Apre la prima "gintoneria" romana: a Trastevere più di 100 tipi di gin

Santo Trastevere continua la sua evoluzione e porta una novità a Roma: ben 110 tipi di gin in carta e altri 10 a rotazione ogni mese. Il locale di via della Paglia 40, dunque, diventa la prima "Gintoneria di Roma".

L'idea è del padrone di casa Daniele Fadda che aggiunge alla bottigliera dietro al bancone originali e selezionate bottiglie di Gin provenienti da ogni parte del mondo.

Daniele Fadda e la selezione di gin di Santo Trastevere

I Gin di Santo Trastevere

Gin stranieri (alcuni molto difficili da reperire) e italiani, come ad esempio l’Argintum 925, proveniente dalla zona dell'Argentario, con i suoi profumi di limone, rosmarino, mirto e salvia, uniti al ginepro e al mix di botaniche. Presente in carta l'Hendrik’s Amazonia, un gin che racchiude il profumo di piante e frutti rari provenienti da questa regione. Raro e prezioso il Ki.No.B, gin proveniente dal Giappone con foglie d’oro. Presenti anche il Buffel Gin che racchiude ben 19 tipi di botaniche, il Lord of Barbès, molto profumato ed elegante che arriva direttamente da Cognac (Francia). Torniamo in Italia con il Gin Crudo, dal latino “crudus” non lavorato, grezzo, ma anche "crudele", quindi con carattere, schietto e forte. Nella Gintoneria di Santo sarà possibile, inoltre, degustare anche il Gastronomic Gin, nato dalla collaborazione dello chef stellato Xano Saguer e del sommelier Sergi Figueras.

Un progetto ambizioso, una sfida importante per il frequentato locale trasteverino.