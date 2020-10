Cenare dopo le 18 si può, basta fermarsi a dormire: con la 'Staycation' i ristoranti romani "schivano" il dpcm

L'ultimo dpcm impone ai ristoranti la chiusura alle 18. Niente cena, se non attraverso formule delivery e asporto, divenute tanto familiari nel corso del lockdown. Ma, in realtà, un modo per servire la cena anche dopo l'ora "X" c'è. Basta trovarsi all'interno di un hotel. Più o meno.

Nelle ultime ore, di voci a riguardo ne sono girate molte, ma cerchiamo di fare chiarezza. I ristoranti all'interno di hotel possono continuare a servire la cena soltanto agli ospiti della struttura. E se questi ospiti fossero romani? Se si pensasse di offrire dei pacchetti speciali che invoglino i cittadini della Capitale a regalarsi una mini-vacanza nella loro città, per divagarsi da tutti i pensieri di questo tempo?

In men che non si dica, l'idea ha iniziato a stuzzicare i ristoratori, tanto che, diversi chef e imprenditori della Capitale hanno proposto la loro "Staycation", una vacanza in casa, potremmo definirla. Un pernottamento con cena, in uno dei migliori hotel capitolini, ad un prezzo esclusivo.

Staycation, cena e pernottamento negli hotel di Roma

E' il caso, ad esempio, del Mirabelle, ristorante panoramico all'interno dell'Hotel Splendide Royal che, oltre a confermare l'apertura a pranzo, ha pensato di aggiungere un esclusivo pacchetto riservato ai romani: cena degustazione e pernottamente in una delle camere dell'hotel al prezzo di 150 euro a persona.

Proposta simile arriva anche da Idylio, il ristorante dello chef stellato Francesco Apreda, all'interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel. Il ristorante resta attivo per gli ospiti dell'hotel e invita i romani a trascorrere una serata speciale con possibilità di cenare al ristorante e di soggiornare in hotel ad una tariffa speciale.

In tempi non sospetti, quando il Covid era qualcosa di impensabile e sconosciuto, era stato il ristorante Adelaide all'interno dell'Hotel Vilòn a proporre la cosiddetta "Staycation romana". Una vacanza da vivere nella propria città, soggiornando in un hotel 5 stelle di lusso in uno dei punti più belli della Capitale. La proposta, ora, assume un valore nuovo e il ristorante Adelaide, oltre a proporre colazioni, pranzi della domenica e formule all day eating, torna ad invitare i romani a cenare al ristorante per poi fermarsi in una delle lussuose camere dell'hotel.

Le forze di hotellerie e ristorazione, dunque, si uniscono, per cercare di sopravvivere, offrendo ai romani un'esperienza che, probabilmente, non hanno mai vissuto. E la Staycation romana - salvo cambiamenti e nuove restrizioni - potrebbe diffondersi a macchia d'olio nella Capitale, vedendo anche la nascita di temporary restaurant all'interno degli hotel di Roma.