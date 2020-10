"Cena e birre offerte a tutti": l'arrivederci di ristoranti e cocktail bar romani prima della chiusura

L'ultima cena, l'ultima birra, prima di abbassare le serrande, per l'entrata in vigore del nuovo Dpcm. E' stata una domenica sera amara quella vissuta da tutto il mondo della ristorazione nella Capitale e in tutta Italia.

C'è chi ha chiuso in attesa di tempi migliori e chi, invece, con l'intento di non sprecare merce già acquistata e di far vivere comunque una serata speciale ai clienti, ha deciso di offrire la cena, o la birra.

E' il caso di Porto e Quarto, l'osteria di mare e la hamburgeria in zona Prati che hanno scelto di regalare la cena a tutti coloro che sarebbero andati ieri sera: "Visto che da domani si chiude - ha comunicato il proprietario di entrambi i ristoranti in via Crescenzio in un video pubblicato su Facebook nella giornata del 25 ottobre - stasera da Porto e Quarto, vi regaliamo la cena. Offerta libera ma il cibo non si butta e soprattutto per colpa di questo governo di incapaci".

"La birra oggi non si paga", ha scritto invece, domenica, sempre tramite i social, il ristorante Raro a Frascati: "Noi ristoratori, ci siamo visti rifiutare un grande numero di feste e prenotazioni in genere per rendere sicuri i nostri locali per noi e i nostri clienti. Il comune senso di responsabilità che ci ha contraddistinto sembra non essere bastato e oggi, nuovamente, ci troviamo nell'imminenza di una nuova chiusura, andando incontro tra le altre cose, allo spreco dei prodotti deperibili con i quali lavoriamo. E siccome questo proprio non ci piace, oggi da RARO pagate una birra e ne bevete quante volete. L'iniziativa è stata accolta e riproposta anche dal Buddha Smile, cocktail bar in zona Tor Vergata.

Un saluto speciale, un arrivederci a tempi migliori che alcune realtà ristorative della capitale hanno voluto dare ai loro clienti.