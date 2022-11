Lunedì coratella, giovedì pajata, venerdì animelle: osteria romana celebra il "quinto quarto"

Frattaglie, interiora, quinto quarto, che dir si voglia. Sono quei tagli un tempo ritenuti poco pregiati, parte integrante della tradizione culinaria romana, quella più autentica, più verace. Tagli che nel tempo sono stati rivalutati, riportati in tavola e che ora, un'osteria della Capitale, rende protagonisti in alcuni giorni della settimana.

E' l'Osteria Fratelli Mori, in via dei Conciatori (zona Piramide Cestia). Un indirizzo che per molti a Roma è punto di riferimento per mangiare la cucina della tradizione. Gli osti Alessandro e Francesco hanno deciso di introdurre nel menu quei piatti che "O li ami o li odi", rendendoli disponibili solo in alcuni giorni della settimana. Un omaggio speciale alla cucina contadina e popolare di Roma.

"Sono piatti che non si trovano spesso a Roma - raccontano Alessandro e Francesco - e che colpiscono il palato, sono preparazioni che dividono, o si odiano o si amano. La nostra scelta è dedicata agli amanti del quinto quarto e alle trattorie di una volta. Vogliamo esaltare un piatto povero".

Gli appuntamenti con il quinto quarto dai Mori

Così, nel menu dell’Osteria di via Conciatori, oltre ai piatti in carta, il lunedì si può assaggiare la coratella, il giovedì la pajata e il venerdì le animelle. Tre appuntamenti settimanali da segnare in agenda per tutti gli appassionati di quinto quarto e per tutti coloro che sono desiderosi di assaporare questi storici piatti.

Dai Fratelli Mori coratella, pajata e animelle vengono preparati secondo tradizione. La coratella o corata (le interiora di ovini e caprini) dopo un’attenta fase di pulitura, vengono messe a cuocere in olio e cipolla. Si parte prima dai polmoni e dal cuore, le parti più tenere, e dopo si aggiungono reni, milza e fegato, le parti più tenaci. Il tutto viene aromatizzato con pepe e alloro.

È un must della cucina romana, la pajata, divenuta celebre anche grazie al film Il Marchese del Grillo. L’intestino tenue del bue viene sciacquato sotto acqua corrente, spellato e legato con la membrana esterna per formare degli anelli, facendo attenzione a non far fuoriuscire il liquido interno, poi cotto in padella con cipolla, sedano, pomodoro e utilizzato per condire i rigatoni. Altrettanto gustose sono le animelle, ghiandole corrispondenti al timo, che vengono spurgate, ripulite della membrana esterna e asciugate bene per poi essere passate nella farina e soffritte. Un vero trionfo del gusto.

I piatti che celebrano il quinto quarto vanno ad arricchire un menu che, già di per sè, rende omaggio a tutta la cucina romana. Dagli antipasti, tra cui spiccano baccalà mantecato e fiore di zucca, ai primi della tradizione (Cacio e Pepe, Rigatoni all’Amatriciana, Carbonara). La domenica, poi, nel periodo autunnale, il menu si arricchisce con la lasagna di stagione. Roma è nel piatto anche arrivati al secondo, con le famose polpette di bollito, la guancia di maialino iberico, l’agnello con i carciofi e la trippa alla romana con pomodoro, pecorino e menta.

Chiudono il menu i dolci: a papà Mori il merito della "Ricotta di Ambrogio" fatta con ricotta di bufala, scorza di arancia candita e pistacchio caramellato, a mamma Giuliana va una menzione speciale per le sue goduriose torte e crostate fatte in casa, in particolare per quella ricotta e visciole.