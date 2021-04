La ricetta della carbonara perfetta

Tutti i passaggi per realizzare una carbonara a regola d'arte

Una ricetta semplice, simbolo di Roma, che però in pochi riescono a realizzare in modo impeccabile. Oggi vi raccontiamo, passaggio dopo passaggio, come realizzare una carbonara perfetta.

Ingredienti per 4 persone:

120 g di guanciale

20 g di pecorino romano

2 tuorli grandi (o 3 medi)

sale e pepe

Tipo di pasta:

Qui sorge un dilemma: spaghetti o rigatoni? Sebbene gli spaghetti alla carbonara siano "la morte sua", sui rigatoni la tradizione chiude un occhio, perché, in fondo, la carbonara è troppo buona anche con la pasta corta.

I passaggi per fare una buona carbonara

Ma veniamo ai passaggi per realizzare una perfetta carbonara:

Tagliare il guanciale a dadini e tenere da parte In una ciotola mischiare i tuorli con il pecorino e, a piacere, anche con parmigiano o grana e aggiungete circa 50g di acqua. Mescolare bene gli ingredienti con una frusta a mano, finché non si crei una golosa cremina. Aggiungere sale e pepe a vostro gusto. E' il momento di mettere l'acqua sul fuoco e di aspettare che arrivi a bollore In una padella mettere le striscioline di guanciale senza olio e lasciare rosolare a fiamma bassa, finché il guanciale non diventi croccante Buttare la pasta e controllare il tempo di cottura Scolare la pasta quando ancora è un po' al dente, ma lasciare da parte un po' di acqua di cottura Mettere la pasta in una pentola o in un grande ciotola, aggiungere il guanciale e mescolare Versare la cremina formata dai tuorli con il pecorino e continuare a mescolare, senza rimettere sul fuoco. Se necessario aggiungere un po' di acqua di cottura Terminare con una macinata di pepe e con qualche altre strisciolina di guanciale croccante.

Seguendo questi passaggi e scegliendo prodotti di buona qualità, la vostra carbonara non avrà difetti e con amici e parenti farete un figurone.