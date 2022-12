Vigilia e pranzo di Natale a Roma, i ristoranti aperti. Menu e prezzi

C'è chi, a Natale, mai rinuncerebbe a riunirsi con la famiglia la sera della Vigilia o per il pranzo del 25, ma esiste anche chi preferisce non pensare a nulla in occasione delle feste. Chi non ha alcuna intenzione di mettersi ai fornelli, di accogliere a parenti vicini e lontani. E' per loro che ristoranti e osterie della Capitale lasciano le porte aperte il 24 e il 25 dicembre, con proposte per tutti i gusti e menu che partono dai 30 euro e arrivano oltre i 100 euro a persona.

Di seguito la lista dei ristoranti dove poter trascorrere la cena della Vigilia o il pranzo di Natale a Roma:

Natale al ristorante sopra i 100 euro

Sintesi - Viale dei Castani, 17 (Ariccia) - Stella Michelin

Il Pranzo di Natale - 25 dicembre 2022

Snack di benvenuto

Il nostro pane e il burro alle acciughe

Crudo di asino, maionese di mandorla e corbezzolo

Persico fritto e salsa agrodolce al profumo di abete

Brodo verde imperiale: tra Marche e Lazio

Tortelli di baccalà mantecato, caciocavallo e limone

Bavetta di manzo, fondo bruno e lardo di Cinta Senese

Predessert - Il nostro pangiallo

Il Panettone firmato Sintesi con crema alla vaniglia

110 p.p. bevande escluse

Il giorno di Natale il ristorante sarà aperto soltanto a pranzo con menu dedicato. Il 24 dicembre il ristorante resterà chiuso.

Ristorante Acquolina - 2 Stelle Michelin - via del Vantaggio, 14 (Piano Terra – The First Roma)

Cena della Vigilia

24 Dicembre - Menu per la Cena della Vigilia di Natale

Triglia mandarino, fegato grasso

Astice zucca, fava di tonka

Tortello ripieno di ricciola limone, caviale

Spaghettoni ceci, scampi, rosmarino

San Pietro ostrica, borragine

Castagne cassis, cioccolato bianco

Panettone, zabaione

Prezzo 200 per persona bevande escluse

Il Ristorante Acquolina sarà aperto tutti i giorni di festa, con una breve chiusura dal 25 al 27 Dicembre

Idylio by Apreda - Ristorante 1 Stella Michelin - via di Santa Chiara, 4/A (all'interno del The Pantheon Iconic Hotel Roma)

Menu cena della Vigilia

Calice di Champagne di Benvenuto

Triglia fritta, Piennolo e Limone

Merluzzetto alle Alghe, Tartufi e Tartufo

Raviolini allo Zafferano, Gamberi Rossi e Caviale

Risotto allo Spumante e Zenzero, Anguilla e Ricci di Mare

Rombo al Tè Nero, Cocco e Topinambur

Dattero Antica Roma, Gelato al Coriandolo

Prezzo €200 a persona, bevande escluse

Terrazza Divinity (ultimo piano del The Pantheon Iconic Hotel)

Menu 24 Dicembre - Vigilia di Natale

Zeppole di Baccalà, Sedano e Mandarino :

Carpaccio di Spigola al Sale Vanigliato e Tartufo

Sedanini di Grano Turanico, Ristretto di Zuppa di Pesce e Broccoli

Salmone Selvaggio, Carciofi e Grani di Senape

Dolci Delizie di Natale Prezzo

Prezzo €120 a persona, bevande escluse.

Sala Eva – Hotel Hassler - Piazza Trinità dei Monti, 6

Per la serata del 24 dicembre, ad aprire le danze sarà il baccalà in tempura con indivia riccia e salsa teriyaki seguito dalla vellutata di broccoli con vongole veraci e pane antico. All’antipasto seguiranno poi gli gnocchi di patate rosse con crudo di gamberi e cime di rapa e la triglia glassata agli agrumi con cavolfiore e polvere di capperi. Chiuderà la serata il dessert della pastry chef Martina Emili: Dolce Magia del Natale.

Il 25 dicembre sarà invece Christmas Brunch dalle 12:00 alle 15:30 a base di specialità tradizionali e stagionali di grande gusto, semplicità ed eleganza.

Menu Santa Notte: 180 euro a persona, bevande escluse

Brunch di Natale: 110 euro a persona, bevande eslcuse

Moma - via di San Basilio 42

Si parte dal 24 dicembre con la Triglia croccante e zuppette di cime di rapa, seguita dalla Tataki di tonno rosso con salsa genovese, porro affumicato e basilico. Tagliatelle di seppia alla puttanesca e Spaghettino al “Trombolotto”, bottarga, aglio e tagete stupiranno i commensali per sapidità e freschezza lasciando poi spazio a uno dei cavalli di battaglia dello chef: il Risotto alla camomilla con anguilla affumicata, miele e origano. La serata terminerà con la Ricciola, salsa al burro e scalogno e una Cake di zucca e castagne con salsa inglese e Whisky Glenmorangie extremely rare 18y. Il wine pairing, facoltativo, sarà a base di Franciacorta La Fioca Extra Brut Riserva 2015, Solaris Vino del Passo Lieselehof 2021, Pandataria Vino del Confino 2021 e Collio Bianco DOC Klin Primosic 2017.

Per il 25 dicembre, a pranzo e cena, spazio alla Zuppetta di patate con fonduta di parmigiano stravecchio e tartufo nero pregiato e alla Terrina di vitello con puntarelle e salsa tonnata. Imperdibili le Animelle croccanti con bagna, fondo alla cacciatora e cime di rapa seguite dai Tortellini della tradizione con brodo di cappone e tartufo bianco e dal Risotto allo stracchino nobile con carpaccio di manzo e pesto alle erbe amare. E per finire Vitello dei Masi alla milanese con midollo gratinato, salsa allo zafferano e spinaci. Termina in dolcezza con la Brioche all’uvetta, visciole e zabaione. Wine pairing facoltativo con Chablis 1er Cru Beauroy Domaine de la Motte 2021, Friulano Amphora Visitnini 2018, Weingut Gessinger Riesling Rothlay Spatlese ** Trocken Alte Reben 2019, Mitterberg rosso Schiava Ricordi Weigut Leya 2021, Brunello di Montalcino Argiano 2017.

Costo menu Vigilia: 150 euro a persona, wine pairing 90 euro a persona

Costo menu Natale: 190 euro a persona, wine pairing 110 euro a persona

Settimo Roman Cuisine & Terrace – Hotel Sofitel Villa Borghese - via Lombardia, 47

La serata della vigilia di Natale, dopo un calice di Champagne (un cocktail alla frutta per i piccoli ospiti) e sfiziosità di benvenuto per tutti, proporrà: Cuore di salmone in osmosi di lamponi, puntarelle croccanti ostrica in tartara e caviale in purezza, Vitello pressato con tartufo nero e radici, salsa alla cacciatora, Lasagnetta di crostacei pregiati con emulsione di bisque al tartufo bianco, Filetto di rombo in crosta di patate, timo e limone brodetto di vongole e tartufo bianco, o, in alternativa al pesce, Medaglione di manzo bardato di cinta senese, sformato di carciofi e salsa tartufata, Tronchetto natalizio e gelato al torrone pralinato, Assaggio di panettone e pandoro artigianale, accompagnato dalle salse tradizionali Delizie natalizie. Per i vegetariani: Millefoglie di sedano rapa marinati e puntarelle croccanti salsa yogurt e limone, Tartar di funghi cardoncelli e carciofi arrostiti, salsa al tartufo, Tortello ai formaggi ragù di funghi misti saltati e stracciatella, Zucca arrosto, soia croccante e tartufo bianco, Tronchetto natalizio e gelato al torrone pralinato, Assaggio di panettone e pandoro artigianale, accompagnato dalle salse tradizionali Delizie natalizie. Per i piccoli: Bocconcini di mozzarella e pomodoro al pesto, Gnocchetti di patate ai formaggi dolci, Filetti di spigola con panatura croccante e patatine o, in alternativa, Scaloppina di vitello in salsa, Sorbetto alla fragola, Panettone o pandoro e Delizie natalizie.

Menu Vigilia di Natale

Classico 225,00 euro a persona bevande escluse

Vegetariano 225,00 euro a persona bevande escluse

Bambini sino a 12 anni 80,00 euro a persona bevande escluse

Taki OFF - Via Marianna Dionigi, 62

L’aria delle festività si respirerà anche da Taki OFF, il ristorante capitolino, di proprietà di Onorio e Yukari Vitti, coinquilino del noto indirizzo di cucina giapponese Taki. Sempre nel rispetto dell’unione tra sapori made in Italy e suggestioni orientali, il menu di Natale ideato dallo chef Andrea Fusco sorprenderà gli ospiti con profumi inebrianti che porteranno i commensali in un viaggio immaginario tra i continenti. Per la cena del 24 si partirà da un aperitivo con finger food e flûte di Champagne per poi proseguire con Tataki di spigola marinato al miso con frisella, stracciatella e aria di Hibiscus e con la Tartar di tonno con crema di mandorle amare, broccolo siciliano e carciofi croccanti. Si passerà poi al Risotto agli scampi con anguilla brasata, broccolo romanesco, fondo di vitello e katsuobushi e agli Spiedini di mazzancolle marinate al sake, yuzu con gel di bergamotto e latte di cocco. Dulcis in fundo: Gelato di wasabi con panettone Vitti piastrato, albicocche secche e datteri.

Prezzo menu degustazione Natale: 110 euro a persona con flûte di Champagne

Giulia Restaurant - Lungotevere dei Tebaldi, 4

Lo chef Alessandro Borgo che, per la Vigilia di Natale ha ideato un menu estroso, contemporaneo e fortemente identitario. Si partirà dall’Insalata di mare con seppie, gambero rosa, ostriche, cannolicchi, cuori, alghe, schiuma di acqua di conchiglie, acqua di sedano, olio al prezzemolo e limone fermentato per poi passare al Crocchè di moscardino con puntarelle e alici. Per gli amanti della pasta ripiena, il primo piatto sarà composto da Ravioli di broccolo mantecati con brodo granchio e zafferano e tracina affumicata. Si passerà poi al Tubetto, burro alle alghe e capitone e al Baccalà in crosta di panko e burro, pizzaiola di scoglio, cozze e friarielli. Per dessert, il Gelato al panettone e mandarino.

Per il pranzo di Natale la proposta si fa più snella ma comunque ricca di gusto e sempre sull’onda della tradizione rivisitata dalla creatività dello chef. Si parte con il Consommé per proseguire con Pane, burro e prosciutto di anatra e Carciofo alla carbonara come antipasti. Due primi, uno di pasta ripiena come i Ravioli Arrosto ripieni di cannelloni con provola affumicata e taralli e il Risotto con piccione, Castelmagno ed uva. Secondo rigorosamente di carne come il Bollito croccante con insalata di rinforzo. Per dolci Torrone e Struffoli.?

Vigilia di Natale: 160 euro a persona, bevande escluse – Abbinamento vini 90 euro a persona

Pranzo di Natale: 120 euro a persona, bevande escluse - Abbinamento vini 70 euro a persona

Natale al ristorante tra i 60 e i 100 euro

Elegance Cafè Jazz Club – Via Francesco Carletti 5

Per festeggiare con gusto le festività natalizie, lo chef ha invece ideato un menu che sarà disponibile dall’8 dicembre all’8 gennaio con costo fisso (70 o 90 euro con degustazione di vini). Dopo l’entrèe dello chef, si inizierà con gli antipasti: Torcione di foie gras alla creola con gel di ananas e pan brioche e Carpaccio di manzo con chimichurri e gel di zucca. Una golosa Lasagnetta di pulled pork sarà il primo piatto, seguito dal Petto di faraona ripieno con salsa ai mirtilli rossi e purea di castagne. E per dessert, Pumpkin an pecan nuts pie e Petit four.

Aperto il 24 dicembre con menu alla carta,

Costo menu delle festività natalizie (dall’8 dicembre all’8 gennaio) è di 70 euro o 90 euro con quattro calici di vino in degustazione.

La Ciambella Bar à Vin con Cucina - via dell’Arco della Ciambella, 20

La Vigilia di Natale - Menu degustazione Con le mani

Olive alla romana

ripiene di sgombro mantecato

Wrap con alici marinate e puntarelle

Involtini ripieni di baccalà e peperone crusco con crema di patate

Roma-Barcellona in un giorno

Bocadillo di moscardini nostrani, salsa aioli e lattuga

“Polpo in carrozza” e panna acida

Il maritozzo

€ 70

Percorso di vini al calice in abbinamento (4 calici) € 30

La sera della Vigilia di Natale, oltre al percorso degustazione Con le Mani, saranno disponibili il menu Le Mie Radici e alcuni piatti della carta. I percorsi degustazione sono da intendersi per l’intero tavolo.

Il 25 e il 26 dicembre - Menu degustazione Natale in Ciambella

Insalata tiepida Moldava

Gnocchi ripieni di besciamella al ragù

Quadrucci all’uovo in brodo ristretto di cappone

Petto di faraona, arance finocchi e olive

Savillum

Antica torta romana di formaggio con miele, noci e mandarini

€ 70

Percorso di vini al calice in abbinamento (4 calici) € 40

Il 25 ed il 26 dicembre, oltre al percorso degustazione Natale in Ciambella, saranno disponibili il menu Le Mie Radici e il menu Con le Mani. I percorsi degustazione sono da intendersi per l’intero tavolo.

Roots Ristorante - Via Rodi, 16

25 Dicembre – Menu per il pranzo di Natale (80 € p.p. bevande escluse)

Entrée di Benvenuto

Pane, focaccia e selezione di burro

Coniglio alla brace, cacciatora, misticanza

Moscardino, porro, pancetta

Passatelli in brodo

Tortellini di zucca, burro, salvia e castelmagno

Petto di anatra, carota bruciata e aglio nero

Il panettone di Martina Eiko

Piccola Pasticceria

Casa Coppelle - Piazza delle Coppelle, 49

Casa Coppelle si prepara alle festività a partire dal cenone della Vigilia il 24 dicembre e aprendo eccezionalmente anche a pranzo nelle giornate del 25 e del 26 Dicembre

Per l’occasione un menu alla carta studiato dall’Executive Chef Gabriele Cordaro e dal Restaurant Manager Francesco Bertolini. Il menu festivo a' la carte è consultabile qui.

Pesciolino - Via Belsiana 30

Il menu per il 24 Dicembre 2022

Ostriche e frutto della passione

Ceviche di ricciola

Taco di astice e insalata russa

Bolinho de bacalhau - polpette fritte di baccalà e patata dolce con maionese al tabasco

Ravioli ripieni di spigola e pistacchio con pomodorini confit e olive

Dentice alla brace nel nostro forno Pira con patate e carciofi

Churros con dulce de leche, zucchero di canna e cannella

€ 80 a persona - bevande escluse

Aqualunae Bistrot - Piazza dei Quiriti 19/20

Vigilia di Natale

Il menu della vigilia si apre con il Benvenuto dello chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il Carpaccio di salmone selvaggio ai profumi mediterranei. Come primi lo chef Paoloni propone: Paccheri con battuto d’ombrina, yuzu e bottarga; Carnaroli mantecato alla catalana di gamberoni e patata alla vaniglia. Si passa al secondo con il Tonno paglia & fieno con yogurt alla curcuma, spuma di avocado e patata golosa. A chiudere il Pre dessert, il Morbido e soffice con frutti esotici e cannella e il Dolce arrivederci dello Chef. (Costo a persona 78 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).



Il pranzo di Natale

Il pranzo di Natale inizia con il Benvenuto dello chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, Picchiapò di cappone fumé, con caprino e rapa. Si procede con i Fagotti in brodo di cappone al tartufo e le Fettuccine con battuto di cortile, ubriaco, ricotta salata, pepe al ciliegio. A seguire il Roast pork alla piemontese con carote allo yuzu?, il Pre dessert, il Tiramisù di Natale? e il Dolce arrivederci dello Chef. (Costo a persona 78 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).

Cuoco e camicia - via di Monte Polacco, 2/4

La Vigilia di Natale

La cena del 24 dicembre, a base di pesce, prende il via con un Calice di Franciacorta brut Cuvée 22 Castello Bonomi accompagnato da una selezione di amuse bouche: Ostrica, piselli, rafano; Cialda ai semi, ricotta affumicata, pomodoro verde, caviale di salmone; Fritturina di calamaro, limone, origano; Pagnotta ai grani antichi, burro di mare. A seguire Crudo di tonno, sesamo, avocado, wasabi e Maritozzo “marinaro”. Largo ai primi con i Bottoni di zuppa di pesce fatti in casa e gli Spaghettini di Gragnano, vongole e bottarga. Per secondo lo chef propone il Rombo all’extravergine, salsa bernese, cardoncelli, tartufo nero. Chiusura golosa e divertente con Cioccolato, caramello, mandarino e pop corn.

(Costo 85 euro a persona, pane e acqua inclusi, bevande escluse).

Hosteria grappolo D'Oro - P.zza della Cancelleria, 80

Cena della Vigilia

La cena della vigilia inizia con un antipasto misto composto da: Vellutata di ceci con gamberi rossi di Sicilia e Fettucce di seppie con carciofi croccanti. Due i primi da degustare: Ravioli di zucca, burro e salvia e la Zuppa della tradizione broccoli e arzilla, un piatto tipico della cucina romana.

A seguire il Trancio di Ricciola con spinaci al parmigiano e burrata al pepe e il Panettone artigianale servito con Zabaione al Vecchio Florio. Da bere Franciacorta Brut “Ferghettina”, Verdicchio Cipriani “Tenuta San Marcello” 2021, Fiano d’Avellino Le Monade “Enoz” 2021.

(Costo: 70 euro a persona)

Pranzo di Natale

Il giorno di Natale all’Hosteria Grappolo d’Oro si potrà degustare il Millefoglie di baccalà mantecato e lo Sformatino di carciofi con cialde di pecorino e menta. Passando ai primi piatti, saranno in menu i Tortellini in brodo di cappone e i Tagliolini fatti in casa con carciofi, guanciale e pecorino. Per secondo lo chef Antonello Magliari propone l’Agnello al forno con patate e insalatina di campo. A chiudere Panettone artigianale servito con Zabaione al Vecchio Florio. In abbinamento i vini: Verdicchio Cipriani “Tenuta San Marcello” 2021, Barbera d’Asti “Ghiga Enrico” 2021 e Nobile di Montepulciano “Tenuta Valdipiatta" 2018. (Costo: 60 euro).

Flora Restaurant - Rome Marriott Grand Hotel Flora - via Vittorio Veneto, 191

Il brunch di Natale, dalle ore 12 alle 14:30 del 25 dicembre, da vivere in compagnia sul Flora Rooftop Terrace. Tra le proposte, dolci e salate, si possono trovare ciambelloni e plumcake, banana bread e muffin, pancakes e waffle ma anche uova strapazzate, omelette al formaggio, una selezione di insalate, cornetti, frutta fresca e gnocchi di zucca con fonduta di taleggio insieme a un ricco buffet di dolci natalizi.

Brunch di Natale: 70 euro a persona vini esclusi.

Il Marchese - via di Ripetta, 162

La più verace tradizione delle festività, sarà il fil rouge del menù di Natale de Il Marchese di Davide Solari e Lorenzo Renzi, che per questo anno festeggerà il suo primo Natale anche nel suo gemello meneghino. Il cuoco Daniele Roppo ha ideato un menù goloso, che gioca su materie prime di qualità, con una predilezione per i prodotti “romaneschi” più caratteristici, per un pranzo come consuetudine natalizia comanda. Si inizia con il classico Fritto misto romano, seguito da un Crostino bufala affumicata e puntarelle alla romana, Coratella con carciofi e un Battuto di manzo con zabaione salato e cipolla caramellata. Primi piatti che ricordano le tavolate in famiglia con i Tortellini in brodo di gallina e la Lasagnetta al ragù di agnello, castagne, zucca e provola affumicata; un Rollè di coniglio bardato con lardo e ripieno di olive taggiasche e prugne su vellutata di carote e timo come secondo da accompagnare alle Puntarelle alla romana e Carciofi alla giudia, tipici della tradizione laziale delle feste. A chiudere il pasto, una selezione di dolci Natalizi.

Menù degustazione pranzo di Natale:? 80 euro (bevande incluse)

Madeleine - Salon de Gastronomie - via Monte Santo, 64

Madeleine - Salon de Gastronomie accoglierà i propri ospiti il 24 e 25 a pranzo con un menu alla carta arricchito da alcuni piatti speciali, pensati per l'occasione dallo chef Simone Maddaleni. Per il pranzo della Vigilia i due fuori menù, sono un inno ad uno dei prodotti invernali più amati: il tartufo bianco. Così nascono i golosi Uovo 68 gradi, spuma di patate e porri, pan brioche e tartufo bianco e i Tagliolini al tartufo bianco. Un vero e proprio carousel di sapori, che ha come comun denominatore la tradizione popolare delle ricette di famiglia, impreziosite da un tocco gourmand, e da qualche citazione francese, per gli special di Natale e Santo Stefano, come il Carciofo alla romana farcito bufala e alici, vichysouisse e fonduta cacio e pepe, gli Agnolotti alle tre carni, brodo chiarificato e salsetta verde leggera - ricetta di mamma Marina - i Tagliolini al tartufo bianco e le Costolette d’agnello al rosmarino, puntarelle alla romana e mayonese alla senape ancienne.

I dolci da gustare, invece, saranno: Buche de Noel - tronchetto natalizio tipico della pasticceria francese - uno nella versione marron glacé e cioccolato e l’altro nella variante pistacchio, caramello e vaniglia, Panpepato e Panforte, i biscotti speziati di pan di zenzero e decorati a mano e delle simpatiche e festose monoporzioni a forma di alberelli e pupazzi di neve; infine la Galette de rois, un dolce storico francese dedicato al giorno della Befana: si tratta di una sottile pasta sfoglia caramellata ripiena di frangipane alle mandorle, profumato alla vaniglia e limone.

Info utili: 24 dicembre: aperti fino alle 16:00 - 25 dicembre: aperti fino alle 20:00

Natale al ristorante sotto i 60 euro

Frezza, cucina de coccio - via della Frezza, 64

Pranzo di Natale

In occasione del giorno di Natale, Frezza, il nuovo locale aperto da poco dall’attore Claudio Amendola nel centro di Roma, propone un menu studiato dallo chef Davide Cianetti, dedicato alla romanità e alla tradizione natalizia. Si inizia con un “Coccio di fritti”, un mix vegetale composto da un Carciofo alla Giudia, Salvia in pastella, Mela fritta dorata e cavolfiore. Si continua con un piatto che a Roma a Natale non può mancare, la Stracciatella alla Romana che apre il sipario ai primi della tradizione come i Cannelloni di carne gratinati e i Ravioli ricotta e spinaci con salsa di pomodoro e basilico. Si prosegue con la Spalletta di agnello al forno con patate e Puntarella alla Romana. Si chiude in dolcezza con i dolci della tradizione, panpepato, panettone e torrone.

(Costo 60 euro a persona, vino e caffè esclusi).

Eufrosino Osteria - via di Torpignattara 188

Aperti 25 dicembre a pranzo con menu dedicato e 26 dicembre con menu alla carta

Il pranzo di Natale

Il Cardone Abruzzese - Zuppa di Cardi, pallotte di carne, cacio e ova

Mondeghili - Polpette di bollito milanesi servite con salsa tartara

Polenta Taragna alla Bergamasca con formaggio Branzi e Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

Malloreddus alla Campidanese - Pasta tipica sarda con ragù di maiale, foglie di mirto e pecorino

Gulash Triestino

Spezzatino di manzo dalla lunga cottura e dai sapori intensi

Torta degli addobbi

dolce storico bolognese

55 euro (bevande escluse)

Brado - via Amelia, 42

25 Dicembre –Natale

Brado, oltre ai suoi piatti signature del menu alla carta, presenta degli speciali fuori menu natalizi per festeggiare in stile brado.



Tartelletta con zucca, primo sale di pecora e tartufo fresco

Tortellini ripieni di fagiano al ginepro, in brodo di porcini

Abbacchio di Campotosto, patate e carciofi fritti

Strudel di mele con crema inglese

Sbracio - via Enrico Fermi, 142

Sbracio per Natale sbracia forte con due menu degustazione



24 Dicembre – Cenone della Vigilia (60€ p.p.)

Ostrica, capra e cavoli

Cannolo ripieno di gambero rosa e ricotta di mandorla

Calamaro e puntarelle alla brace

Pasta e vongole alla brace

Triglia e borragine

Babà affumicato e crema chantilly

25 Dicembre – Pranzo di Natale (60€ p.p.)

Zeppoline

Carpaccio di piacanha

Quinto quarto della tradizione, fermentati, conserve e burri montati

Lasagna al ragù bianco cotta su brace, cardoncelli e tartufo

Carrè di angello alla brace con patate e carciofi

Babà affumicato e crema chantilly

Proloco Trastevere - via Goffredo Mameli 23

Menu di Natale

ANTIPASTI

- Stracciatella in brodo di cappone

- Cavolfiore e Mele pastellati

- Tortino di alici di Anzio alla giudia

- il Carciofo ripieno

(versione vegetariana: i piatti di carne e pesce verranno sostituiti con zucca alla brace, crema di carote e mandorle, zuppa di ceci e castagne)

1 PRIMO A SCELTA TRA:

- Minestra broccoli e arzilla

- Cappelletti Pastificio Secondi in brodo di cappone

- Cannelloni alla romana (anche in versione vegetariana con sola ricotta di bufala di Amaseno)

1 SECONDO A SCELTA TRA:

- Abbacchio IGP Lazio al forno con patate viterbesi, cicoria di campo e zucca alla brace

- Baccalà alla romana

- Millefoglie di cavolo verza (veg)

DOLCI

- panettone artigianale

- pangiallo e panpepato di casa Proloco

- in abbinamento bollicina Santa Maria 100% Bellone metodo Martinotti

€ 55 (bevande escluse, bollicina con i dolci inclusa)

Svario Pizza Bar - via Val Senio, 18

Il pranzo di Natale

BENVENUTO

Puntarelle fritte e colatura di alici

STARTER

Rocher di coda alla vaccinara

Uovo al tegamino e tartufo nero

MAIN

Tortellini in brodo di cappone

Lasagna al ragù

Abbacchio al forno

Costolette d’abbacchio fritto

Puntarelle

Patate al forno

Cicoria ripassata

Vin brulé e pandoro

35€ a persona bevande escluse

Prenotazione obbligatoria

IL BRUNCH DI SANTO STEFANO

Egg toast al tartufo nero

Rocher di coda alla vaccinara

Patate al forno

Spicchio roast beef e salsa tonnata

Banana bread e panna

Pancakes e sciroppo d'acero

Caffè

Succo d'arancia

25€ a persona - 30€ a persona compreso 1 drink

Prenotazione obbligatoria

53 Untitled - Via del Monte della Farina, 53

L’APERITIVO DELLE FESTE ALL DAY LONG - 24 DICEMBRE E 31 DICEMBRE

Il bites & wine nel cuore di Roma, a due passi da Campo dei Fiori, capitanato dalla chef Cecilia Moro in cucina e da Mariangela Castellana in sala, propone per il 24 e il 31 dicembre “L’aperitivo all day long” con tapas e bollicine. 53 Untitled sarà aperto eccezionalmente dalle 12:00 alle 22:00 nelle giornate del 24 e 31 dicembre per un brindisi durante tutta la giornata. Saranno servite tapas speciali per l’occasione e una vasta selezione di bollicine alla mescita italiane, internazionali e champagne. Si potrà mangiare e bere à la carte a qualsiasi ora.

Numa al Circo - Viale Aventino,20

Pranzo di Natale

La festa di Natale si celebra a tavola da Numa al Circo con una seleziona di antipasti tra cui la Stracciatella classica romana e il Gran fritto romano composto da: carciofi alla giudia, baccalà in pastella, mele fritta dorata, fiore di zucca, alici e mozzarella, cavolfiore. La scelta dei primi piatti ricade sulla Lasagna con carciofi e mozzarella affumicata, la Degustazione di primi di Natale, i Cannelloni di carne di chianina, i Ravioli di ricotta con salsa di pomodorino fresco. Goduriosi anche i secondi tra cui la Spalletta di agnello cotta a bassa temperatura, scalogna glassata,cicorione e purè di sedano rapa e il tipico Carrello di bollito misto con salsa verde da accompagnare a contorni vari. Dolce finale con il Panettone tradizionale selezione Numa con salsa inglese alla vaniglia, la Selezione di dolci natalizi e tante altri golosi dessert.

Osteria Fratelli Mori

Pranzo di Natale

Un menu che comprende un antipasto uguale per tutti, un primo, un secondo, un contorno e un dessert a scelta tra un’ampia gamma di proposte. Tra gli antipasti si può scegliere un gustoso fritto di Ricotta e Fiore di zucca, mozzarella e alici, oppure i Crostini di fegatelli e una selezione di Salumi misti artigianali. Tra i primi non possono mancare i Tortellini in brodo e le Fettuccine con carciofi, guanciale e pecorino; per gli amanti della tradizione romana si può scegliere tra i Rigatoni con il sugo di coda o i Tonnarelli Cacio e Pepe. Nei secondi spiccano gustosi piatti di carne come il Maialino al forno e la Tagliata di agnello inglese ai carciofi, senza dimenticare uno dei piatti più amati dai clienti, le Polpette di bollito fritte servite con una maionese al rafano fatti in casa. Gustosi e stagionali i contorni tipici del Natale come i Broccoletti ripassati in padella, ma anche le Puntarelle, i Carciofi alla Romana o alla Giudia. Tra i dessert non può mancare il natalizio Panettone o Pandoro, ma anche i dolci tipici della casa come la Ricotta di Ambrogio, il Tiramisù o la famosa Crostata della sig.ra Giuliana.

(Costo: 55 euro a persona, vini esclusi).

Il ristorante resta chiuso il 24 dicembre a cena.

Rovente - Via dei Salentini, 12

Per il pranzo del 25 dicembre da Rovente Osteria con Brace le proposte dello Chef Diego Beretta si fanno più tradizionali. Dal primo che in tutte le case italiane non può mai mancare il giorno di Natale ossia il piatto di Tortellini in brodo ai secondi di carne come l’agnello alla scottadito con camomilla e profumo di caminetto o il maialino cotto a bassa temperatura servito con salsa di cipolle e uvetta nappato nella sua Jus liè. Il tortellino merita una menzione particolare perché è realizzato a mano dallo chef e servito poi con consommé di ossa di vaca vieja lasciata nella macchina a ultrasuoni per 15 ore a 75°. Il ripieno è di prosciutto di Cinta Senese e al tavolo il piatto viene completato con del tartufo invernale grattato. Per dolce il panettone artigianale firmato Rovente si può gustare a singola fetta (5 euro) o acquistare intero (35 euro). Rigorosamente realizzato con lievito madre e burro francese si trova classico o al cioccolato fondente.