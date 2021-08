Aperti per ferie: ristoranti dove mangiare ad agosto

Una lista dei ristoranti aperti per tutto il mese di Agosto per chi è costretto (oppure no) a vivere la Capitale d'estate

Roma d'estate è un inferno. Caldo afoso e città deserta. E' vero, la nostra città così vuota è più fruibile, ma è anche vero che le chiusure estive dei nostri ristoranti preferiti la rendono più noiosa. Ma non è detta l'ultima parola, perché sono molti in realtà i ristoranti che hanno scelto di restare aperti e rimandare le proprie vacanze. E questo è un bene per chi è costretto (oppure no) a vivere la Capitale d'estate. Ecco allora che RomaToday vi viene in soccorso. Abbiamo stilato una lista dei locali aperti per tutto il mese di Agosto!

Il Barrocciaio 1964 - Via dei Salentini, 12

Il tempio della carne in via dei Salentini, nel cuore del quartiere San Lorenzo, sarà aperto tutto agosto da martedì a sabato la sera e domenica a pranzo. Ad attendere gli ospiti in questo storico ristorante della Capitale ci sono la creatività e i piatti dello chef Diego Beretta, ispirati alla cucina romana e a quella toscana, oltre a un’attenta selezione dedicata alla griglia, con le migliori carni italiane e internazionali come la Manzetta Prussiana o la pregiatissima Vaca Vieja Galiziana.

Checco er Carettiere - Via Benedetta, 10

Il ristorante storico nel cuore di Trastevere sarà aperto tutto il mese di agosto, Ferragosto compreso.

Moma - Via di San Basilio, 42

Brillerà anche nel mese di agosto la stella Michelin di Moma, il ristorante fine dining di Franco e Gastone Pierini. La cucina capitanata da Andrea Pasqualucci continuerà a deliziare il palato dei propri ospiti con piatti straordinari realizzati con materie prime locali, a filiera certa e controllata. Aperti tutto il mese di Agosto, tranne il 15.

Acqualunae Bistrot - Piazza dei Quiriti, 20

Aqualunae è il locale del sapore in cui gusto e qualità si coniugano attraverso una cucina creativa, che non stanca mai. La cucina dello Chef Emanuele si basa sul ‘food remix’: materie prime di qualità scovate da tutti gli angoli dell’Italia e del mondo remixati tra loro per dare vita ad una ‘sinfonia’ sempre nuova, buona come non mai. Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00. Il 15 agosto solo menu degustazione.

Chinappi - Via Augusto Valenziani, 19

Il ristorante di pesce famoso per i suoi crudi, il pescato freschissimo in arrivo giornalmente dalla pescheria di famiglia e l'ampia selezione di bollicine, rimarrà aperto durante tutto il periodo estivo dal lunedì al sabato. Apertura straordinaria il 15. Chiuso lunedì 16.

La Friggitoria di Ostia Lido - Corso duca di Genova 8/A

La Friggitoria On The Beach è il nuovo servizio di delivery attivato dalla Friggitoria di Corso Duca di Genova a Ostia Lido. Grazie alla consegna con veicoli ecologici è possibile vivere un’esperienza di gusto smart e green in riva al mare. Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.00, dalle 18.30 alle 22.00.

Tiberino - Via di Ponte Quattro capi, 18

In una location unica al mondo, quella dell'Isola Tiberina a due passi da Trastevere, Tiberino è un ristorante che incanta con il meglio della cucina romana tradizionale, dalle mitiche polpette al sugo ai grandi classici carbonara, amatriciana e cacio e pepe. All'offerta del pranzo e della cena, si affiancano tante golose proposte per la colazione e l'aperitivo, senza dimenticare il delizioso gelato artigianale. È sempre aperto ad agosto tranne il 14 e il 15.

47 Circus Roof Garden - Via Luigi Petroselli, 47

Una terrazza a cielo aperto con affaccio sulla Bocca della Verità e sulla basilica romanica di Santa Maria in Cosmedin e sul tempio di Ercole Vincitore, accoglierà, ogni sera, per tutto il mese di agosto, i suoi ospiti per traghettarli in un viaggio unico fatto di sapori autentici e profumi indimenticabili. Ad Agosto sempre aperti.

Roma Beer Company - Via Antonio Fratti, 21 Marino

Un format che strizza l’occhio ai barbecue all’americana, con grande attenzione alle affumicature e alle marinature con i rub, i mix di spezie. Affumicature e cotture lente alla brace, che si ritrovano anche nei piatti più tradizionali della sezione “italica”, compresa la pasta e la pizza, i cui condimenti passano tutti per la griglia. Sempre aperto ad agosto. Il 15 agosto menu degustazione. Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 02.00

CON.TRO Contemporary Bistrot - Via dell'Acquedotto del Peschiera, 156

Dal profumo dei lievitati a prima mattina all'informalità dell'essere bistrot a pranzo, dal diventare ritrovo per una sana e dolce merenda a luogo ideale per l’aperitivo con i cicchetti dello chef fino alla proposta della cena, raffinata quanto inattesa. Ad agosto sempre aperto.

The Fisherman Burger - Via Ravenna, 34 A

A metà strada tra un lobster bar e un ristorante di fish burger, The Fisherman Burger è sbarcato a febbraio nel quartiere Nomentano di Roma, a due passi da piazza Bologna. Un progetto di ristorazione che strizza l’occhio alla realtà gastronomica del New England e che ha l’obiettivo di portare il pesce fresco al di fuori dei confini pugliesi. Ad agosto resta sempre aperto.

The Meat Market - Via Ravenna, 30 / Via Marmorata, 157 / Via della Giuliana, 125

Denominato il quartier generale di tutti i carnivori di Roma, The Meat Market si pone a metà tra steakhouse statunitense e vero e proprio ristorante, ma senza dimenticare le proprie origini pugliesi. Ad agosto sempre aperto.

La Scialuppa da Salvatore - Via Silvi Marina, 69 Fregene

Piatti colorati alle pareti, barattoli di conserve, profumo di pane fatto in casa, veranda fronte mare e servizio in spiaggia. Location vivace e piena di carattere versatile. Ad agosto sempre aperto.

Numa al Circo - Viale Aventino, 20

Prosegue il percorso di crescita del ristorante Numa al Circo dello chef Davide Cianetti che per la stagione estiva ha arricchito il menu con proposte fresche e gustose. L’offerta del ristorante, autentica e priva di orpelli, è una grande manifesto delle eccellenze italiane. Sempre aperto. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.00.

Marco Ciampini Bar e Terrazza Ciampini - Piazza della Trinità dei Monti 2 / Piazza Cola di Rienzo, 87

Incastonata tra piazza di Spagna ed il Pincio in Piazza Trinità dei Monti, La Terrazza di Marco Ciampini è interamente all'aperto, con tavoli distanziati a dovere e coperti da una tettoia in caso di cattivo tempo, che danno sulla splendida cornice di Trinità dei Monti. Mangiare qui è anche un tuffo nella storia e nelle bellezze di questa città, ma soprattutto è un richiamo costante alla tradizione, alla cortesia, alla semplicità che non passa mai di moda. Sia il Bar a Piazza Cola di Rienzo che la Terrazza saranno sempre aperti ad agosto, con la riduzione dell’orario dalle 12.00 alle 24.00.

Anvedi - Via Mattia Battistini, 57 / Via dei Pescatori, 495 / Via dei Quintili, 2

Uno spazio caldo e informale dove si propone un’esperienza gastronomica che affianca alla tradizione romana le rivisitazioni di alcuni classici d’oltreoceano. Anvedi vuole riportare in auge il ristorante-pizzeria di quartiere ma in chiave Pop. L’anima dei locali romani di una volta, fatta di una cucina autentica e di condivisione, è stata resa moderna senza snaturarla con l’introduzione di una filosofia gastronomica che guarda al presente restando popolare. Sempre aperti la sera ad agosto, chiusura solo nell’orario di pranzo dal 9 al 21 agosto escluso pranzo del 15 che sono aperti.