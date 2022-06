Rimessa Roscioli sbarca sui tetti di Roma

Estate, tempo di cene in terrazza, magari con una splendida vista sulla Città Eterna. E così, anche i grandi nomi romani si spostano, temporaneamente, sui tetti di Roma. E' il caso di Rimessa Roscioli che sbarca con un Pop Up estivo sulla terrazza di Palazzo Nainer, il Boutique Hotel 4 stelle in Via del Babbuino 196.

Il Pop up nella terrazza di Palazzo Nainer è partito a maggio scorso, in collaborazione fra la Rimessa Roscioli e Salotto42. Due realtà romane molto conosciute e affermate che hanno unito le loro professionalità per dar vita a un format energico, elegante e di qualità.

La proposta gastronomica e i vini sono della Rimessa Roscioli - con i piatti delle chef Fabiola e Lilly e la selezioni di etichette di Isabelle e Michela - mentre i Cocktail del giovane Bartender di Salotto42.

“Io e Alberto Caleffi di Salotto 42 sono anni che ci conosciamo e che lavoriamo insieme in eventi e serate", racconta lo stesso Alessandro Pepe, mente e spirito della Rimessa Roscioli fin dagli arbori. "E’ molto difficile trovare luoghi dove vini e cocktail di qualità viaggiano insieme. E dove poter godere anche di una location unica, come una bella terrazza. Quando la proprietà di Palazzo Nainer ci ha proposto la start up della loro terrazza ci è sembrata un’ottima occasione per dar vita alla nostra idea di offerta gastronomica in un luogo unico. Abbiamo quindi unito le forze, contaminato le nostre idee e deciso di impostare un format in cui si utilizzano per lo più materie prime non industriali e in cui è possibile provare abbinamenti food, wine, cocktail anche in serate ad hoc".

Il menu si divide fra gastronomia, canapè, piatti principali e dessert, con proposte anche vegetariane. Non mancano le selezioni di salumi artigianali o di formaggi con sott’olii firmate dalla Rimessa, liInsalata croccante di pane al pomodoro con tonno di Vulcano, la Millefoglie di parmigiana con burrata di bufala o la Tartare di Karl Pretzhoff in tre assaggi. Una trentina le etichette divise fra bollicine, champagne, bianchi, rossi e rosè di varie fasce di prezzo, non solo italiane. Mentre sono tre le categorie di cocktail fra cui scegliere a secondo del momento scelto per salire in terrazza: cocktails aperitive, cocktails after dinner e strong drink.