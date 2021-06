Cucina romana per giovani avventori e palati già formati: l'osteria di Monteverde si trasferisce a Roma Nord

Una nuova osteria inaugura a Ponte Milvio. Primo Osteria è la nuova insegna arrivata in zona, un nome già noto agli amanti della cucina romana che prima aveva la sua sede a Monteverde ma che nell'estate 2021 si presenta al pubblico della Capitale con un cambio di location a Roma Nord. Un team di giovani professionisti amici che hanno già lavorato insieme e su cui lo chef Pietro Adragna ha scelto di scommettere per il nuovo inizio a Ponte Milvio.

Protagonista da Primo Osteria la cucina romana e non solo, non quella dei ricettari della nonna, ma un'offerta che punta ad attirare un pubblico trasversale, dai giovani avventori ai palati già formati.

Un ambiente totalmente ristrutturato, casual e informale con un menù suddiviso per titoli: si parte con degli elementi vegetali, Né carne né pesce, si prosegue con i Crudi. E ancora ci sono i Plateau, le Marinature, le Cotture a bassa temperatura, i primi di pasta secca e fresca con "sua maestà" la Carbonara a farla da padrona. E il menù si chiude in Dolcezza con Sferamisù, Banana, arachidi e caramello salato, Cheesecake al lampone, Profiterole limone, cardamomo, pepe di Sichhuan, fragoline e frutti di bosco e arancia e il Magnum di Primo. La carta dei vini conta circa 60 etichette e la divisione non è per tipologia ma asseconda la provenienza geografica dei vitigni e i nomi dei produttori.



Oltre al pasto in osteria, Primo propone anche l'angolo bar con sfizi e proposte veloci: poké bowl, insalate, tapas all'italiana, due tipi di club sandwich, piatti Healthy-fit e altro ancora.