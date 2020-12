Pizza a domicilio e take away: gli indirizzi migliori della Capitale (zona per zona)

Bassa e scrocchiarella, alta e con cornicione soffice e voluminoso. Da una parte lo schieramento dei sostenitori della pizza romana dall'altro quello della napoletana.C'è anche chi ama le vie di mezzo, gli esperimenti, le nuove versioni, le pizze cotte alla brace, le focacce ripiene. La tonda o quella a taglio. E Roma soddisfa tutti i gusti e tutte le esigenze, sopratutto in questi tempi di pandemia.

Dall'avvento del Covid - con tutte le restrizioni che il mondo della ristorazione ha subito e subirà anche nel periodo natalizio - l'asporto e il delivery sono diventate due formule familiari ai romani.

Ma dove ordinare una buona pizza a domicilio o dove prenderla a portar via? RomaToday ha disegnato la mappa delle pizzerie che offrono servizio delivery o take away nella Capitale, divise per quartieri:

Pizza a domicilio e take away Centro

Seu Pizza Illuminati - Trastevere - Via Angelo Bargoni 10-18

Piccolo Buco - Fontana di Trevi - via Del Lavatore 91 (solo asporto)

Proloco Trastevere - Via Goffredo Mameli 23

L'antica pizzeria da Michele - Trevi - Via dei Lucchesi, 28

Amerina la pizzetta - Campo de Fiori - Largo dei Librari 82

Gino Sorbillo Lievito Madre - Piazza Augusto Imperatore 46/48

Pizza a domicilio e take away Flaminio-Parioli

L'antica pizzeria da Michele - Flaminio - Via Flaminia, 82 – 00196 Roma

La Pariolina - via dei Parioli 93

Pizza a domicilio a take away Prati

L'Osteria di Birra del Borgo, via Silla

L'officina della pizza, Via Cicerone 22

Acquolina pizzeria, Via Marcantonio Bragadin, 122

Pizza a domicilio e take away Trionfale - Balduina

Celestina alla Camilluccia, Via Mario Fani, 113

Magnifica, via Ugo de Carolis 72D

Pizza a domicilio e take away Roma Eur

Chiu Sapore, Via Maputo, 2

Acquolina Pizzeria - Eur Tintoretto - viale del Tintoretto, 112

Acquolina Pizzeria - Eur Torrino - Via Budapest, 25

Lievito - Viale Europa 339

Pizza a domicilio e take away Ostiense

Pizza a domicilio e take away Montesacro-Talenti

Chiu Sapore - Via Ugo Ojetti 514

Elettroforno Frontoni - San Paolo - via Ostiense 387

Pizza a domicilio e take away Trieste/Nomentano

I Belcastro, via ajaccio 47

Fornace Stella, piazza Lecce 9

I magnifici, Via Teodorico

Il carroccio pizzeria, Via del Carroccio, 9

Pizzeria San Marino, Corso Trieste 163

Pizza a domicilio e take away San Giovanni

Chiu Sapore - Via Appia Nuova, 486

Sbanco - via Siria 1

Al Grottino - via Orvieto, 6

Pizza a domicilio e take away Tuscolano - Cinecittà - Capannelle

I Rigatoni - Tuscolano - Via Publio Valerio 17 (solo asporto)

Babbo - Appio Claudio - Via Caio canuleio 48

Angelo Pezzella Pizzeria - Statuario - Via Appia Nuova, 1095

Chiu Sapore - Tuscolano - Viale Tito Labieno, 112

Pepe Tuscolano - Via Ponzio Cominio, 124

Sforno - Tuscolano - Via Statilio Ottato 110/116

I Quintili - Furio Camillo - Via Eurialo, 7

Elettroforno Frontoni - via Eurialo 73

L'Elementare - via dell'almone 105

Pizza a domicilio e take away Roma Tiburtina

Straforno - San Basilio - Via del Casale di San Basilio, 19

Pizza a domicilio Torre Maura/Torre Angela/ Tor Bella Monaca

I Quintili - Tor Bella Monaca - Via San Biagio Platani 320

Pizza a domicilio e take away Prenestino-Centocelle

180 grammi pizzeria romana - Centocelle - via Tor de Schiavi 53

A Rota - Tor Pignattara - via di Tor Pignattara 190

Chiu Sapore - Via Dei Castani, 144

Pizza a domicilio e take away Anagnina

Loffredo - Morena - Via Francica 24

Mad Pizza - Ciampino - Via Lucrezia Romana, 65