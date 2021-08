Pizza e mortazza: gli indirizzi dove gustare il must romano

Pizza bianca e mortadella, un grande classico dello street food romano, da gustare mentre si passeggia con il naso all’insù tra le bellezze della Capitale. Questa settimana abbiamo accompagnato @misteruniquelife alla ricerca dei migliori forni del centro dove assaggiare le tradizionali focacce farcite.

Il Fornaio di via dei Baullari

Foto @misteruniquelife

A metà strada tra piazza Navona e Campo dei Fiori, il Fornaio conquista già a prima vista per l’enorme mortadella esposta all’ingresso. Impossibile resistere alle sue pizze con il salume tagliato al coltello, ma anche a tutto il pane, alle meringhe, ai maritozzi e a tutte le torte messe in vendita.

Antica Salumeria al Pantheon

Foto @misteruniquelife

L’odore di buono è un richiamo in tutta la piazza. Godete della vista di uno dei monumenti più famosi in città e non dimenticate di appagare anche il palato. Qui la mortadella con pistacchi di prima qualità è una garanzia e avrete l’imbarazzo della scelta anche per focacce e pizze messe a disposizione.

Da Gino a via del Corso

Foto @misteruniquelife

Dal 1950, qui la ricetta della felicità è “pizza e mortazza”. Gino è una istituzione di via del Corso e immancabile tappa dei romani, in giro per le vie dello shopping cittadino. Da provare anche la focaccia con nutella, per una pausa dolce e super golosa.

Casa Manco a Trastevere e Testaccio

Una pizzeria di recente apertura che sforna centinaia di pizze prodotte con farine bio e semi integrali, 100 ore di lievitazione e condimenti freschi e di stagione. Presente sia a Trastevere, in via di San Cosimato, e al Box 22 del nuovo mercato di Testaccio, propone pizze a taglio particolari e originali. Tra le più buone la Casa Manco con Mozzarella, pomodorini arrostiti e pecorino fresco romano o quella con Porchetta, mozzarella, cipolle caramellate insaporite con capperi e semi di finocchio. Da provare anche la Persiana con Cipolle, curcuma, feta, melograno, datteri, cannella e mozzarella. Super, naturalmente, quella farcita con la Mortadella, granella di pistacchi e robiola!

Foto IG @dacasamanco

Forno Campo de' Fiori

Foto IG @fornocampodefiori

Un forno storico attivo da oltre 30 anni. Mario, Dino e attualmente Fabrizio sono storicamente una squadra di esperti panificatori. Il forno ogni giorno produce e propone pane, pizza e altre specialità della tradizione romana. La pizza bianca, disponibile anche nella versione nera ai cinque cereali e farina di segale, si può farcire sul momento con la mortadella, ma in questa stagione è assolutamente da provare anche quella con prosciutto e fichi.