Risate & Risotti, sere d'estate "comico-culinarie"

“Risate&Risotti”, il viaggio attraverso buona cucina e sano divertimento è pronto per la ripartenza. Sarà la raffinata location del Mercure Sunbay Park Hotel di Civitavecchia, direttamente sul mare, ad ospitare una delle tappe dell'evento che da quattordici anni gira l'italia.

Agerola, Parma, Positano, Orvieto, Arezzo, Bergamo, Vicenza, solo alcune delle città che hanno avuto il piacere di ospitare la kermesse comico-culinaria, ideata da Luca Puzzuoli, che porta in tavola i prodotti dell' eccellenza enogastronomica italiana sapientemente cucinati da rinomati chef che, per una sera, affiancano lo staff del locale che ospita l’evento, proponendo menù di alto livello, dove “il riso”, in tutte le sue accezioni, è protagonista: sia nel piatto, che sui volti dei commensali, poiché ogni appuntamento è allietato dalla partecipazione di comici provenienti da Zelig o Colorado Cafè che con le loro esilaranti interpretazioni accompagnano le squisite pietanze.

Ai fornelli del Sunbay Park Hotel, la sera del 7 agosto, sarà lo chef Claudio Favale. Volto noto dell’edizione 2018/19 de “La Prova del Cuoco”, docente e scrittore di origine salentine, ma a Roma da sempre. Dove è cresciuto professionalmente attraverso rinomati locali: Corsetti, Hotel Parco dei Principi, Roscioli, “La Veranda” dell’Hotel Columbus, uno dei luoghi de “La Grande Bellezza”, fino al Simposio dell’enoteca Costantini. Cucina tradizionale italiana, con maniacale attenzione nella ricerca delle materie prime e metodi di cottura light, sono le caratteristiche dei piatti che presenterà insieme allo chef Baldassarre Fiorentino, da Villa Balda” di Positano, specializzato in cucina mediterranea.

Il menù della serata prevede:

Benvenuto dello chef, Aperitivo bordo piscina con Lamponi dei Monti Cimini e eccellenze di Lago Vivo, degustazione olio del Frantoio Presciuttini di Montefiascone abbinato al Prosecco Amadeus della Cantina Briziarelli.

Tartara di tonno, Risotto Carnaroli (Riso Maremma, coltivato nella Maremma toscana) ajo e oljo, gamberi rossi, the nero affumicato e lime.

Fusilloro, dell’ antico pastificio rosetano Verrigni, unico al mondo a trafilare in oro la pasta, mantecato al burro di limone e colatura, asparagi e pancetta asciutta.

Baccalà, (bugnola con composta di pesche al vino e polvere di lamponi, mantecato con panella), arrosto cotto a bassa temperatura.

Cocktail spice erbette e fichi e per finire un particolare Tiramisù.

Ogni pietanza sarà abbinata ai vini della cantina La Carraia di Orvieto.

Ad allietare la serata, da Zelig off: “I Sequestrattori”, coppia artistica e coppia nella vita. Lei milanese e lui romano, un binomio atipico per quanto azzeccato. Frizzanti e prorompenti, con le loro gag metteranno in risalto le diversità tra uomini e donne, raccontando le nevrosi di un lui e una lei sull’orlo della crisi coniugale a causa delle tante, troppe differenze tra loro. Su tutte, la provenienza geografica: il contrasto Roma-Milano è infatti lo spunto dal quale partono divergenze d’opinione esilaranti che danno vita a circostanze comiche travolgenti. Malgrado ciò, si trovano comunque e sempre insieme, anche se con l’intento (taciuto ma comune ad entrambi) di punzecchiarsi alla prima occasione.

La serata proseguirà con la musica di Giò Brunetti, uno dei DJ più conosciuti ed apprezzati nello scenario house style. Uno stile inconfondibile, dove il ritmo e l'energia, la velocità e la tecnica perfetta rendono le serate sempre coinvolgenti, richiestissimi i suoi tantissimi remix e bootleg uno tra tutti l'amatissimo "Hoy" di Gloria Estefan.

Per info e prenotazioni contattare il numero +39.351.814.3400