via Federico Delpino, 102

L'Apulia

Nato come food truck e diventato locale, a San Lorenzo, nel 2018, L'Apulia è un angolo caratteristico, accogliente e gustoso di Puglia a Roma. Dalle frise pugliesi ai panzerotti, dai panini con polpo arrosto alle orecchiette. Un format veloce, dinamico, divertente a prezzi accessibili che vale la pena conoscere in città.

L'Apulia, via degli Umbri, 10

Orecchietteria Banfi

Burrata di Andria @orecchietteriaBanfi

Sì, Banfi. Lino Banfi. Proprio lui ha aperto a Roma, da qualche anno ormai, insieme alla figlia Rosanna, un ristorante tipico pugliese. Il nome lascia intendere che le orecchiette sono protagoniste. Tra le quattro mura dell'Orecchietteria Banfi si utilizzano soltanto prodotti rigorosamente pugliesi: vini, birre, cipolle rosse di Margherita di Savoia coltivate sotto la sabbia, burrate e orecchiette di Andria, pasqualotti, per regalare ai clienti un viaggio piacevole, intimo e familiare.

Orecchietteria Banfi, via Giuseppe Gioachino Belli 112 - 114 - 116

The Meat Market

Un primo locale a Testaccio, un secondo di recente apertura a piazza Bologna. The Meat Market è la steakhouse della Capitale con una particolare declinazione verso la Puglia. Nel menù, infatti, ci sono anche la burrata pugliese, le bombette e altri piatti che sono una dedica alla regione di provenienza dei due proprietari.

The Meat Market - Testaccio, Via Marmorata, 157

The Meat Market - Bologna, via Ravenna, 30