Pranzo di Pasqua in zona rossa: i ristoranti lo preparano e lo portano a domicilio

Non solo uova di cioccolata e colombe, non solo una ricca e tradizionale colazione di Pasqua. I ristoranti della Capitale - anche in zona rossa - non si fermano e sono al lavoro per deliziare i romani in occasione delle festività pasquali. Come? Con menù ad hoc pensati per essere consegnati d'asporto o a domicilio.

Già lo scorso anno i romani avevano familiarizzato con questa proposta. Un modo per riposarsi nel giorno di Pasqua, non mettersi ai fornelli, rendere la Pasqua in casa meno noiosa e, soprattutto, aiutare il settore della ristorazione, messo a dura prova dalla pandemia.

Ecco alcuni menù proposti dai ristoranti di Roma e provincia per la Pasqua 2021:

Pas5qua - menù corale di 5 ristoranti romani

A Roma domenica 4 Aprile arriva Santa - La Pa5qua romana. Il pranzo pasquale da asporto e delivery di 5 realtà romane. Un menu corale, dall’antipasto al dolce, con il vino in abbinamento, che porta le firme di Roscioli Ristorante Salumeria, Retrobottega, Marzapane, Zia Restaurant e Rimessa Roscioli.

Il menù prevede 4 piatti, il pane, un abbinamento vino e una Sorpresa nascosta. Ogni insegna ha sviluppato per l’occasione una portata, declinandola in una visione ampia e d’insieme, senza perdere mai di vista l’aspetto aggregativo del progetto e il classico menu pasquale romano. Di seguito il menu completo:

Corallina artigianale, Provolone Riserva 36 mesi, Mini pizza al formaggio e Giardiniera - Roscioli Ristorante Salumeria

Tortelli ripieni di bufalo con salsa cacio e ova e Pane a lievitazione naturale - Retrobottega

Agnello cotto al coccio sulla brace con limone verde, yogurt e cardamomo e Vignarola di Carciofi Asparagi piselli e fave - Marzapane

Babà con cremoso alla vaniglia - Zia Restaurant

Selezione di un vino artigianale da vignaioli del Lazio - Rimessa Roscioli

SORPRESA

Ogni santa nasconde un piccolo pensiero

Il pranzo ha un costo di 130 euro per due persone con asporto (ritiro alla Rimessa Roscioli. Via del Conservatorio 58) e di 135 euro per due persone usufruendo della consegna a domicilio.

Bottega Tredici - Ghetto

Menù alla carta nel ristorantino nel cuore del Ghetto. Un menù che spazia tra antipasti, primi e secondi della tradizione. Spicca la coratella con carciofi, le lasagne con ragù di coniglio e nocciole, l'agnello sfilacciato alla senape con maritozzo. Per ordinare c'è tempo fino al 1 aprile, la consegna viene effettuata il 4 aprile in mattinata. L'ordine minimo è di 60 euro con consegna in tuta Roma.

Ercoli - Parioli e Prati

La bottega, ristorante a Parioli e al quartiere Prati ha pensato ad un speciale "asporto di Pasqua". Un menù ricco e variegato, dagli antipasti ai dolci che è un viaggio tra mare e terra e porta sulle tavole delle case romane i piatti della tradizione più amati. I piatti scelti possono essere ordinati e ritirati in negozio o consegnati a domicilio (con consegna gratuita).

Sintesi - Ariccia

Il ristorante di Ariccia ha pensato ad un Easter Box - Limited edition per il pranzo di Pasqua di seguito i dettagli:

Pane alla coratella 500gr

Olive fritte all’ascolana

Brioche salata, pecorino e mortadella di abbacchio

Quiche alla vignarola

Tortelli di stracotto di pecora e tartufo

Pancia di maiale, patate arrosto e pimento

Bignè craquelin ricotta e caffè

120 euro (box per 2 persone)

Sintesi specifica che i tortelli sono da cuocere, la pancia di maiale da scaldare, nella box sono comunque riportate tutte le istruzioni. Gli ordini dovranno essere inviati entro venerdì 2 aprile ore 12. Le consegne verranno effettuate dal personale del ristorante la mattina di domenica 4 aprile.

La dispensa dei Mellini - Prati

La Dispensa consegna il pranzo di Pasqua all'insegna della tradizione romana e dei prodotti d'eccellenza del territorio laziale.

ANTIPASTI

Ricottina romana DOP, mostarda di pere e fiori di rosmarino

Cuore di carciofo ripieno, topinambur, caciotta di pecora e lime combava

Quiche alla zucca, fiori di zucchine, porri e borragine

Tortina di Pasqua al formaggio

PRIMI PIATTI (a scelta tra)

Bigoli al ragout d’anatra con pomodoro fresco alle erbe

Lasagna cacio e pepe con asparagi e guanciale dei castelli romani

SECONDI PIATTI (a scelta tra)

Abbacchio al forno con le patate

Guanciola di manzo brasata al vino rosso, sedano rapa

DESSERT

Tiramisu' meringato alle fragole e limone o classico

38 euro a persona.

Il menu puó essere prenotato entro giovedì 1 aprile. La consegna è prevista nella giornata di sabato 3 aprile, l’orario può variare in base alla zona di residenza. Si consegna in tutte le zone di Roma entro il GRA con un piccolo contributo di 5 euro. Tutte le pietanze sono conservate in comodi contenitori e/o sottovuoto in base alla preparazione, da riporre in frigorifero. Riceverai tutti i migliori consigli della chef Susanna Sipione per terminarli o rigenerarli al meglio.

Alfredo alla Scrofa - Centro storico

Il ristorante Alfredo alla Scrofa insieme allo chef Mirko Moglioni ha creato una special box composta da piatti tipici pasquali da consumare direttamente a casa.

Si inizia con un Antipasto pasquale composto da un misto di salumi, pizza cresciuta e torta al formaggio. Si prosegue con il tipico Agnello brodettato con le fave e si conclude in dolcezza con la Pastiera con crema al limone. Il prezzo della box per due persone è di 80 euro e può essere prenotata entro il 26 marzo. Prevista la consegna delivery (costo 10 euro) o take away.

Mangiafuoco pizza e grill - Trieste

Il ristorante Mangiafuoco pizza e grill, per Pasqua propone un menù adulti e uno bambini, disponibili anche gluen free. Di seguito i dettagli:

ANTIPASTI

A scelta tra

La tradizione di Mangiafuoco (corallina, pizza al formaggio, casatiello, uova e asparagi)

Insalatina di carciofi e scaglie di grana

Coratella con carciofi

PRIMI

A scelta tra

Lasagna Classica alla Bolognese

Lasagna Bianca con mozzarella di bufala,mortadella e Pistacchi

Fettuccine alle tre carni, funghi Cardoncelli e Tartufo Nero

SECONDI

A scelta tra

Abbacchio al Forno

Arrosto di Vitella al Forno

Agnello in Tegame agli Aromi

CONTORNI

A scelta tra

Patate Arrosto

Carciofi alla Romana

DOLCI

A scelta tra

Cannolo destrutturato con scaglie cioccolato,Pistacchi e scorza arancio candito

Apple Crumble del Pasticcere

30 euro a persona

Ogni 4 persone una “Bollicina” in omaggio

Kids Menu

Lasagna alla Bolognese

Polpettone Ripieno con Prosciutto cotto e Fontina

Clips di Patate

Rotolo alla Nutella

Bevanda Analcolica

20 euro. E per i più piccoli anche una sorpresa in regalo.

Dao Chinese Restaurant - Conca d'oro

Una Pasqua alternativa da Dao Chinese Restaurant. Nel ristorante cinese in viale Jonio, il 4 aprile, piatti antichi e storie popolari si intrecciano in occasione della festa degli antenati Q?ngmíng jié. Il ristorante Dao Chinese Restaurant per rendere omaggio a questa antica ricorrenza realizza i Q?ngtuán, i tipici ravioli di farina di riso glutinoso e succo di artemisia (Ài c?o) e celebra la tradizione culinaria cinese con il menù degustazione “Huígù guòqù” Sguardo al passato da portar via, realizzato dallo chef Zhu Guangqiang. Dao solo per la giornata del 4 aprile, preparerà questi tipici ravioli cotti al vapore dal colore verde disponibili in due versioni: salati ripieni di carne di maiale, tofu, verdure, germogli di soia ed erba cinese oppure dolci con all’interno la crema di sesam (una porzione da 2 pz a 9 euro).

Eataly - Ostiense

Per il giorno di Pasqua, Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma, ha ideato una box d’asporto speciale con all’interno i prodotti e i piatti della tradizione romana (costo 38 euro).

Un menu completo, per una persona, dall’antipasto al dolce: si inizia con la Corallina romana San Rocco, le fave fresche, il Pecorino romano Cibaria e la Torta al formaggio della panetteria. A seguire la Lasagna ai carciofi del Pastificio Secondi, l’Agnello IGP del centro Italia al forno con patate e carciofi e una porzione di Pastiera napoletana.

La box può essere prenotata online e ritirata tra le 10 e le 20 di sabato 3 aprile presso la Gastronomia al primo piano. In omaggio una bottiglia di vino laziale per ogni due box ordinate.

Mabe - Centocelle

A Pasqua e Pasquetta il Mabe arriva a casa dei romani con due menù ad hoc. I dettagli di seguito:

Menù di Pasqua

Fagottino di prosciutto ripieno di mousse ai carciofi alla romana, mandorle e mentuccia

Ovoline di bufala affumicata, pesto di pomodori secchi e semi di lino

Bollito di manzo in salsa verde

Tonnarelli quadrati gratinati, manzo, guanciale e crema di pecorino

Cannolo di spalla di maiale cotta a bassa temperatura, purea di ceci al rosmarino e sesamo

Crostatina di ricotta e visciole

Prezzo: 35 euro a persona.

Menù di Pasquetta

Treccia di bufala, crema di broccolo romanesco e semi di girasole

Polpette rustiche al sugo piccante

Corallina, carasau e pinzimonio all'aceto balsamico

Lasagnetta al ragù napoletano, carciofi, provola e luganega

Gulash di manzo all'italiana con patate novelle, paprika e timo

Crostatina di ricotta e frutti di bosco

Prezzo: 33 euro



Casa Carmen - Fregene

Per chi ha voglia di mare in questa Pasqua in zona rossa, ecco il delivery pasquale di Casa Carmen:

ANTIPASTI

Carpaccio di pescato e mango

Crocchetta di baccala’ alla spagnola

Catalana di mare calamari, gamberi e polpo con patate, pomodori e cipolla rossa

PRIMI PIATTI (A SCELTA TRA)

Fettuccine al ragù di ombrina con pomodoro fresco e lime

Cavatelli calamaretti spillo e gamberi e la sua bisque

SECONDO PIATTO (A SCELTA TRA)

Involtino di pesce spada pane e agrumi

Trancio di pescato al cartoccio capperi, limone e erbe

CONTORNO

Patate al forno

DESSERT

Cheese cake fragole e menta

48 euro p/p

La box di pasqua puo essere ordinata entro giovedi 1 aprile. La consegna è prevista nella giornata di sabato 3 aprile, con orario variabile in base alla zona di residenza; si consegna lungo tutto il litorale romano che va da Ostia a Maccarese e a Roma in tutte le zone entro il GRA (con un contributo di 5 euro). Il pacco puo’ inoltre essere ritirato presso il ristorante, sempre nella giornata di sabato, con orario da concordare.

Tutte le pietanze sono conservate in appositi contenitori e/o sottovuoto da riporre comodamente in frigorifero, sarà possibile terminarli o rigenerarli così al meglio.

5 e 28 - San Giovanni

Una special box che unisce tradizione e creatività, dall’entree al pre dessert, per finire con la strepitosa colomba dell’Antico Forno Roscioli. E' la proposta di 5e28. Ecco il menù:

Babà salato al formaggio

Vignarola e animelle scottate

Tartare di chianina, porro croccante, zabaione salato all scalogno

Lasagna al ragù bianco di lepre

Agnello in umido, asparagi aromatizzati al limone, maionese al tartufo nero

Selezione di formaggi

Colomba dell'Antico Forno Roscioli accompagnata da crema pasticcera homemade

Una bottiglia di rosso ogni 2 persone

50 euro a persona con consegna a domicilio inclusa. L’ultimo giorno utile per prenotare le box sarà venerdì 2 aprile, la consegna si può richiedere direttamente a casa o sarà possibile ritirare la box al locale.

Aqualunae Bistrot - Prati

Per la domenica di Pasqua, lo Chef Emanuele Paoloni è pronto a deliziare - anche a casa - i romani con un menù speciale da ordinare delivery e take away.

Ecco il menu di sei portate pensato per l’occasione:

Bufala croccante su crema di Parmigiano vacche rosse e Zucchine alla scapece

Cannolo alla rucola con Tartare di manzo, tuorlo di quaglia e spuma di Bagnacauda, Capperi e Mayo al Wisky torbato

Cannelloni con Battuto di Agnello al Syrah profumati al tartufo

Maialino Nero di Cinta senese in sfoglia con Carciofi in tempura

Cheesecake al Fondente, Caramello Salato e Arachidi

Su richiesta vini in abbinamento

Tutti i piatti sono da terminare a casa con le indicazioni fornite dallo Chef. Il ritiro e la consegna sono previsti entro le 18 di sabato 3 Aprile. La prenotazione del menù dovrà avvenire entro venerdì 2 aprile.

Il Pagliaccio - Centro Storico

Per chi vuole una Pasqua stellata anche a casa, Il ristorante due stelle Michelin Il Pagliaccio propone una box per due persone al costo di 230 euro. Il menu nel dettaglio:

Fingers, uovo e frutto della passione (Già pronto, da consumare. Impiattare a piacere per servire)

Flan di pecorino, insalata di fave e salame corallina (Già pronto, da consumare. Impiattare a piacere per servire)

Tartelletta di asparagi pomelo e senape in grani (Farcire la base della tartelletta con crema di asparagi all’interno del sac a poche. Adagiare sopra a guarnizione, l’insalatina di punte di asparagi, pomelo e senape in grani).

Crespella di grano saraceno, carciofi, guanciale e ricotta (Informare a 180° in forno pre riscaldato e cuocete per 10 minuti di cui gli ultimi 3 minuti con funzione grill per dare croccantezza).

Agnello al forno, purè di patate all’olio di oliva e limone broccoletti (Scaldare in forno a 170° per 4 minuti. L’ agnello con le sue verdure sarà già all’interno di un contenitore di alluminio adatto alla cottura in forno. La salsa con cui andrà glassato sarà a base di sarde affumicate, pomodori secchi, limone candito e sarà in una busta sottovuoto a parte ed andrà scaldata in un pentolino per 5 minuti a fuoco lento, impiattare a piacere. Il purè anch’esso sarà in una busta sottovuoto ed andrà riscaldato in un pentolino).

St. Honorè, crema chantilly (Il dolce dedicato al giorno della Pasqua, pronto da gustare)

Le nostre coccole pasquali (Gli abbracci finali creati dalla pastry chef)

Chinappi - Pinciano

Il ristorante di pesce della famiglia Chinappi, famoso per i crudi e la vasta selezione di etichette e bollicine propone un menu delivery da 5 portate.

Tartare di tonno

Calamaro e carciofo alla romana

Filetto di sarago alla cacciatora

Risotto ai gamberoni rossi

La Pastiera

75 € a persona