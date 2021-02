"Ramen Lab", primo laboratorio di noodles giapponesi inaugura a Roma

Ramen Bar Akira è ormai un'istituzione a Roma. Il tempio del tipico piatto giapponese, ma di origine cinese nato dalla ricerca, dalla cura, dalla maestria di Akira Yoshida.

Con due sedi nella Capitale, una in via Ostiense, l'altra al Mercato Centrale (Stazione Termini), Ramen Bar Akira annuncia ora una terza apertura, quella del primo Ramen Lab a Roma.

Il laboratorio degli artigianali noodles giapponesi aprirà il 13 febbraio a Fontana di Trevi, precisamente in via in Arcione 71.