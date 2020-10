Dove mangiare a Roma nel weekend dal 9 all'11 ottobre: i consigli di RomaToday

Si avvicina un nuovo weekend di autunno. Un fine settimana da vivere all'insegna del relax, della cultura - con le numerose mostre aperte nella Capitale - e della buona compagnia, con famiglia e amici, magari a pranzo o a cena fuori, davanti ad un buon piatto di carbonara, ad una pizza romana bassa e scrocchiarella o andando alla ricerca di sapori lontani, tutti da esplorare.

Come ogni settimana, RomaToday vuole suggerirvi alcuni ristoranti dove andare a mangiare nel weekend dal 9 all'11 ottobre, per un viaggio nel gusto che spazia dalla tradizione alle culture lontane.

Ecco i nostri consigli:

Cucina della nonna - Anvedi

Apertura fresca fresca, Anvedi è il ristorante di quartiere che ha aperto il 7 ottobre in zona Casal Palocco. Una nuova apertura, molto romana, il cui nome fa subito simpatia e vuole esprimere romanità e stupore nel piatto. La cucina della nonna proiettata nel nuovo millennio, dalle fettuccine fumanti, rigorosamente fatte a mano, alle pizze giganti. Un posto dove puoi ordinare “un secchio de crocchette”, o “na cofana” da mezzo chilo di pasta" senza alcuna vergogna.

Brunch - Porto Fluviale

Di quei posti all day long che accolgono i clienti a qualunque ora della giornata. Porto Fluviale, in zona Ostiense, è una garanzia da anni. Vuoi un brunch ricco la domenica? Vuoi una cena in trattoria, una pizza stagionale con porcini, zucca e pancetta? Porto Fluviale offre una proposta ricca, variegata, per tutti i gusti e a tutte le ore fino a tarda notte.

Pesce al mare - Casa Carmen

Una fuga al mare perché, in fondo, si fa fatica a credere che sia già arrivato l'autunno. Casa Carmen è un luogo accogliente e colorato, una piccola oasi tropicale, a Fregene, con una sala interna che lo rende piacevole anche quando fuori fa freddo o è brutto tempo. Pesce locale, ostriche, cocktail, sangria, per fuggire dalla città e vivere, ancora, quella spensierata atmosfera vacanziera.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

American BBQ - TBSP

Voglia di hamburger? Ribs di maiale? Anelli di cipolla? Pastrami di Manzo? Patatine fritte? L'american BBQ è protagonista da TBSP, il ristorante del Gruppo Galli in via Gallia (zona Appio-Latino). Un posto per carnivori doc dove trascorrere una piacevole serata in coppia, famiglia o con gli amici.

Sushi e crudi di pesce - Crudo Sushi & Fish

Sushi e crudi di pesce sono la tua passione? Per il weekend ti suggeriamo di provare quelli di Crudo Sushi and Fish in via delle Robinie. Qui puoi optare per vaschette di sushi, ma anche per ostriche e pokè colorate e nutrienti. Mangiare in loco oppure optare per asporto e delivery. Aperto da non molto, questo locale in zona Centocelle, è diventato il nuovo polo degli amanti di crudo e sushi in zona.

Cous cous a volontà - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Ristorante per famiglie - Mucca Pazza

Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è lo spazioso ristopizza-grill ideale per famiglie con bambini. Oltre 350 posti a sedere e un'area giochi attrezzata, per permettere ai genitori di godersi il pranzo o la cena e, ai più piccoli di divertirsi sotto l'occhio vigile di personale specializzato. Le specialità sono la pizza cotta al forno a legna e la carne alla griglia, dall’entrecòte di Angus alle grigliate miste, dalla costata maxi alla tagliata, anche in formula a prezzo fisso all you can eat. E per intrattenere e divertire ancora di più i bambini, il ristobimbo Mucca Pazza è dotato di tavoli e sedie colorati, piatti a base di ingredienti semplici e Peppa Pizz.

