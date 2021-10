RomaToday prova i sapori della Sicilia di Mare Nostrum, ristorante di pesce a Trastevere

#recensione | RomaToday ha provato per voi Mare Nostrum Seafood, ristorante di cucina siciliana tra Trastevere e Monteverde Vecchio: oggi ve lo racconta in questo articolo

Un ristorante nella zona di Trastevere più appartata, quella meno turistica, che offre profumi e sapori tipici della terra siciliana. Un omaggio al Mediterraneo e a tutte le terre che vi si affacciano, alle loro tradizioni ed alla loro storia. Tradizione e innovazione qui si sposano perfettamente in un perfetto equilibrio. Ingredienti quanto più possibile a chilometro zero e, soprattutto, di stagione. Una dispensa che è un po' quella di casa, riempita quotidianamente con prodotti freschi e selezionati giornalmente, tra cui il pescato che è quello che il mare ha regalato in quella giornata. Il locale è selezionato e premiato da Friend of the Sea come esercizio eco-sostenibile: qui infatti si servono prodotti ittici che rispettano l’ambiente marino, con filiera certificata dalla pesca alla distribuzione.

Foto FB @Mare Nostrum Seafood

RomaToday ha provato per voi Mare Nostrum Seafood e oggi ve lo racconta in questo articolo.

Il Menu

Un locale intimo e famigliare situato al civico 7 di Viale Aurelio Saffi, in zona Trastevere e molto vicino a Monteverde Vecchio. Pochi coperti e un discreto dehors che permette ai commensali di godersi il proprio pasto in intimità. Ideale per una cena romantica o per stare insieme alla famiglia, anche e soprattutto durante la settimana, per poi godersi anche una passeggiata nei vicoli della Trastevere antica. Un menù che mette al centro la cucina di pesce, con un tocco di innovazione non scontata, e racconta allo stesso tempo la tradizione siciliana.

Foto IG @barefoodinrome - Tartare Lo Russo

Tra gli antipasti (potete scegliere tra crudi e cotti) troverete oltre i Gamberoni Rossi di Mazara (22 euro), in arrivo giornalmente dalla Sicilia, o le Panelle di ceci palermitane con baccalà mantecato (10 euro), consigliata la buonissima Tartate Lo Russo (12 euro): Tartare di Tonno, mayo alla liquirizia, nocciole tostate e polvere di olive nere. Uno spettacolo per il palato. Molto buono anche il Carpaccio di salmone su pan brioche homemade, coulis di lamponi e stracciatella (10 euro). Sensazionale la Tartare di Vassilissa (10 euro): tartare di pescato del giorno con salsa Tzatziki e frutta di stagione.

Foto IG @barefoodinrome - Tagliolini Mare Nostrum

Tra i primi, consigliati i Paccheri Creuza de Mà con tartare di salmone all'arancia, pesto leggero di basilico, fonduta di parmigiano e granella di pistacchio (14 euro). Buonissima anche la loro versione di Spaghetti con Vongole e Bottarga di Tonno con l'aggiunta di aglio nero e sapori di Sicilia (16 euro). Delicati, equilibrati i Tagliolini Mare Nostrum con Gamberi Rossi di Mazzara, Zucchine croccanti ed arancia candita (18 euro). Sicuamente interessanti i Tortelloni burrata e spinaci ai gamberoni e zucchine (16 euro).

Foto IG @barefoodinrome - Octopus's Garden

Tra i secondi, stuzzicante il Filetto di Tonno scottato in crosta di sesamo, sfoglia di caponata e spuma di lemongrass o il Pescato del giorno del Mediterraneo (250 gr) alla griglia o al guazzetto con datterino e zenzero (22 euro). Per gli amanti della frittura mista, quella di Mare Nostrum è croccante ed è a base di gamberi, calamari, alici ed eventuale pescato di paranza di giornata (16 euro). Nota di merito per l'Octopus's Garden, il Polpo grigliato su crema di zucchina romanesca, patate croccanti e salsa bbq alle cipolle (18 euro). Una vera goduria.

Foto IG @barefoodinrome - Parfait alla mandorla

Tra i dolci (5 euro), da non perdere la Cassatina siciliana, Pan di Spagna ripieno di ricotta e pezzetti di cioccolato ricoperto con pasta di mandorle; o il Tiramisù al Limoncello Mare Nostrum con crema di mascarpone e savoiardi al limoncello e cioccolato bianco. Molto buono anche il Parfait alla mandorla, Gelato semifreddo alla mandorla con topping di gocce di cioccolato.