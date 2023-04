Il Montarozzo riapre il suo giardino: sullo sfondo l'Appia Antica

Con l'arrivo della bella stagione riapre il giardino del ristorante Il Montarozzo. Lo storico locale situato dal 1968 all’inizio della Via Appia Antica, riapre il suo suggestivo dehor dove è possibile gustare all’aperto la cucina dello chef Franco Giolitti.

Il ristorante Montarozzo è u'oasi immersa nel verde che si accende d’estate con le luci, la fresca brezza del Ponentino, buona musica e buon vino. Qui furono girati “La giornata balorda” di Mauro Bolognini, “Un amore a Roma” di Dino Risi: in entrambi i film si possono intravedere i protagonisti pranzare al Montarozzo, con sfondo l’Appia Antica.

Sotto i pini secolari di Roma, Il Montarozzo offre l’opportunità non solo di godere di pranzi e cene informali ma anche di organizzare aperitivi, feste e cerimonie grazie alle tre sale per ricevimenti e al parco circostante, appunto.

La cucina del Montarozzo è fortemente legata al suo territorio ma anche reinterpretata dall’estro creativo dello chef Franco Giolitti, il cui motto è bontà e ricercatezza. Sfiziosi antipasti, crudi e cotti, pasta fresca fatta in casa, carne pregiata alla griglia, pizza a lunga lievitazione e deliziosi dessert sono i piatti tra cui scegliere. La tradizione italiana fatta di pastasciutte, sughi, carni e verdure della campagna oggi è declinata in nuove sorprendenti forme rispetto al passato. Gli ingredienti impiegati sono di prima qualità, biologici e di natura locale. Le pietanze sono cucinate con innovativi metodi di cottura che lo chef Giolitti studia e aggiorna costantemente.

Non solo primi, secondi e contorni ma anche pizza. Il Montarozzo è dotato infatti di un forno a legna da cui la sera escono pizze romane gourmet. Tutte le pizze sono realizzate con farine di cereali NO OGM (frumento, soia e riso), olio EVO e pasta madre essiccata per rendere l’impasto più morbido. Un impasto che è altamente idratato e sottoposto a una lenta lievitazione di 72 ore a temperatura controllata, così da essere più facilmente digeribile.

Il Montarozzo inoltro è da poco anche primo ristorante a Roma certificato Food-Smile che testimonia la presenza di un personale di sala e cucina formato sulle principali manovre di pronto intervento di primo soccorso e disostruzioni delle vie aeree e sui metodi di taglio e servizio degli alimenti dedicati ai bambini e alle bambine.