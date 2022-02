La pizzeria di Flavio Briatore apre a Roma

Tra le nuove aperture food del 2022 a Roma c'è anche la pizzeria di Flavio Briatore. L'imprenditore piemontese ha scelto di riproporre un format già sperimentato all'estero nella Capitale. Si tratta di Crazy Pizza, l'ultima invenzione firmata da Briatore, totalmente dedicata all'arte bianca.

Dopo le "Crazy Pizza" inaugurate a Londra e Monte Carlo, l'imprenditore sceglie via Veneto a Roma, per poi approdare - a marzo - anche a Milano. L'apertura della pizzeria romana di Briatore è avvenuta lo scorso 15 febbraio.

La pizza di Briatore

Una pizza sottile, senza lievito, solo manitoba, condita con materie prime di stagione. Un'esperienza gastronomica e scenografica in perfetto stile Briatore, in un locale in cui il design conta moltissimo, in cui le foto di personaggi noti che addentano una pizza riempiono le pareti e con un ingresso contornato da finti.

Nella nuova pizzeria di Briatore aperta a Roma una Margherita viene 14 euro, una pizza con prosciutto 26 euro e c'è anche la pizza Pata negra a 60 euro. Un locale che conta 62 coperti interni e 42 esterni, accanto al quale nascerà anche la gelateria.