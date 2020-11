"Abbiamo un termometro puntato alle tempie", la protesta silenziosa del pizzaiolo romano

"Viviamo così, con un termometro puntato alle tempie. Siamo senza via di scampo. Ma non siamo soli", con queste parole e con 12 scatti Daniele Frontoni, abile pizzaiolo e instancabile creativo romano esprime la sua frustrazione, l'amarezza e la rabbia a seguito degli ultimi dpcm del governo Conte.

Una protesta in 12 scatti

Una protesta silenziosa, perché a parlare sono 12 foto. "Uno scatto ben realizzato parla da solo" , è l'insegnamento con il quale Daniele Frontoni è cresciuto; a ripeterglielo era suo zio, Angelo Frontoni, fotografo delle dive ai tempi della Dolce Vita.

Gesti cristallizzati dall'obiettivo di Mattia Mirenda (@sban_photography), condivisi in rete dalla campagna fotografica disponibile sui social ufficiali di Pizzeria Frontoni e accompagnata dagli hashtag #iosonofrontoni , #vendicheremoigiornitristi e #lamiaprotestasileziosa. (Qui la gallery completa).

Le foto di Daniele e SbanMattia sono scattate all'interno della ex torrefazione che sorge nei pressi della Stazione Tuscolana, proprio dove oggi ha sede Pizzeria Frontoni e sono state anticipate da un video che il creativo ha pubblicato durante la prima parte della pandemia. Un video le cui immagini e parole sono di conforto a coloro i quali patiscono la depressione dell'isolamento e a cui il pizzaiolo si rivolge con vicinanza.

"Sarò al locale in Via Assisi 117 tutti i giorni. Sono preoccupato, ma non c'è tempo per la paura. Se ci siete, io posso fare una pizza, posso preparare i miei fritti, posso distribuire disinfettanti. Se c'è qualcuno, chiunque tu sia, ti prego: non sei solo!".

Daniele Frontoni l'arte bianca ce l'ha nel sangue. Si può dire infatti che la pizza romana sia nata tra le mura di casa Frontoni, una famiglia di veri e propri artisti della pizza, così come della fotografia, del cinema e del teatro. Daniele, è nipote del fotografo delle dive Angelo Frontoni e, suo nonno, è il grande attore e cantante Enzo Cerusico, il quale gli ripeteva sempre che "l'arte è il motore del mondo e che noi, siamo gli ingranaggi". Stimoli artistici che hanno fatto crescere il giovane Daniele a base di una "pizza arte e farina", alimentandone la fantasia con cui oggi è pronto a denunciare uno stato d'animo comune alla sua categoria.