Ravioli cinesi e giapponesi a domicilio: dove ordinarli a Roma

Ravioli cinesi. Ravioli giapponesi. Dumpling, gyoza, wanton. Questi termini sono ufficialmente entrati nel linguaggio dei romani e - ancor di più - nei loro gusti. Si tratta di fagottini al vapore, oppure alla griglia, o ancora fritti. Ripieni di carne, pesce, verdure, aromatizzati e gustati con le tipiche salse orientali. Mettono d'accordo tutti, grandi e bambini. Uno tira l'altro e fanno apprezzare la cucina asiatica anche a chi non è particolarmente amante del sushi.

I ristoranti che realizzano ravioli di alta qualità, nella versione cinese o giapponese sono tanti e - ai tempi della pandemia - questi stessi locali si sono organizzati per far gustare tutte le varianti della tipica ricetta orientale anche a casa dei romani. Servizio d'asporto, consegna a domicilio, permettono di imbandire una perfetta tavola dai sapori e dai profumi del Sol Levante in qualunque angolo di Roma si abiti.

Dove ordinare ravioli cinesi e giapponesi a domicilio a Roma? Ecco 7 indirizzi da segnare:

Dumpling Bar - Marconi

Foto da Facebook @dumplingbarroma

La prima ravioleria regionale cinese, con sede in zona Marconi, che porta i tradizionali ravioli in tantissime zone di Roma (con consegna gratuita). Ravioli al bollore, ravioli al vapore, ravioli senza glutine. E' possibile scegliere tra tantissimi ripieni: agnello e verza, gamberi e castagne, manzo funghi e bambu. La scelta è variegata e la qualità assicurata.

Hang Zhou - Vittorio Emanuele

Anche "Da Sonia" - è così che il ristorante cinese Hang Zhou in zona Vittorio Emanuele - è meglio noto a Roma è attivo il servizio d'asporto. Ogni giorno, dalle 12 alle 15 e dalle 18,45 alle 21,15 è possibile ordinare i proprio piatti e passare a ritirarli take away. Disponibili tante varietà di ravioli al vapore ripieni di carne, pesce o verdure.

Dao Chinese Restaurant - Talenti



Foto da Facebook @Dao

Ristorante cinese in viale Jonio, noto per i suoi dim sum e per la qualità dei suoi piatti tradizionali. Qui tra Jaozi, Wonton fritti o al vapore, Xiao Mai (ravioli aperti con vari ripieni) e baozi si ha solo l'imbarazzo della scelta. Dao effettua servizio delivery dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 21. La consegna viene effettuata entro un raggio di 5 km dal ristorante. In alternativa Dao propone anche il servizio take away, dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21. Sabato e domenica dalle 12 alle 15.

Huobi mercato orientale - Ostiense

Anche Huobi, il grande mercato orientale in zona Marconi, permette ai romani di gustare i piatti in menù comodamente a casa in questo tempo di restrizioni. Ravioli al vapore di gamberi o di verdure si possono ordinare con take away o delivery.

Mi Cucina Cinese contemporanea - Appio-Latino

All'Appio Latino c'è Mi Cucina Cinese contemporanea che consegna a domicilio i suoi ravioli, insieme ad altri tanti piatti della tradizione orientale. Ravioli di carne, di verdure, di seppia da gustare direttamente a casa.

Sushi e Noodles - Tuscolana

In zona Porta Furba-Quadraro c'è Sushi e Noodles, noto per il suo sushi ma che propone anche gyoza di tutto rispetto, anche con ritiro take away o consegna a domicilio. Jasper Gyoza, Amber Gyoza, ravioli al vapore ripieni di maialino, verdure o gamberi. Varianti interessanti di ravioli alla piastra, fino agli Har Kao, ravioli di Hong Kong ai gamberi e olio di sesamo al vapore.

Komorebi - Ostia

Nuovissima l'apertura di Komorebi a Ostia, il primo ramen bar del litorale laziale che nel suo menù - oltre al tipico primo del Sol Levante, propone bao e 5 tipi di gyoza: di maiale; di gamberi cotti a bassa temperatura con il miso; di verdure di stagione italiane; di agnello e funghi; di manzo e un mix di spezie con peperoncino, cotti al vapore o alla piastra.