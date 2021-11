A Trastevere arriva PizzaRé77 con la sua pizza napoletana e moderna

PizzaRé fa il bis e apre il secondo locale a Roma, nel quartiere di Trastevere. Da qualche settimana, infatti, al civico 77 di Viale Trastevere ha inaugurato PizzaRé 77, un locale tutto nuovo che richiama l’atmosfera delle pizzerie di una volta, ma in chiave moderna. Dall’apertura del primo locale nel 1995 in via di Ripetta, la famiglia Triunfo non ha cambiato il suo obiettivo, ovvero dare risalto alla tradizione della pizza napoletana. Vittorio Triunfo, infatti, non solo è titolare del locale, ma forma i suoi pizzaioli per proporre la classica pizza napoletana nella chiave più moderna possibile, proprio come da qualche anno si fa a Napoli. PizzaRé ospita circa 90 coperti più 40 nel dehors esterno e la pizza è realizzata con un impasto lievitato per 36 ore e idratato al 75%.

Il menù

Il menù propone sia pizze bianche, sia rosse. Tra le bianche non possono mancare la Salsiccia e Friarielli, il Calzone fritto, la Tarallo (cornicione ripieno di ricotta romana Dop, fiordilatte di Agerola, salame Napoli, tarallo napoletano sbriciolato, olio evo) e la Nerano (crema di zucchine fresche, fiordilatte di Agerola, in uscita zucchine fritte, provolone del Monaco, olio evo). Tra le rosse, invece, oltre alla classica Margherita si potranno provare la Zizzona (pomodoro San Marzano, pachino a crudo, Grana Padano a scaglie, basilico, Bufala Dop intera da 250g , olio evo) e la PizzaRé (pomodoro San Marzano, pachino, basilico, mozzarella di Bufala Dop, scaglie di Grana Padano, olio evo). C’è, però, un’altra sezione, ovvero le pizze ‘Trasteverine’ con la Puttanesca (pomodoro San Marzano, pomodoro Corbarino, acciughe di Cetara, olive nere, capperi di Salina, olio evo), la Mortadella (fiordilatte di Agerola, in uscita mortadella e granella di pistacchi, olio evo) e la Porchetta (porchetta di Ariccia, fiordilatte di Agerola, Grana Padano, olio evo).

Il locale, aperto tutti giorni tranne il martedì, effettua orario continuato dalle 12 alle 24, mentre il sabato e la domenica la chiusura è posticipata alle 00.30.