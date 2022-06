Porcobrado, il panino imbottito di carne di maiale arriva a Roma

“Volevo un panino che fosse proprio come piace a me. Con la carne di maiale morbida, succosa, con quel sentore di affumicato presente ma non invadente, e poi scioglievole che si amalgama bene alle salse". Angelo Polezzi si è fatto ispirare dalla sua gola per dare vita al suo progetto che, ora, approda anche nella Capitale.

E' Porcobrado un panino unico nel suo genere, che non è solo un panino. Si tratta di un progetto, importante e vincente, che dal 2016 ad oggi ha fatto molta strada fino ad arrivare a Roma appunto.

“Provengo da una famiglia di allevatori - racconta Polezzi - Da cento anni lavoriamo diverse razze suine pregiate non avrei potuto fare altro lavoro!”. A parlare è Accento aretino e piglio sicuro, Angelo Polezzi, di chi sa che lavorando bene le soddisfazioni non tardano ad arrivare.

I maiali della famiglia Polezzi

Porcobrado è il nome dell'idea e anche del panino: "Volevo un panino che mi piacesse veramente. Lo volevo con la carne di maiale di grande qualità. E quale se non la mia?”. I suoi maiali - come Polezzi sottolinea - vengono allevati all’aperto, nel verde della natura di Cortona. Nessun allevamento intensivo, nessuno sfruttamento ambientale. Tutto viene fatto eticamente, gli animali hanno il loro spazio per vivere e camminare e la natura non viene maltrattata.

Altro dettaglio per nulla secondario, la loro alimentazione: “Negli allevamenti intensivi, oltre a non garantire agli animali gli spazi vitali per muoversi, non esiste etica neppure nella scelta dell’alimentazione. – spiega Polezzi - Quelle bestie mangiano solo farina di soia che peraltro per arrivare a destinazione fa chilometri su chilometri. E la sostenibilità? E l’impatto ambientale? Sembra non importare a nessuno”.

Negli allevamenti della famiglia Polezzi i maiali vengono alimentati con prodotti a chilometro zero, nello specifico sono orzo e favino acquistati da produttori del territorio. “Noi alleviamo in questo modo i nostri maiali che oltre ad essere liberi all'aperto, mangiano prodotti naturali della nostra terra. Tutto questo ci permette di ottenere una carne dal profumo e dal gusto unici. Inoltre, nessuno dei suini che alleviamo è venduti a terzi; li macelliamo noi, le carni le lavoriamo noi e saranno le stesse che andranno a farcire i panini. Insomma abbiamo tutto l’interesse a ottenere un prodotto eccellente”.

Il panino di Porcobrado

Marinatura, affumicatura e cottura a bassa temperatura in barbecue sono le lavorazioni che portano alla realizzazione del panino Porcobrado, con una carne di maiale che viene sfilacciata, tagliata a pezzi o a fette sottili e va a finire dentro il pane, qjuest'ultimo realizzato con la farina di grano Verna, un antico grano toscano macinato a pietra, e maturato con lievito madre. A completare il tutto, una selezione di salse anch’esse prodotte in casa.

Porcobrado è nato nel 2016 come street food da acquistare rigorosamente seguendo gli itinerari dell’allora primo truck food (oggi sono 5). Nel 2017 ha vinto il contest come miglior street food italiano, aggiudicandosi a Berlino il premio come miglior panino d’Europa. Un successo dietro l'altro che nel 2018 ha portato all'apertura del primo punto vendita a Milano e poi, nel 2021 a Firenze. Durante la pandemia è nata l'idea della Porcobrado Box, un'idea delivery come tante ne sono nate ai tempi del Covid. Poi nel 2022 Roma.

Porcobrado a Roma

Porcobrado fa il suo arrivo in Via Urbana, 31 nel cuore del quartiere Monti. Per l’apertura romana Angelo Polezzi potrà contare sull’energia e la professionalità di tre amici e ora soci in affari, che hanno deciso di prendere parte a questa nuova avventura. Sono Emanuele Masini, Rossella Barranca e Claudio Ceravolo. Emanuele è il titolare di un’agenzia di comunicazione e grandi eventi, Claudio è lo chef del ristorante di un hotel del centro di Roma e Rossella è la responsabile degli eventi e dei congressi di una multinazionale farmaceutica. Tre professionalità diverse unite da una grande passione per l’enogastronomia.

L’idea di aprire Porcobrado a Roma nasce proprio intorno a un tavolo “Eravamo a casa in campagna di Emanuele – racconta Rossella – Era poco dopo il primo lockdown e stavamo gustando un panino Porcobrado. Sin dal primo morso abbiamo subito pensato che un panino così buono non poteva mancare a Roma!”. E’ partita così la collaborazione con Angelo Polezzi e in breve tempo si è materializzata con l’apertura di Via Urbana. Per l’occasione, insieme alle salse sempre disponibili (quella con la cipolla rossa, o con jalapeno, vino Chianti e aglione) ci sarà anche la romanissima salsa Cacio & Pepe che andrà ad arricchire il panino Porcobrado. A completare la proposta ci sono anche le schiacciate con i salumi, e da bere la birra Porcilla.

Porcobrado continuerà le aperture in altri importanti città italiane e il potenziamento dell’e-commerce internazionale.