Pizze d'Italia in festa: 10 giorni per scoprire tutte le facce della pizza

Dal 9 al 18 ottobre tutti gli Eataly diventano palcoscenico di una grande festa in cui assaggiare ogni giorno tutte le pizze d’Italia, partendo dalla Pizza Eataly fino a esplorare le tante declinazioni di questo piatto così amato, da quella alla pala, alla pizza al padellino, dalla focaccia genovese fino a quella barese, dalla farinata alla focaccia al formaggio. Dieci giorni alla scoperta delle tradizioni e delle novità del mondo pizza, da nord a sud.

Pizze d’Italia in festa è un grande evento diffuso tra gli Eataly di Torino, Roma, Milano, Genova, Pinerolo, Firenze, Piacenza, Trieste e Bari al quale partecipano come ospiti speciali alcuni grandi maestri del mondo pizza, provenienti da diverse scuole di pensiero. Come nella tradizione di Eataly, il palinsesto prevede anche incontri, workshop e serate speciali in cui soddisfare non solo il palato ma anche la voglia di capire in che direzione sta andando la scena contemporanea della pizza: impasti, lievitazioni, cotture, scelta degli ingredienti e variabili che rendono ogni pizza d’autore così unica e speciale.

Pizze d'Italia, gli appuntamenti da Eataly Roma

Il calendario romano prenderà il via venerdì 9 ottobre con la pinsa, la storica schiacciata romana fatta con una miscela di farine di frumento, soia, riso e pasta madre e una particolare lavorazione dell'impasto a freddo. Tra le gustose pinse che Antonio Lucarella di Pinzimonio (Fiumicino) realizzerà da Pizza&Cucina in menù la Rossa con alici fresche del Tirreno, primo sale “Nannarè”, olio al prezzemolo e peperoncino.



La dieci giorni dedicata alle Pizze d’Italia proseguirà da Pizza &Cucina domenica 11 ottobre con la versione gourmet della pizza di Luca Issa del Piccolo Buco di Roma (due spicchi per il Gambero Rosso). Particolare attenzione agli impasti e topping di altissima qualità sono alla base della pizza gourmet che il piazzaiolo romano propone in varie declinazioni tra cui la Marina del buco con Passata di pomodoro Prunil “Paglione”, burrata di Andria “Caseificio Deliziosa”, alici del Cantabrico “Reserva”, origano dell'Etna, crema fatta in casa di aglio nero di Caraglio fermentato abbinata all’olio Intosso “Trappeto di Caprafico”. Interessante il connubio pizza e olio evo per ogni proposta gourmet in menu.



Lunedi 12 ottobre da Pizza&Cucina sarà possibile degustare la pizza napoletana realizzata da Roberta Esposito della Pizzeria La contrada di Aversa ( 3 spicchi per la guida del Gambero Rosso). Morbida e sottile dai bordi alti, l’impasto della pizza napoletana prevede una lievitazione medio-lunga. La celebre pizzaiola Esposito scende in campo con varie proposte tra cui la tipica Salsiccia e friarielli fatta con fiordilatte di Agerola, vellutata di friarielli, salsiccia rossa di Castelpoto, briciole di tarallo.



La pizza romana, più sottile, scrocchiarella e senza bordo, sarà protagonista martedì 13 ottobre da Pizza&Cucina con le specialità di Jacopo Mercuro di 180 gr Pizzeria Romana di Roma (2 spicchi per la guida del Gambero Rosso e premiato al Pizza Award Italia 2019 come miglior pizza romana). Intrigante la Sopra la zucca la capra campa con cicoria selvatica ripassata, fior di latte, crema di zucca arrosto, nocciole e caprino al mosto cotto.



Goduriosa la pizza fritta, originaria del Sud Italia, fatta con l’impasto della pizza tagliata e fritta in olio bollente. Mercoledì 14 ottobre Luigi Cippitelli Pizzeria di San Giuseppe Vesuviano ( Certificato di eccellenza TripAdvisor) preparerà, nella Birreria di Eataly, le montanare e il Gran Cono - A’ vocca rò Vesuvio: mezzo calzone fritto, ripieno con ricotta setacciata aromatizzata al pepe nero, farcito con ragù napoletano bollente e foglia di basilico napoletano su base di sbriciolata di olive nere disidratate.



Giovedì 15 ottobre, il pizzaiolo Stefano Bonamici di ZenZero Osteria della Pizza di Pisa ( 3 spicchi per la guida del Gambero Rosso) da Pizza&Cucina spazierà con una serie di pizze da degustazione, dalla Sua Maestà la Regina Margherita con conserva al naturale di datterini di PachinEat, mozzarella di bufala, origano e basilico alla ParisiHenne (pizza arrotolata) con prosciutto cotto affumicato, caciocavallo, zucchine, maggiorana, fonduta di Asiago e noce moscata.



Venerdì 16 ottobre Francesco Pompilio presso la Birreria preparerà le pizze al padellino di Eataly - un particolare tipo di pizza che viene cotta direttamente in un padellino di ferro - con un nuovo impasto croccante e profumato realizzato con farina di farro integrale e farine biologiche Mulino Marino, macinate a pietra naturale. Tutte le pizze al padellino in menù si potranno degustare con il nuovo impasto speciale e, inoltre, i clienti che assaggeranno la nuova pizza al padellino riceveranno in omaggio l’impasto per riproporre a casa questo particolare tipo di pizza.



Sabato 17 ottobre luci puntate sulla Pizza Eataly di Francesco Pompilio, pizzaiolo Corporate di Eataly, caratterizzata da un impasto indiretto con biga a lunga lievitazione, farine semi-integrali biologiche e macinate a pietra naturale. Leggera e digeribile la pizza di Eataly ( 2 spicchi per la guida Gambero Rosso) si può provare anche con impasto Sette EffeLeggero e profumato, mix di 7 farine macinate a pietra, 70 ore di maturazione a freddo. Dai sentori tipicamente di stagione la Verdure d’Autunno: bianca con fiordilatte, cardoncelli, cavolo nero ripassato in padella e radicchio al forno.



Durante tutto il corso della manifestazione, nei punti di ristorazione di Eataly l’offerta della pizza sarà ancora più ampia. Da Pizza&Cucina si potranno assaporare oltre alle Pizze Eataly più classiche tra cui la Margherita Eataly con bufala, anche la Farinata di ceci in varie versioni come ad esempio la salsiccia e cicoria, le Montanare e la Focaccia. Nella Birreria il menu si arricchirà con i Panzerotti e la Tigella con pesto di lardo modenese. Nel ristorante Terra da provare le Pizzette alla brace tra cui quella con zucca arrosto e gorgonzola Mario Costa, le Farinate di ceci e la golosa Focaccia dolce con gelato al fiordilatte.



In panetteria, verrà sfornata una nuova pizza speciale tutta romana: Amatriciana con datterino rosso e giallo “Così com’è”, guanciale “Antica Ardenga” e pecorino romano DOP Cibaria. Da Le Sicilianedde si potrà assaggiare lo “Sfincione” con pomodoro, cipolla, acciughe e pan grattato oppure Le Pizzette in vari gusti. Infine in gastronomia, oltre alla Focaccina con Porchetta, sarà possibile acquistare l’impasto già pronto per cuocere la propria pizza in casa sia in versione classica che in versione “7 effe”.



Gran finale domenica 18 ottobre da Pizza & Cucina con la pizza All’italiana interpretata da Valentino Tafuri della pizzeria 3 Voglie di Battipaglia (Pizzaiolo Emergente d’Italia per il Gambero Rosso 2019 e Giovane Pizzaiolo dell'anno per la Guida Espresso 2020). Il talentuoso pizzaiolo delizierà i palati dei presenti con alcuni dei suoi must tra cui L’inverno con salsa di broccoli, salame stagionato piccante, olive nere chiazzane “presidio slow food” olio evo e 3 Voglie con pomodorino datterino giallo, salame stagionato, salsiccia stracotta, fior di Latte e olio evo.