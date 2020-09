Dove andare a mangiare a Roma nel weekend dal 25 al 27 settembre: i consigli di RomaToday

Il tempo non promette molto bene questo fine settimana, ma è pur sempre weekend. E questo vuol dire relax, divertimento, amici e magari un pranzo o una cena in uno dei ristoranti, dei cocktail bar, delle pizzerie della Capitale.

Cucina tradizionale, cucina esotica, pizza romana o napoletana? Panino e patatine, sushi o cena gourmet con vista mozzafiato? Qualunque sia il vostro desiderio, RomaToday cerca di soddisfarlo, suggerendovi alcuni locali dove andare a mangiare nel weekend:

Cucina romana - La Quercia

Il Tevere da una parte, Campo de Fiori dall'altra. Se avete in mente di regalarvi un pranzo o una cena in centro, in una piazzetta caratteristica tra i vicoli romani, prenotate un tavolo a La Quercia Osteria Monteforte che dopo il lockdown ha riaperto al pubblico con una nuova veste. E' il progetto di Andrea Monteforte che trova in cucina chef Marco Gallotta e chef Paolo Sirianni. I grandi classici romani vengono reinterpretati e preparati con grandi prodotti. Tra gli antipasti la Frittata di erbe e la Ricotta laccata. Tra i primi mezze maniche alla Carbonara, Cannelloni ricotta e orto. Tra i secondi Seppie in zuppa di cannellini, Pollo con i peperoni, Polpette alla maniera dei Saltimbocca e tanto altro ancora. La lavagna cambia di settimana in settimana per seguire la stagionalità e il mercato. E il pasto finisce sempre con crostate e biscotti del noto Forno Monteforte.

Sapori di Sicilia - Siciliainbocca

Siciliainbocca al Flaminio, dal 1999 porta nella Capitale la cultura culinaria dell’isola del sole e la vera tradizione della cucina siciliana.

Pesce sempre freschissimo e piatti unici accompagnati da ottimi vini il tutto condito da un'atmosfera che evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione sicula. Per una serata in due, in gruppo o anche in famiglia, Siciliainbocca propone un menù variegato e interessante.

Sapori internazionali - Vintro

Per un pranzo e una cena, ma anche una colazione e un'aperitivo diverso, in zona Montesacro vi suggeriamo Vintro Bar&Bites un'oasi di relax in viale Jonio, dove poter mangiare all'aperto - finché il tempo lo permette - anche nel Jungle Garden, un ampio e verde dehors del locale di Viale Jonio, arredato con luminosi e colorati fenicotteri. Vintro è aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 2, ha una proposta sfaccettata che include le specialità dell’American Bar e proposte culinarie internazionali. Pokè, proposte vegane, tra le quali spicca il ‘Super Vegan’ il panino vegano con la Beyond meat, il famoso burger 100% vegetale che assomiglia e ha il sapore della carne. Ma anche pancake, waffle, toast, smoothies a tutte le ore della giornata.

Pizza alla Brace - Straforno

Mai sentito parlare di Pizza alla Brace? Nel weekend vi suggeriamo di provarla da Straforno, pizzeria, focacceria, hamburgeria, ma anche tanto altro, in zona San Basilio. Da Straforno non c'è la pizza e basta. Ci sono oltre 50 proposte di "tonda" e 3 tipi di cottura tra cui poter scegliere. La cottura tradizionale su piano per focacce semplici, la cottura per focacce ripiene e l'esclusiva "Romana alla Brace", diventata addirittura un marchio registrato e fiore all'occhiello di Straforno. La grande veranda permette di mangiare anche fuori, in alternativa il locale è spazioso anche al suo interno.

Cous cous a volontà - Ristorante Cus Cus

Piazza Bologna, location informale, e cous cous realizzato a regola d'arte. Nel ristorante Cus Cus, i sapori siciliani sono protagonisti e il piatto tipico della cultura araba - da cui il locale prende nome - viene proposto con maestria e passione. Da non perdere i cous cous vegetariani, il Cuscaponata, la Norma, il Freddo con Crema di basilico e pomodorini caramellati e quelli con la carne, come lo Zighinì di manzo, il pollo con i funghi e il Coniglio alla Pattuisa, realizzato in agrodolce secondo un’antica ricetta ragusana. A base di pesce, il sugo Catalana di Gamberi, il Ragù di Polpo, il Nero di Seppie, lo Spezzatino di Ricciola e patate. Il menù varia quotidianamente a seconda della disponibilità del mercato e della stagionalità.

Bistrot - Rose Tartare Bar

A Roma, da non molto, ha aperto Rose, un bistrot che evoca il tema del colore già nel nome e si carica maggiormente di significato quando si scopre che a gestirlo sono tre donne: Carlotta, Alessandra e Fabrizia, rispettivamente figlia, mamma e zia. Un luogo estremamente trendy e cosmopolita in zona Trastevere. A pranzo sempre una zuppa o un altro primo mai uguali al giorno precedente, ma anche burger di scottona, salmone, vegetariano, appetizer vari come edamame, tortilla chips e guacamole home made, vegan o classic avocado toast, falafel di ceci e melanzane al profumo di curcuma con salsa chutney di mango, calamari in tempura con peperoncino e lime. Grandi protagoniste, ovviamente, le tartare, una preparazione che nasce in Medio Oriente e deve l’origine del nome alla popolazione dei tartari. Non solo le classiche di pesce, ma tante sfiziose varianti che cambiano in base alla stagionalità.

Ristorante per famiglie - Mucca Pazza

Nel quartiere Monteverde, Mucca Pazza è lo spazioso ristopizza-grill ideale per famiglie con bambini. Oltre 350 posti a sedere e un'area giochi attrezzata, per permettere ai genitori di godersi il pranzo o la cena e, ai più piccoli di divertirsi sotto l'occhio vigile di personale specializzato. Le specialità sono la pizza cotta al forno a legna e la carne alla griglia, dall’entrecòte di Angus alle grigliate miste, dalla costata maxi alla tagliata, anche in formula a prezzo fisso all you can eat. E per intrattenere e divertire ancora di più i bambini, il ristobimbo Mucca Pazza è dotato di tavoli e sedie colorati, piatti a base di ingredienti semplici e Peppa Pizz.

