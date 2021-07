L'Antica pizzeria "da Michele" raddoppia: apre secondo locale a Roma

L'Antica pizzeria da Michele apre al Torrino. Nessuna inaugurazione, ma un'apertura diretta al pubblico, prevista per giovedì 22 luglio alle 20 in via Stoccolma 11/15.

Si tratta della seconda sede romana. Il brand, infatti è già presente in via Flaminia, all'interno del Museo dei bambini e ora raddoppia al quartiere Eur. "Una scelta dettata da tante richieste, arrivate dai nostri affezionati avventori romani, di avere una sede in una zona diversa dal centro, ma in un quartiere altrettanto interessante e popolato", ha dichiarato Alessandro Condurro, Ad de l'antica pizzeria da Michele in the world.

"Roma è una città molto grande – ha proseguito Condurro – ed era giusto che la nostra seconda sede fosse presente in un quartiere come Eur, tra i più eleganti della Capitale, con i suoi ampi viali, zona di uffici e affari”.

Il nuovo indirizzo per gli amanti della pizza conta 110 coperti interni e 40 esterni e ripropone il design della pizzeria di Palermo, realizzato dagli architetti palermitani Salvo Laversa e Vincenzo Simanella.

Nel menu ci sono le pizze della Casa Madre di Napoli, ovvero margherita, marinara, cosacca e marita, con l'aggiunta di altre varianti concordate con il brand che, come da tradizione, rispettano la storia e i 151 anni de l’antica pizzeria da Michele.